7月7日星座運勢 金牛疑神疑鬼 摩羯有桃花運
牡羊座
即使成功就在眼前，不過也要耐心等候。
整體運：★☆☆☆☆
與另一半易發生衝突，言語過激會使矛盾更加激化，只要有一方退讓便有收場餘地。財運較遜，即使費盡心思尋找生財之道也只是徒勞，在家收看財經報導反而有收穫；連簡單的工作也會有做不來的感覺，乾脆給自己放個假比較好。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
金牛座
與人合作會讓你收穫良多。
整體運：★★★☆☆
太過敏感，喜歡疑神疑鬼，對戀人的言行胡亂猜忌，極易引起對方的不滿，小心感情出現裂痕。工作上適合團隊合作，特別是男女搭配的組合，能很迅速地完成作業。多與人互動，參加聚會易從中獲取商機。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
雙子座
充滿自信的笑容，是帶來好運的法寶。
整體運：★★★★☆
愛情順利，單身者選擇今天向追求一段時日的對象表白，易如願以償。財運一般，對金錢的敏銳度不太高，玩金錢遊戲易失算。晚上約上好友去歌劇院看看現場表演，會感覺輕鬆愉快，還有機會結識新朋友。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
獨自胡思亂想容易把自己逼到思想的死角。
整體運：★★★☆☆
不能明白確定他的想法，心中有恍惚的感覺，對未來的把握不大，與他好好的溝通交流一下，把彼此的想法和顧慮攤出來才容易解決；今天的財運很糟糕，破財機率大，在投資、理財、保管方面都要有所防範；到安靜的地方去走走，有利於舒緩鬱悶的心情。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
獅子座
積極行動總會有收穫的。
整體運：★★★★☆
給他準備一份精美的禮物吧，小小的驚喜也能讓感情升溫；今天求職者的運氣還不錯，多到人力銀行或職業介紹所去看看吧；財運頗好，業務工作者經由積極拓展能有機會獲得超出預計的收益。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
處女座
做的和說的一樣好。
整體運：★★★☆☆
能夠看到戀人的優點，約會的過程中更能體貼對方，你們的感情將不斷得到昇華；今天口才極佳，適合進行工作談判或指導會議；容易在不知不覺中做出購買行為，應避免逛街為妙。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
天秤座
運勢較弱的一天。
整體運：★★☆☆☆
工作上今天有外出的機會，別只顧著觀光，以免遺忘重要的工作任務；戀愛中的人今天有機會接觸戀人的摯友，要表現成熟大方點，有助於提升戀人的人際關係；手頭會出現緊迫的情況，父母的儲蓄會給你解燃眉之急。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
天蠍座
舉棋不定會讓你錯失良機。
整體運：★★☆☆☆
對愛情缺乏信心，容易疑神疑鬼，導致戀人對你的不滿；市場的波動，極易動搖你的投資決心，猶豫之時，不妨找有相關經驗的人商議；求職者面臨二選一的尷尬境地，最好找家人朋友商量後再做決定。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
射手座
相當歡暢的一天，各種事情都順利無比。
整體運：★★★★★
郎情妾意、天涯咫尺是今天甜蜜戀情的寫照，溫馨與浪漫讓你笑到合不攏嘴。工作上與同事的配合超有默契，能讓事業進展得有聲有色。財運上手中的投資可繼續持有，還有上升空間。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
摩羯座
生活需要調劑，一味地埋首工作，恐會造成很大的壓力。
整體運：★★★★☆
今天可以邀請朋友去大吃一頓，美味的食物會讓你的心情舒暢。工作上與同事之間的配合很有默契，進展得有聲有色，可望獲得上司的嘉獎。桃花運不錯，有機會與心儀的對象進一步發展，不要錯過機會。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★☆☆
水瓶座
旁人的評價、周圍的眼光都讓你十分在意。
整體運：★★★☆☆
行動上想要有更突出的表現，無形中給自己增加了不少壓力。戀愛中的人激情暫時冷卻，要想討對方的歡心，多製造浪漫來增加些情趣吧。添置新裝的時候，不要只聽銷售人員的讚美之詞，適合別人的未必就適合你哦。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
運勢雖然低迷，但你的心態很樂觀。
整體運：★★☆☆☆
愛情運平淡，單身者無心談感情，享受獨處的時光也能心情愉悅。財運較普通，手中的投資計畫可繼續持有，對於新的投資計畫應持觀望態度，不要盲目跟進。工作上困難較多，但信心很足，對自己能力相當有自信。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
【延伸閱讀】
射手座整體運勢最佳，愛情甜蜜、工作配合默契，財運也適合持有既有投資，三方面都相當亮眼，是今天最值得把握機會的星座。 牡羊座容易因言語過激引發衝突，金牛座與天蠍座則都可能因疑神疑鬼、缺乏信心而影響感情，建議多溝通並避免過度猜測。 巨蟹座與天蠍座都要留意財務與投資判斷，天秤座則可能因外出分心而忽略任務；水瓶與雙魚也適合保守應對，避免衝動行動。
精華 FAQ
射手座整體運勢最佳，愛情甜蜜、工作配合默契，財運也適合持有既有投資，三方面都相當亮眼，是今天最值得把握機會的星座。
牡羊座容易因言語過激引發衝突，金牛座與天蠍座則都可能因疑神疑鬼、缺乏信心而影響感情，建議多溝通並避免過度猜測。
巨蟹座與天蠍座都要留意財務與投資判斷，天秤座則可能因外出分心而忽略任務；水瓶與雙魚也適合保守應對，避免衝動行動。
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