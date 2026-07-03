7月3日星座運勢 牡羊靈感不絕 金牛運勢旺盛
牡羊座
靈感源源不絕，有利創意發想。
整體運：★★★★★
先前若有停滯、累積的工作，能在靈活的思路下處理完畢。從新的角度考慮問題，採取超越常規的辦法，是工作獲得突破的關鍵。投資上眼明手快，當然更能抓住機緣，但還是要有適當的風險管理意識哦！
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
金牛座
運勢旺盛的一天。
整體運：★★★★☆
今天桃花旺盛，說想說的話，做想做的事，不要為自己的癡情而感到不好意思。投資機遇不錯，可以放手一搏。但是，不宜與他人合夥投資，易因意見分歧而引發矛盾。精神過於振奮容易疲勞，喝點綠豆湯可讓你恢復元氣。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
雙子座
學會寬容。
整體運：★★☆☆☆
工作中由於同事的失誤導致你受牽連，心裡很不舒暢，需懂得適時釋懷。曾經的戀人今天突然回心轉意，讓愛重新出發，幸福之餘也要想想上次分手的原因會不會再出現。找個安靜的角落，讓心沉靜下來。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
巨蟹座
提防身邊的陌生人。
整體運：★★★☆☆
切忌因他人的不理解而大動肝火，否則會中了小人的圈套，造成難以挽回的局面。女生極易因心情好壞而決定購物取向，造成財運的低落。工作上得親人大力相助，順風順水，工作心情愉悅。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
獅子座
心情開朗，享受甜美的生活。
整體運：★★★★☆
情感生活在平淡中帶著甜蜜滋味，讓你覺得相當舒心。今天貴人運不錯，會得到許多幫助，讓你在投資戰場上如魚得水。今天可對工作行程做出明確的安排，讓自己在時間上掌握得更好。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
處女座
適合遠離人群。
整體運：★★☆☆☆
今天情緒波動大，公眾場所嘈雜的環境將會使你更衝動，無意說出來的話有可能對他人造成傷害，會使良好的人際關係大打折扣。何不開車去郊外兜兜風，四周的景色會有效安撫你激動的心情，也能靜心想想一些積鬱在心中的事情。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
天秤座
不要老把壞的一面擺在眼前。
整體運：★★★☆☆
今天喜歡拿另一半跟別人做比較，傷到對方自尊的機率高，應多留意自己的態度與行為表現。財運欠佳，不宜擅自主張進行投資。求職者易從網路上和報紙上獲得很好的工作機會。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
天蠍座
頗為順心如意的一天。
整體運：★★★☆☆
已婚者抽一點時間陪另一半和孩子出去走走，一家人手牽著手，你會覺得即使是負擔，也很幸福；工作也有條不紊地按計劃進行，多與各合作部門溝通會更加順利；財運一般，能維持收支平衡。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
射手座
心情不錯。
整體運：★★★☆☆
戀愛中的人，今天有機會獲得戀人的禮物，單身者為自己買盒巧克力，能夠安撫自己孤獨的心；為討好戀人的歡心，難免要花掉些銀子；把感情看得太重，對事業會有所忽略。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
摩羯座
心靈需要淨化。
整體運：★★☆☆☆
情緒較差，容易為點小事就生氣，戀人漏接了你的電話，你也會埋怨對方；工作中，周圍同事的走動，都會讓你分心，空閒之時，不妨聽首節奏舒緩的音樂，讓你的心平靜下來；財運一般，資金並無大的進出。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
心情愉悅，似乎整個世界都變得美好。
整體運：★★★★☆
他只打來一通「我想你了」的電話，就能讓你心情愉悅，並偷偷在心裡面把他打上愛的滿分。工作中的緊張、繁瑣也覺得沒什麼大不了，一天下來感覺過得很充實。不過，在飯局中千萬別貪杯，小心酒後失言。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
見好就收，別太遲疑，否則失去的更多。
整體運：★☆☆☆☆
愛情顯得過於平淡，兩人都不願妥協，而僵持會讓感情冷卻得更快，還是快點為愛加加溫吧！貪念誘發衝動，衝動易釀過失，將錢財看得太重，反而引起許多不必要的錢財流失。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
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牡羊座與金牛座最受看好。牡羊靈感源源不絕，工作與投資都有突破機會；金牛則桃花、事業與財運皆旺，但投資仍不宜與人合夥，以免產生分歧。 雙子、巨蟹、處女與摩羯都被提醒要控制情緒。雙子要學會寬容，巨蟹避免被小人挑撥，處女適合遠離嘈雜環境，摩羯則需讓心情沉澱，減少衝動言行。 文章多次提醒要避免衝動投資，尤其金牛、天秤與雙魚更需保守。即使有機會也要做好風險管理，切勿貪念過重或與人合資，以免因分歧或判斷失誤造成損失。
精華 FAQ
牡羊座與金牛座最受看好。牡羊靈感源源不絕，工作與投資都有突破機會；金牛則桃花、事業與財運皆旺，但投資仍不宜與人合夥，以免產生分歧。
雙子、巨蟹、處女與摩羯都被提醒要控制情緒。雙子要學會寬容，巨蟹避免被小人挑撥，處女適合遠離嘈雜環境，摩羯則需讓心情沉澱，減少衝動言行。
文章多次提醒要避免衝動投資，尤其金牛、天秤與雙魚更需保守。即使有機會也要做好風險管理，切勿貪念過重或與人合資，以免因分歧或判斷失誤造成損失。
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