7月2日星座運勢 牡羊勿太謙虛 天蠍易有口角

牡羊座

過分謙虛已不是優點。

整體運：★★☆☆☆

今天過分謙虛的表現會讓你錯失職場發展的機會，大膽接受挑戰才能更快實現你的人生理想；工作中今天你容易碰上尷尬局面，坦然一笑，尷尬局面會馬上煙消雲散；單身者今天有機會邂逅讓你心動的異性，在上班下班的路上要多加留意哦！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

要在團隊中找到自己的位置。

整體運：★★★☆☆

上班族在今天就別想要逞能獨挑大梁，勉強地孤軍奮鬥只會讓事情更糟糕，還是跟著團體行動比較安全；學生考試運佳，學習態度積極，但要注意不要因粗心而遺漏學習用具；單身者出門前別忘佩戴水晶，它能增強愛情運勢哦。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

雙子座

注意安全。

整體運：★★☆☆☆

過馬路時切忌橫衝直撞，否則危險系數明顯增加。愛美的女性會因銷售員的稱讚而衝動購買價格不菲的化妝品，造成荷包的損失。朋友邀請你去參加派對的機率明顯升高，打扮方面若突出你的個人特質能為你的形象加分，有機會邂逅夢中情人。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

宜冷靜，處變不驚方可扭轉運勢。

整體運：★☆☆☆☆

投資方面要做到平穩操作，切莫過於衝動。有氣無力，無精打采的樣子易導致工作上失誤百出，還應打起精神來。沒靈感時到郊外走走，感受大自然的氣息，心情舒暢易啟發靈感。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

說話大方得體，四處受歡迎。

整體運：★★★★☆

與人談論到上司、朋友的話題時，表現穩重、得體，傳到對方的耳裡，會覺得你很會做人處事。工作相當順利，良好的表現和穩健的風格讓你備受賞識，為升職加薪累積了籌碼。偏財運不錯，多出門走動就有機會獲得意外之財。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

處女座

揚長避短，拓展人脈。

整體運：★★☆☆☆

今天你容易被人利用，但自己還蒙在鼓裡，所以察言觀色很重要哦，有自己的主見，千萬不要人云亦云；戀愛中的人今天易被對方爽約，不可表現得太急躁，會使對方很難過哦！今天財運較好，有機會在商場購物時獲得禮物或是贈品。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

工作上易突顯才能，是個快樂的日子。

整體運：★★★★☆

事業運不錯，別人辦不好的工作在你的手中卻能做得有聲有色，讓你很有成就感。投資運平穩，關注市場變動，想要涉足保險、股票等產業，需與有經驗的人士多加商討，做好分析才能有勝算。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

易有口舌之爭的一天。

整體運：★★★☆☆

愛情運較弱，容易誤解對方話語的意思，或者答非所問，因誤會而與戀人發生口角。工作上，固執己見，易因與同事意見不合而產生矛盾。多收集消息，易有所啟發，從中獲得賺錢訊息。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

工作上能有較為突出的表現。

整體運：★★★★☆

愛情運勢一般，與戀人的關係較為平和；工作方面，今天你能夠把身上的優勢集中起來發揮，好好表現，極易得到上級的讚許；財運還不錯，付出的努力可望得到對等的回報，不過要小心一時的衝動讓開支增大。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

不必抱怨過去。

整體運：★★★☆☆

緣份來得剛剛好，不僅令你找回信心，更讓你體會到快樂的滋味。學生族有較強的理財觀念，這種能力在今天極易得到彰顯。財神不會主動上門，出去走走，才能有所斬獲。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

鴻運當頭，辦事相當順利。

整體運：★★★★★

對他發出約會邀請能獲得他的首肯，精心策劃的小節目也能取悅他；工作的效率有所提高，最後成果也不錯，即使遇到一些麻煩，也能得到同事、朋友的幫忙；進行一些有氧運動，有助於提高大腦的思維、反應能力。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙魚座

愉快的心境，做什麼事情都有幹勁。

整體運：★★★☆☆

工作雖然比較忙碌，但是心情好也不會感覺太累。在心愛的人面前，你會表現得深情款款，對他既細心又體貼，讓雙方的磁場更加強勁。投資方面，還不宜急著做決定，先蒐集情報，進行合理的分析，才能做出有效的判斷。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

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