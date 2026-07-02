7月2日星座運勢 牡羊勿太謙虛 天蠍易有口角
牡羊座
過分謙虛已不是優點。
整體運：★★☆☆☆
今天過分謙虛的表現會讓你錯失職場發展的機會，大膽接受挑戰才能更快實現你的人生理想；工作中今天你容易碰上尷尬局面，坦然一笑，尷尬局面會馬上煙消雲散；單身者今天有機會邂逅讓你心動的異性，在上班下班的路上要多加留意哦！
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
金牛座
要在團隊中找到自己的位置。
整體運：★★★☆☆
上班族在今天就別想要逞能獨挑大梁，勉強地孤軍奮鬥只會讓事情更糟糕，還是跟著團體行動比較安全；學生考試運佳，學習態度積極，但要注意不要因粗心而遺漏學習用具；單身者出門前別忘佩戴水晶，它能增強愛情運勢哦。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
雙子座
注意安全。
整體運：★★☆☆☆
過馬路時切忌橫衝直撞，否則危險系數明顯增加。愛美的女性會因銷售員的稱讚而衝動購買價格不菲的化妝品，造成荷包的損失。朋友邀請你去參加派對的機率明顯升高，打扮方面若突出你的個人特質能為你的形象加分，有機會邂逅夢中情人。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
巨蟹座
宜冷靜，處變不驚方可扭轉運勢。
整體運：★☆☆☆☆
投資方面要做到平穩操作，切莫過於衝動。有氣無力，無精打采的樣子易導致工作上失誤百出，還應打起精神來。沒靈感時到郊外走走，感受大自然的氣息，心情舒暢易啟發靈感。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★☆☆☆
獅子座
說話大方得體，四處受歡迎。
整體運：★★★★☆
與人談論到上司、朋友的話題時，表現穩重、得體，傳到對方的耳裡，會覺得你很會做人處事。工作相當順利，良好的表現和穩健的風格讓你備受賞識，為升職加薪累積了籌碼。偏財運不錯，多出門走動就有機會獲得意外之財。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
處女座
揚長避短，拓展人脈。
整體運：★★☆☆☆
今天你容易被人利用，但自己還蒙在鼓裡，所以察言觀色很重要哦，有自己的主見，千萬不要人云亦云；戀愛中的人今天易被對方爽約，不可表現得太急躁，會使對方很難過哦！今天財運較好，有機會在商場購物時獲得禮物或是贈品。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
天秤座
工作上易突顯才能，是個快樂的日子。
整體運：★★★★☆
事業運不錯，別人辦不好的工作在你的手中卻能做得有聲有色，讓你很有成就感。投資運平穩，關注市場變動，想要涉足保險、股票等產業，需與有經驗的人士多加商討，做好分析才能有勝算。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
易有口舌之爭的一天。
整體運：★★★☆☆
愛情運較弱，容易誤解對方話語的意思，或者答非所問，因誤會而與戀人發生口角。工作上，固執己見，易因與同事意見不合而產生矛盾。多收集消息，易有所啟發，從中獲得賺錢訊息。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
射手座
工作上能有較為突出的表現。
整體運：★★★★☆
愛情運勢一般，與戀人的關係較為平和；工作方面，今天你能夠把身上的優勢集中起來發揮，好好表現，極易得到上級的讚許；財運還不錯，付出的努力可望得到對等的回報，不過要小心一時的衝動讓開支增大。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
不必抱怨過去。
整體運：★★★☆☆
緣份來得剛剛好，不僅令你找回信心，更讓你體會到快樂的滋味。學生族有較強的理財觀念，這種能力在今天極易得到彰顯。財神不會主動上門，出去走走，才能有所斬獲。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
鴻運當頭，辦事相當順利。
整體運：★★★★★
對他發出約會邀請能獲得他的首肯，精心策劃的小節目也能取悅他；工作的效率有所提高，最後成果也不錯，即使遇到一些麻煩，也能得到同事、朋友的幫忙；進行一些有氧運動，有助於提高大腦的思維、反應能力。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
雙魚座
愉快的心境，做什麼事情都有幹勁。
整體運：★★★☆☆
工作雖然比較忙碌，但是心情好也不會感覺太累。在心愛的人面前，你會表現得深情款款，對他既細心又體貼，讓雙方的磁場更加強勁。投資方面，還不宜急著做決定，先蒐集情報，進行合理的分析，才能做出有效的判斷。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
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獅子座與水瓶座表現最亮眼，獅子在工作上受賞識、偏財運也佳；水瓶則辦事順利、效率提升，還能獲得同事朋友協助，整體運勢相當旺。 牡羊、巨蟹與處女要特別小心，牡羊易因過分謙虛錯失機會，巨蟹精神不振易出錯，處女則可能被人利用或在感情上遭到爽約。 天蠍座今天容易因誤解對方意思而與戀人爭執，也可能因固執與同事起矛盾，建議多收集資訊、放慢回應速度，先溝通再下結論。
精華 FAQ
獅子座與水瓶座表現最亮眼，獅子在工作上受賞識、偏財運也佳；水瓶則辦事順利、效率提升，還能獲得同事朋友協助，整體運勢相當旺。
牡羊、巨蟹與處女要特別小心，牡羊易因過分謙虛錯失機會，巨蟹精神不振易出錯，處女則可能被人利用或在感情上遭到爽約。
天蠍座今天容易因誤解對方意思而與戀人爭執，也可能因固執與同事起矛盾，建議多收集資訊、放慢回應速度，先溝通再下結論。
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