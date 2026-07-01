7月1日星座運勢 天蠍財運亨通 射手幹勁十足
牡羊座
情緒起伏大，內心煩亂。
整體運：★★☆☆☆
表面上很樂觀，笑臉迎人，其實內心有說不出的煩惱。別太壓抑自我，有心事不妨向另一半訴說，或是和好朋友聊聊，可讓你解開心結，真正讓心情平復。工作易分心，小心被上司逮到你的小尾巴。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
金牛座
用心尋找，就會發現很多機會。
整體運：★★★★☆
今天的桃花不錯，可是你會比較執著，只專注一個對象，而忽略了其他異性傳送的秋波；一味提供朋友經濟援助，不見得是幫他，反而還會為自己帶來不必要的麻煩；把工作看得輕鬆些，會發現更多的機會。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
雙子座
眼光敏銳，適合購物。
整體運：★★★☆☆
在交際場合易遇到頗有好感的對象，但談感情還需要時間加深彼此的了解。工作平順，能輕鬆地掌握好進度；多與同事互動，會有不錯的收穫。閒暇時不妨到商場逛逛，容易找到物美價廉的商品。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
巨蟹座
心情明朗，好運隨身。
整體運：★★★★☆
新婚夫婦甜蜜幸福，對方的體貼讓你非常滿足。投資理財頗為順利，親友的金援讓你內心感激，投資收益良好。事業進展略顯緩慢，但你的工作熱情持續升高，默默地跟自己奮戰。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
獅子座
對於把握不了的事物，隱憂感強烈。
整體運：★★★☆☆
猜不透戀人的真實想法，對於把握不了的部分易產生恐慌，患得患失感較強烈；在各種應酬中表現如魚得水，給人的影響深刻；做商店生意的會有點破財的危險，客人多時一定要當心物品被別人順手牽羊。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
處女座
偶爾也要自己掌握主導權。
整體運：★★★☆☆
小心翼翼守護自己的愛情，這樣的你反而無法得到對方的肯定，還是拿出一點個性才好。今天有機會得到 意外之財，財政壓力得以暫時減輕。工作中易感覺自己被大材小用，繼而產生才能無處施展的苦悶。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
天秤座
自我意識強烈，聽不進人勸。
整體運：★★☆☆☆
今天你在工作上顯得強勢，在不知不覺中對人發號施令，得罪人的機率高。愛情平順，需要主動製造浪漫才能增進感情。投資者會有大筆支出，多留意交易過程，小心因疏忽大意而損失錢財。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
順其自然，好財運沒那麼容易跑掉。
整體運：★★★★★
今天更易體會到等待難熬的滋味，已婚者獨守空房會覺得生活太平淡，有尋求刺激的強烈想法；得天獨厚的好財運，與合作者的默契可望達到最高點，求財輕鬆；工作辛苦反而覺得充實，很有幹勁。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★★
射手座
過多的忽略，是出自你內心深處的不在乎。
整體運：★★★★☆
分隔兩地的戀人因缺少聯繫，致使戀情發生摩擦，心中感到十分不安；資金周轉困難，進行短期投資收益會比較不錯；上司分配給你新的任務，讓你熱情高漲，幹勁十足。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
摩羯座
遲遲得不到解決的問題，在今天會有突破性進展。
整體運：★★★☆☆
今天局面有種豁然開朗的感覺，與另一半僵持的情況有所緩和，而他也已經悄悄讓步了；偏財運良好，不妨再注入些投資熱情，會得到不錯的收穫；工作有些丟三落四，小心因此惹上司生氣。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
身心疲憊時，應暫停稍作休息。
整體運：★★☆☆☆
認為自己的付出並沒得到相應的回報，過於斤斤計較只會損害感情。投資方向有點混亂，需他人的指點才能找到突破口。工作學習有點找不到頭緒，稍做休息，先理清思路，才能更好地繼續手頭上的事情。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
雙魚座
事情別想得太過複雜。
整體運：★☆☆☆☆
感情上情緒波動很大，患得患失之感嚴重，不要被自己的猜想所困惑，還不如直接去弄明白。投資上切不可孤注一擲，一定要留有後路。工作顯得相當無聊，易產生煩悶，不如就當是給自己提供休息時間。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
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今天整體運勢最佳的是天蠍座，整體五星且財運最旺；運勢最低的是雙魚座，情緒波動大、感情與整體表現都偏弱，做決定前需更加謹慎。 感情面普遍提醒要少猜疑、多溝通，像牡羊、雙魚易情緒煩亂，獅子與射手也有不安與摩擦；主動表達、適時傾聽，才能減少誤會並穩定關係。 工作上要避免分心、丟三落四與強勢發號施令，否則容易惹人不滿；財運方面則要防止衝動投資、資金周轉與大筆支出問題，細看流程最重要。
精華 FAQ
今天整體運勢最佳的是天蠍座，整體五星且財運最旺；運勢最低的是雙魚座，情緒波動大、感情與整體表現都偏弱，做決定前需更加謹慎。
感情面普遍提醒要少猜疑、多溝通，像牡羊、雙魚易情緒煩亂，獅子與射手也有不安與摩擦；主動表達、適時傾聽，才能減少誤會並穩定關係。
工作上要避免分心、丟三落四與強勢發號施令，否則容易惹人不滿；財運方面則要防止衝動投資、資金周轉與大筆支出問題，細看流程最重要。
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