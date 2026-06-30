6月30日星座運勢 巨蟹諸事順遂 摩羯勇於創新

今天各星座運勢 如何？巨蟹座心情舒暢，諸事順心遂意…

牡羊座

別輕易愛，愛了就別輕易放手。

整體運：★★★☆☆

感情出現問題時別輕易說「分手」，這樣他愛你愈深就被你傷的愈重，即使和好了也會在他心中留下陰影。你的理解接受能力很強，對於上司指派的新任務很快就能上手。千萬記得要吃早餐，不然整個上午會提不起勁。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

金牛座

需努力把握的一天。

整體運：★★☆☆☆

目前明朗的局勢會有所逆轉，加倍的付出反而得不到應有的回報，愛情令你感到苦悶。經商者對目前的狀態不是很滿意，總期望以最少的投資獲得最豐厚的收益。看似平靜的工作，實則機遇不斷，只是把握得不夠。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

煩心事較多，難以平復心情。

整體運：★★☆☆☆

感情上會有一些小摩擦，讓你難以開懷，應把心思從感情上移開。工作上受到外界因素影響有點分心，多提醒自己，以免無法保證工作進度。財運不佳，會受到一些不好信息的蠱惑，干擾你的判斷，不要理會小道消息。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

心情舒暢，諸事順心遂意。

整體運：★★★★★

愛情比較順遂，你的體貼能讓他感受到，在平淡中流露濃濃的愛意。關於理財的想法很多，如果市場環境允許，就趕快行動吧！衝勁十足，認真勤勉，踏實的態度讓你成績出色，令上級大為欣賞。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

獅子座

小不忍，則亂大謀。

整體運：★★☆☆☆

今天對方在耍脾氣，無論如何你都要忍一忍，不然接下來的局面難以收拾。破財跡象明顯，發紅包的可能性很大。上司對你的工作很不滿，甚至會不顧顏面的對你加以指責，你最好靜靜地聽著，反駁的下場可不好受啊。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

處女座

過於強勢會讓人對你失去好感。

整體運：★★★☆☆

你對另一半表現得太過強勢、壓迫，容易導致與他難以相互調適而使感情出現問題。你的自負任性會讓上司、同事覺得你對他們不尊重，對你的好感急劇下降。投資上在得到專業人士的幫助下做出全面、周全的理財方案能得到很好的效果。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

天秤座

與長輩相處也要講究方式。

整體運：★★★☆☆

情人共享浪漫晚餐，愛意在酒杯中流淌，而單身者可望在今天遇到完美戀人。與長輩間關係不太安定，找你談話時不要擺出一副苦瓜臉，就算聽不進教訓至少表面上也要做做樣子。行動力才是事業運上升的關鍵，好好加油吧。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

運勢不錯，易有貴人相助。

整體運：★★★★☆

今天情緒控制得宜，對另一半多花點心思，雙方能相處愉快。財運方面表現一般，陪朋友打打麻將當作消遣尚可，但不可把得失看得太重，不然會讓自己精神緊張。工作方面，今天適宜商談，會有不錯的結果。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

射手座

好運離你稍遠。

整體運：★★★☆☆

多花心思製造一些浪漫氣氛，和戀人的相處能增添幾分濃情蜜意。做事一板一眼，遇到問題很難變通，對事情的發展極不利。和財富總是存在一步之遙，就連買彩券也會因一個號碼的差別，而與獎金擦肩而過。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

把握機遇。

整體運：★★★★☆

工作上要有勇於創新的氣魄，全新的領域既是機遇又是挑戰。投資局面明朗化，取捨得當關係著成敗，不宜過於謹慎，但也不宜孤注一擲。看看投資指南方面的書籍，將有助於你妥善做出適當的選擇。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

水瓶座

運勢欠佳的一天。

整體運：★☆☆☆☆

街頭偶遇心儀對象是件值得欣喜的事，但對方身邊卻多了一位異性，難免讓你有些不開心。學生課堂上做小動作易被老師發現，但關鍵時刻都有貴人提醒，讓你避開危難。賺錢的欲望強烈，讓你忽略了市場存在的風險，很容易做出錯誤的判斷。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙魚座

事業和財富能同步發展。

整體運：★★★★☆

工作上雖然較為辛苦，但總算可以發展，連帶財運也有好轉，讓你產生創業或投資的欲望，如採取穩健的發展策略，將有可觀回報。感情穩定，已婚者會運用各種方式增進彼此的感情。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

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