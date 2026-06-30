我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

委內瑞拉連續強震 父以戒指認屍愛女 聯合國急購1萬屍袋

甘迺迪機場驚魂 客機撞無人機 幾小時又有直升機險遭撞

6月30日星座運勢 巨蟹諸事順遂 摩羯勇於創新

科技紫微網
聽新聞
test
0:00 /0:00

今天各星座運勢如何？巨蟹座心情舒暢，諸事順心遂意…

牡羊座

別輕易愛，愛了就別輕易放手。

整體運：★★★☆☆

感情出現問題時別輕易說「分手」，這樣他愛你愈深就被你傷的愈重，即使和好了也會在他心中留下陰影。你的理解接受能力很強，對於上司指派的新任務很快就能上手。千萬記得要吃早餐，不然整個上午會提不起勁。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

金牛座

需努力把握的一天。

整體運：★★☆☆☆

目前明朗的局勢會有所逆轉，加倍的付出反而得不到應有的回報，愛情令你感到苦悶。經商者對目前的狀態不是很滿意，總期望以最少的投資獲得最豐厚的收益。看似平靜的工作，實則機遇不斷，只是把握得不夠。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

煩心事較多，難以平復心情。

整體運：★★☆☆☆

感情上會有一些小摩擦，讓你難以開懷，應把心思從感情上移開。工作上受到外界因素影響有點分心，多提醒自己，以免無法保證工作進度。財運不佳，會受到一些不好信息的蠱惑，干擾你的判斷，不要理會小道消息。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

心情舒暢，諸事順心遂意。

整體運：★★★★★

愛情比較順遂，你的體貼能讓他感受到，在平淡中流露濃濃的愛意。關於理財的想法很多，如果市場環境允許，就趕快行動吧！衝勁十足，認真勤勉，踏實的態度讓你成績出色，令上級大為欣賞。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

獅子座

小不忍，則亂大謀。

整體運：★★☆☆☆

今天對方在耍脾氣，無論如何你都要忍一忍，不然接下來的局面難以收拾。破財跡象明顯，發紅包的可能性很大。上司對你的工作很不滿，甚至會不顧顏面的對你加以指責，你最好靜靜地聽著，反駁的下場可不好受啊。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

處女座

過於強勢會讓人對你失去好感。

整體運：★★★☆☆

你對另一半表現得太過強勢、壓迫，容易導致與他難以相互調適而使感情出現問題。你的自負任性會讓上司、同事覺得你對他們不尊重，對你的好感急劇下降。投資上在得到專業人士的幫助下做出全面、周全的理財方案能得到很好的效果。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

天秤座

與長輩相處也要講究方式。

整體運：★★★☆☆

情人共享浪漫晚餐，愛意在酒杯中流淌，而單身者可望在今天遇到完美戀人。與長輩間關係不太安定，找你談話時不要擺出一副苦瓜臉，就算聽不進教訓至少表面上也要做做樣子。行動力才是事業運上升的關鍵，好好加油吧。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

運勢不錯，易有貴人相助。

整體運：★★★★☆

今天情緒控制得宜，對另一半多花點心思，雙方能相處愉快。財運方面表現一般，陪朋友打打麻將當作消遣尚可，但不可把得失看得太重，不然會讓自己精神緊張。工作方面，今天適宜商談，會有不錯的結果。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

射手座

好運離你稍遠。

整體運：★★★☆☆

多花心思製造一些浪漫氣氛，和戀人的相處能增添幾分濃情蜜意。做事一板一眼，遇到問題很難變通，對事情的發展極不利。和財富總是存在一步之遙，就連買彩券也會因一個號碼的差別，而與獎金擦肩而過。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

把握機遇。

整體運：★★★★☆

工作上要有勇於創新的氣魄，全新的領域既是機遇又是挑戰。投資局面明朗化，取捨得當關係著成敗，不宜過於謹慎，但也不宜孤注一擲。看看投資指南方面的書籍，將有助於你妥善做出適當的選擇。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

水瓶座

運勢欠佳的一天。

整體運：★☆☆☆☆

街頭偶遇心儀對象是件值得欣喜的事，但對方身邊卻多了一位異性，難免讓你有些不開心。學生課堂上做小動作易被老師發現，但關鍵時刻都有貴人提醒，讓你避開危難。賺錢的欲望強烈，讓你忽略了市場存在的風險，很容易做出錯誤的判斷。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙魚座

事業和財富能同步發展。

整體運：★★★★☆

工作上雖然較為辛苦，但總算可以發展，連帶財運也有好轉，讓你產生創業或投資的欲望，如採取穩健的發展策略，將有可觀回報。感情穩定，已婚者會運用各種方式增進彼此的感情。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

精華 FAQ

  • 文章指出巨蟹座今日心情舒暢、諸事順心，整體、愛情、事業與財運都表現突出，是十二星座中運勢最亮眼的一位。

  • 摩羯座適合把握機遇並勇於創新，工作上可嘗試新領域；投資則要掌握取捨，不宜過度保守，也不要孤注一擲。

  • 水瓶座容易在感情上感到失落，工作上也可能因小動作被注意；同時賺錢慾望過強，反而容易忽略風險而做錯判斷。

星座運勢

上一則

三生肖福氣最旺 不是老闆娘就是少奶奶「富貴令人羨」

延伸閱讀

6月25日星座運勢 金牛收穫愛情 巨蟹創造浪漫

6月25日星座運勢 金牛收穫愛情 巨蟹創造浪漫
6月18日星座運勢 巨蟹好運不斷 天秤穩中求勝

6月18日星座運勢 巨蟹好運不斷 天秤穩中求勝
6月26日星座運勢 牡羊桃花紛飛 巨蟹財神眷顧

6月26日星座運勢 牡羊桃花紛飛 巨蟹財神眷顧
6月19日星座運勢 天蠍財運不錯 金牛感情穩固

6月19日星座運勢 天蠍財運不錯 金牛感情穩固

熱門新聞

搭經濟艙不代表一定坐得不舒服，包括阿聯酋、卡達等航空公司的經濟艙座椅都有超過30英寸的椅距和18英寸的椅寬，空間相對較大。飛機座椅示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@reisetopia）

坐經濟艙不等於腿伸不直 6航空公司椅距寬到被評為最舒適

2026-06-28 20:25
聖地牙哥一名屋主開電動車又裝熱泵，家庭用電量大，每個月電費帳單將近7百元，讓他決定安裝太陽能板，安裝後每個月電費降至幾乎0元。太陽能板示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Kindel Media）

加州男每月電費7百元 花3萬安裝太陽能板後變成0元

2026-06-27 20:25
汽車專家說，退休是投資一台符合自己生活方式和未來規劃又兼具豪華感SUV的好時機，包括BMW iX在內共五款SUV適合將退休人士購買。BMW iX示意圖。(路透)

安全可靠不虧待自己 專家建議退休人士可買這五款SUV

2026-06-24 19:25
4生肖用心經營家庭生活，一家人彼此扶持、相互感恩。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov ）

退休後不煩惱財務 4生肖晚年長壽有福

2026-06-23 22:25
屬兔、屬豬、屬雞及屬牛的人向來待人厚道，不喜與人爭執。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Vanessa Garcia）

4生肖「從不傷害他人」本月福報連連 他正偏財皆旺

2026-06-24 23:25
夏季高溫時，脂肪含量高的食物應放進冰箱保存，避免食物快速變質。冰箱示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Lucie Liz）

堅果、橄欖油都上榜 5種炎夏應放冰箱的食物

2026-06-22 20:25

超人氣

更多 >
最高法院拒審理上訴 川普需賠女作家8330萬元

最高法院拒審理上訴 川普需賠女作家8330萬元
以反共為名詐騙超10億 郭文貴獲刑30年

以反共為名詐騙超10億 郭文貴獲刑30年
德州兩姐妹刺死五孩媽 被捕竟嬉笑 冷血畫面惹怒全網

德州兩姐妹刺死五孩媽 被捕竟嬉笑 冷血畫面惹怒全網
世界盃╱巴西2：1絕殺日本 晉級16強

世界盃╱巴西2：1絕殺日本 晉級16強
歐洲太熱了…中國遊客曬慘狀「把一輩子的苦吃盡了」

歐洲太熱了…中國遊客曬慘狀「把一輩子的苦吃盡了」