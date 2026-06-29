6月29日星座運勢 雙子氣勢如虹 水瓶貴人出現
牡羊座
精神飽滿的一天，做事相當有自信。
整體運：★★★★☆
與伴侶和睦相處，關係融洽，即使是不經意的一舉手、一投足，都會讓對方產生浪漫的感覺。今天財運旺盛，敏銳的直覺讓你能在股票市場上大有收穫。工作方面今天進展順利，手頭上的任務能很快地完成。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
金牛座
相對平靜安好的日子。
整體運：★★★☆☆
平淡的婚姻生活有些難以滿足你體內活躍的浪漫元素，愛情是兩個人的功課，你製造的浪漫氣氛同樣能使感情升溫。平順的財運，雖無起伏，但仍不可忽視周邊的環境變化。與同事相處融洽，工作氣氛相當濃烈。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
雙子座
氣勢如虹，才藝發揮得淋漓盡致。
整體運：★★★★★
有機會參加團康娛樂活動。大方秀出自我，是一種推銷自己的方法。無論吹拉彈唱，只管拿出來表現，能贏得大家的喝彩。如此出色又全方位的展現自我，能得到不少異性的青睞，不妨邀約心儀的對象單獨出來走走，讓彼此的交流進一步加深。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★★
巨蟹座
失去的，不一定是最珍貴的。
整體運：★★★☆☆
失戀者的傷痛久久難以平復，今天更會因朋友不經意的話而引發失落感。理財得到親友的支持，並在財運低潮期獲得他們的幫助。工作中遭遇的困境，會在關鍵時刻呈現峰迴路轉之勢，雖有損失卻不失重頭來過的機會。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
獅子座
運勢起伏，心態要擺得穩當才好。
整體運：★★★☆☆
與異性約會讓你興奮異常，但對方卻姍姍來遲，讓你的好心情瞬間縮水不少。工作上需打起精神來，把百分之百的熱情都投入到工作中；此刻上司正在悄悄留意著你的一舉一動，對你日後的工作發展有很大的影響。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
處女座
適當地做做運動。
整體運：★★☆☆☆
與對方的冷淡形成強烈反差，內心頗有不平，卻又因為很喜歡他而不敢發作；被人盯梢的感覺真是難受，幸而能有朋友的安慰；健康方面會出現小小的狀況哦！小心因不良的生活習慣而導致精神不振。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
天秤座
留意過程，少計較得失。
整體運：★★★★☆
即使是胸襟開闊的伴侶，也禁不起你的惡劣脾氣，心裡有怨氣可別隨便對另一半發洩哦！作息不規律，難以達到最佳的工作、學習狀態。平日喜歡與人分享者，今天可望分享他人的勝利大餐。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★★
天蠍座
只要不粗心大意，就能順利完成任務。
整體運：★★★☆☆
一個細小的錯誤都能影響工作進度，只有多點耐性才能避免出現此類情況。花錢請客的機率高，只要能改善人際關係，對今後的工作有所幫助，也是物有所值。不要因為忙碌而冷落了情人，適當的關心很有必要。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
射手座
看待事物顯得偏激，小心得罪人。
整體運：★☆☆☆☆
很有自己的主見，對人對事頗有想法，自我感覺良好，但有時說出來的話易刺傷他人，影響人際關係，要特別留意自己的言論。感情上缺乏溝通，對事物的看法產生分歧而發生爭執，別只希望對方接受你的意見，他的想法你是否瞭解過？錢財耗損之日，遠離貴重物品，以免損失破財。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★☆☆☆
摩羯座
規劃之日，不宜冒進。
整體運：★★☆☆☆
工作不求有功，但求無過，做好計劃為以後做準備。愛情運變化多端，有伴侶的人小吵小鬧的狀況此起彼伏，不過也給平靜的生活增添了一分情趣。多留意財務問題，錢財誘惑多，應加強分辨力。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★☆☆☆☆
水瓶座
有貴人出現，要好好把握。
整體運：★★★★☆
今天情緒控制得不錯，對另一半多花點心思，雙方就能相處很愉快。財運表現一般，切記不可把得失看得太重，免得引發精神焦慮。工作方面，與客戶商談機會增多，會有不錯的結果。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
做好份內事，少參與他人的討論。
整體運：★★☆☆☆
談感情易發生不愉快，適合獨處的一天。工作繁忙，具有時限性的任務較多，冷靜下來積極處理可確保進度；精神不集中者出錯機率頗高。在與人溝通時多留意言行舉止，言多必失，小心惹來錢財糾紛。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★☆☆☆☆
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雙子座整體運勢最高，氣勢如虹又適合參加活動，無論吹拉彈唱都能吸引目光，還可能得到異性青睞，適合主動表現自我並拓展人際關係。 水瓶座今天有貴人出現，情緒控制也不錯，若能多花心思在伴侶身上，感情相處會更愉快；工作上與客戶商談機會增加，結果相當值得期待。 射手座容易因看法偏激而得罪人，還可能引發感情爭執與破財；雙魚座則適合低調做事，少參與爭論，否則容易分心、出錯，甚至捲入錢財糾紛。
精華 FAQ
雙子座整體運勢最高，氣勢如虹又適合參加活動，無論吹拉彈唱都能吸引目光，還可能得到異性青睞，適合主動表現自我並拓展人際關係。
水瓶座今天有貴人出現，情緒控制也不錯，若能多花心思在伴侶身上，感情相處會更愉快；工作上與客戶商談機會增加，結果相當值得期待。
射手座容易因看法偏激而得罪人，還可能引發感情爭執與破財；雙魚座則適合低調做事，少參與爭論，否則容易分心、出錯，甚至捲入錢財糾紛。
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