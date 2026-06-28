我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

建國250周年／國慶追星 看「大男孩」吞雲吐霧

阿根廷小組賽3連勝 世界盃32強出爐

6月28日星座運勢 雙子談情說愛 天秤推掉應酬

科技紫微網
聽新聞
test
0:00 /0:00

牡羊座　春風滿面，享受被人疼愛的感覺。

整體運：★★★★☆

有異性主動向你獻殷勤，有種備受愛護的滿足感，單身者想戀愛應珍惜對方的付出，給對方回應就能如願以償。沒有金錢上的煩惱，庫存豐厚，不妨拿點給父母，盡盡孝心。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

金牛座　三思而後行讓你大有收穫。

整體運：★★★★★

投資時在獲取專業知識和相關訊息後，進行科學的分析與正確的決策，能獲取不少的利益；單身者桃花紛紛飛，有機會接觸到有社會地位的成功異性；增加體能上的活動，對於消除疲勞和身心健康都很有益處。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙子座　異性緣佳，是談情說愛的好日子。

整體運：★★★★☆

單身者熱情洋溢的表現，易引來異性的關注，不經意間的回眸就能發現身邊人投來的電波，試著接觸對方會有意想不到的收穫。財運不錯，為自己添置新行頭時有機會獲得商場回贈的禮物哦！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座　在壓力中成長。

整體運：★★★☆☆

交易場所會讓你的運勢降低，想要有所行動者最好避過今天；學習者面臨對手競爭，雖有壓力卻也激發了鬥志，表現很是不俗；美食會成為照亮心情的點睛之筆，約上三五好友一起好好吃一頓吧。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座　做事順心愉快，整天都有好心情。

整體運：★★★★☆

愛情上平淡如飴，單身者有機會獲得異性的青睞，並有機會長期發展。今天顯得很輕鬆，很多事做起來都較順手，原有的壓力一下子就不見了蹤影。偏財運佳，買樂透會有所收穫。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

處女座　雖然腦子裡偶爾會浮現小小的雜念，但稍稍調整便能恢復心情。

整體運：★★★★☆

今天愛情運不錯，單身者有機會出席大型的社交場合，容易成為異性關注的焦點。財務狀況不錯，出門在外容易遇到有錢的人，賺錢機會很多。今天肝火較旺，要注意控制自己的菸酒量。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天秤座　好好休息的日子，不必要的應酬可以推掉。

整體運：★★★☆☆

平時忙於工作和應酬，今天是休息共享天倫之樂的好時機。可以幫助父母做做家事，或是聊聊天，都會感覺愉快。找出以前的相片，與另一半一起共憶曾經走過的日子，也別有一番感慨。對家庭的支出做一個計劃也很不錯。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座　愛情甜美的日子，心情舒暢。

整體運：★★★★★

單身女性外出閒逛之時，一個不經意的回眸就容易被電倒，邂逅心目中的白馬王子！財運不錯，若想管好家庭經濟，不妨上網搜索一番，能找到不少好的理財小竅門，靈活地用到你的生活中來，是累積財富的好幫手哦！

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

射手座　閱讀也是種享受。

整體運：★★★★☆

愛情之花在高雅場合悄然盛開，單身者抓住機會，可望成就一段美好情緣；購物慾望膨脹，好在朋友能從旁提點，幫你省下大筆支出；閒暇時不妨關掉電腦讀讀書，在書香油墨中品味一種寧靜。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

摩羯座　放鬆休閒的好日子。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人今天可找時機給對方一個驚喜，可望打破沉悶的戀情。財運難見晴天，不如暫時先放一邊，靜靜等待機會的來臨。從事服務性行業的人今天能遇到大貴人。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座　春風得意，易遇良緣。

整體運：★★★☆☆

單身者應主動拓展交際圈，不拒親友介紹對象，可提升愛情運；要想打動心儀對象，增進彼此關係，就要學著去做暖心、周到的事情，在細節處彰顯魅力。凡事不宜操之過急，穩步前進才能一步一步接近目標。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座　向他人表示愛心的好時候。

整體運：★★★★☆

今天異性緣頗好，戀愛中的人享受著對方的寵愛，彼此扶持讓雙方都感覺很溫暖；財運平順，理財時易得收穫；不想知道的事情反而會知道得越多，其實這未必是件壞事，這些對你的事業頗有助益。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

精華 FAQ

  • 金牛、天蠍與雙魚整體運勢最亮眼，愛情運多為滿分或接近滿分，容易遇到理想對象或享受伴侶關愛，適合把握人際與感情機會。

  • 牡羊、雙子、處女、射手與水瓶都帶有較強桃花運，其中雙子與牡羊更容易吸引異性注意，單身者若主動互動，往往能獲得不錯回應。

  • 天秤適合推掉不必要應酬，回家陪伴家人；摩羯財運偏弱宜保守；水瓶做事不宜急進；多數星座則提醒控制購物與支出，先規劃再行動。

星座運勢

上一則

屬馬擺脫低潮 下半年運勢翻轉4生肖迎轉機

下一則

拿筋膜槍按眼球 他視網膜慘被「震破」醫嚇傻：全是裂孔

延伸閱讀

6月20日星座運勢 射手享受生活 水瓶諸事順心

6月20日星座運勢 射手享受生活 水瓶諸事順心
6月21日星座運勢 雙子異性緣佳 巨蟹大飽口福

6月21日星座運勢 雙子異性緣佳 巨蟹大飽口福
6月14日星座運勢 雙子盲目消費 獅子開端不錯

6月14日星座運勢 雙子盲目消費 獅子開端不錯
6月25日星座運勢 金牛收穫愛情 巨蟹創造浪漫

6月25日星座運勢 金牛收穫愛情 巨蟹創造浪漫

熱門新聞

汽車專家說，退休是投資一台符合自己生活方式和未來規劃又兼具豪華感SUV的好時機，包括BMW iX在內共五款SUV適合將退休人士購買。BMW iX示意圖。(路透)

安全可靠不虧待自己 專家建議退休人士可買這五款SUV

2026-06-24 19:25
4生肖用心經營家庭生活，一家人彼此扶持、相互感恩。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov ）

退休後不煩惱財務 4生肖晚年長壽有福

2026-06-23 22:25
屬兔、屬豬、屬雞及屬牛的人向來待人厚道，不喜與人爭執。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Vanessa Garcia）

4生肖「從不傷害他人」本月福報連連 他正偏財皆旺

2026-06-24 23:25
夏季高溫時，脂肪含量高的食物應放進冰箱保存，避免食物快速變質。冰箱示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Lucie Liz）

堅果、橄欖油都上榜 5種炎夏應放冰箱的食物

2026-06-22 20:25
一位名為Sofia的女子在網路分享自己在60歲時退休，她原本以為自己已為退休生活做了萬全規劃，沒想到沒算到因沒有規劃新的人生目標而產生的支出，讓生活捉襟見肘，讓她非常後悔。女子沉思示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Simon Abel）

女子為退休生活做足財務規劃 卻因漏算一筆支出後悔莫及

2026-06-22 19:35
理財專家提醒單身退休族，不要急於入住養老機構，找到真正能「活出自我」的歸處才是關鍵。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

入住一年半就後悔 六旬婦逃離地獄般高級養老院原因曝光

2026-06-24 21:25

超人氣

更多 >
世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球

世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球
小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷

小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷
加州男每月電費7百元 花3萬安裝太陽能板後變成0元

加州男每月電費7百元 花3萬安裝太陽能板後變成0元
阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐

阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐
華裔頂尖學者出走歐洲：再也不回美國 原因是...

華裔頂尖學者出走歐洲：再也不回美國 原因是...