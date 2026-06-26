6月26日星座運勢 牡羊桃花紛飛 巨蟹財神眷顧
牡羊座
異性吸引力強，桃花紛飛。
整體運：★★★★☆
感性的一面突顯，人際關係良好，異性緣佳，大膽表白可獲得美好的愛情。財運佳，與人合作愉快，而且可以獲得更多賺錢機會。工作運一般，不利單獨作業，多與同事溝通協調，可讓工作更順利。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
金牛座
口才佳，人際關係運高漲。
整體運：★★★★★
說起話來滔滔不絕，而且盡顯風趣幽默的一面，能很快炒熱氣氛，男女老少皆歡喜；單身者有機會與談話投機的異性結緣；經商者有機會接觸到賢能之士，是學習經驗、提升自我的日子。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
雙子座
有獨當一面的機會。
整體運：★★★☆☆
事業無需靠他人助力，一個人也能幹得虎虎生威，很有成就感；感情上有些自我矛盾，需要花不少時間去看清自己內心最真實的想法；學習者求知慾望強烈，不妨將視野放在新的探索領域。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
幸運指數頗高，會有意外驚喜。
整體運：★★★★☆
今天有機會獲得財神眷顧，有利賺取異性財，多與異性互動可增加財氣。愛情運平順，單身者有機會結識不錯的異性朋友，但想戀愛還得耐心等待。工作上易有小人使壞，放下得失心方可趨吉避凶。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★★
獅子座
賺錢容易，守錢難。
整體運：★★★★☆
看到身邊的朋友紛紛有了另一半，你也不禁希望擺脫單身生活，今天就有很強的桃花運，要注意把握。正財運平平，但偏財運卻很不錯，可小玩金錢遊戲。學生族的考運佳，能在考試中得到不錯的成績。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
處女座
不斷努力就會有好的成就。
整體運：★★★☆☆
在投資上，過於自大會忽略一些細小的地方，也可能因此而壞了大事，多聽他人意見為好；工作中將點燃競爭意識，與同事在競賽中互相激勵，共同成長；想要專心學習一些特殊領域的才能或自己感興趣的東西。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★☆☆☆☆
天秤座
無力感強烈的一天。
整體運：★★☆☆☆
花很多心思想要給另一半驚喜，卻易被對方潑冷水，應注意表達的方式與方法。工作中勇於承擔重任，但不易接受援助，孤軍奮戰容易陷於被動。今天進財不是時機，還是把心思放在工作上才好。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★☆☆☆☆
天蠍座
易有挫折感，工作中難求平衡。
整體運：★☆☆☆☆
財運較普通，必要時應積極爭取自己的勞動所得。工作不是那麼順利，因得失而苦惱，與你同病相憐的患難之交，成為今天收獲的意外財富。愛情運相對較好，內心鬱悶者不妨找另一半談談，讓內心的積雪徹底融化。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
射手座
運勢波動比較劇烈，好壞參半。
整體運：★★★☆☆
與伴侶相處出現小麻煩，不過卻讓彼此的關係變得更加緊密，可以說是因禍得福。財運上沒有好的機會，該繳的費用、該付的帳款應及時繳清。工作表現還不錯，任務順利完成，讓你有了充足的時間自行安排。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
摩羯座
利弊共趨的形勢演變。
整體運：★★☆☆☆
單身者桃花較旺，會遇到談得來的對象，相處融洽且發展空間頗大。購置一些保值性強的物品好過風險較大的證券投資，且更易避免損失。工作熱情過高，造成操勞過度，反而影響健康。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
水瓶座
今天財運較低，入市須謹慎。
整體運：★★☆☆☆
今天愛情較平順，雖然會有些小的爭執，但這種小吵小鬧很正常，不需在意。財運方面稍微低迷，手頭有投資計劃者今天不宜開展。工作上進展順利，不過要注意與同事的相處，不要因為一時的失誤造成別人的誤會。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
是與朋友冰釋前嫌的好時機。
整體運：★★★☆☆
朋友間發生誤會時，表現真誠的一面尋求和解，可重拾他對你的信賴；不要被別人的財經消息牽著鼻子走，這樣只會讓自己損失更慘重；雙人感情濃情蜜意，都有安定下來的想法。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
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牡羊座異性吸引力強，金牛座口才佳、人際高漲，巨蟹座也有結識異性的機會；整體來看，今日桃花與互動運勢較旺，適合主動交流。 巨蟹座財運最亮眼，牡羊與獅子也有不錯機會；相對地，處女、天秤、天蠍與摩羯財運較弱，水瓶則不宜開展投資計畫，宜保守因應。 雙子可獨立作業但感情易矛盾，處女要多聽建議避免自大失誤，天秤與天蠍則不宜硬撐，應放下得失心，並加強與同事溝通協調。
精華 FAQ
牡羊座異性吸引力強，金牛座口才佳、人際高漲，巨蟹座也有結識異性的機會；整體來看，今日桃花與互動運勢較旺，適合主動交流。
巨蟹座財運最亮眼，牡羊與獅子也有不錯機會；相對地，處女、天秤、天蠍與摩羯財運較弱，水瓶則不宜開展投資計畫，宜保守因應。
雙子可獨立作業但感情易矛盾，處女要多聽建議避免自大失誤，天秤與天蠍則不宜硬撐，應放下得失心，並加強與同事溝通協調。
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