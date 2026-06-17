6月17日星座運勢 雙子好運連連 巨蟹別粗心大意

牡羊座

桃花太顯眼，令朋友羨慕不已。

整體運：★★★★☆

不是因為漂亮而吸引異性的目光，今天你表現出來的乖巧、懂事才更讓異性著迷；理財頗讓家人放心，會因此得到更多的理財機會。處理工作難題的能力漸漸提高，與他人的合作亦平添幾分默契。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

金牛座

今天的精神狀態不錯。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人把時間和心思都放在戀人身上，易引起朋友不滿；精力充沛，幹勁十足，需半天完成的事恨不得一小時就能搞定，連工作夥伴都受你的影響；財運並不好，有破財的危險，要處處小心為妙。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

連身邊的人都被你的好心情所影響。

整體運：★★★★★

愛情指數可望衝破最高點，雖然棋逢對手，但好運的你會在今天讓他看到什麼才是真正的實力；今天0、5是你的幸運數字，投資時注意運用它們，會有不錯的收穫；工作方面外在助力強，可望獲得實質性的突破。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

需多留意粗心大意的毛病。

整體運：★★★☆☆

今天任務比較雜亂，一個細小的錯誤都會影響工作進度，多點耐性才能提高效率。花錢的欲望較強，不如拿來請客，改善人際關係。財運一般，可為日後的投資做好準備，籌備資金。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

心態好，自然覺得事事如人意。

整體運：★★★★☆

另一半時髦的打扮，讓你眼前為之一亮，會不由自主地想再深入認識對方。有機會參加朋友的派對，憑著出色的言談，引來眾人目光，有機會在朋友介紹下，認識不同領域的資深專業人士。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

處女座

不要被花言巧語所蒙蔽。

整體運：★★☆☆☆

你有血拼的欲望，容易被賣家的吹捧弄得暈頭轉向，讓自己花費不少；工作有些剛愎自用，為避免人際關係損失，在辦公桌上寫張紙條提醒自己吧；單身者戀情發展則由朋友變為情侶的可能性很大。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

天秤座

自我提升的一天。

整體運：★★★★☆

外出活動會比待在室內更能提升財運，也許會收集到不少的投資心得；上班族工作態度積極，敢於表現自己，提出具有建設性的意見容易獲得採納；對充滿神祕氣息的事物感興趣，可多翻閱與此有關的書籍。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

好運在半路上，需要耐心等待。

整體運：★★★☆☆

今天對工作顯得太過急躁，雖然能按工作量完成，但品質達不到標準反而耽誤你更多時間。有伴侶者戀情出現轉機，熱度急劇上升讓你很激動。投資方面波動較大，不要急於出手，耐心等待會讓你小賺一筆。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

射手座

靜觀其變不失為處世之道。

整體運：★☆☆☆☆

戀人有可能因吃乾醋而無理取鬧，何妨讓對方隨意發洩一下，於感情只會有增無減。滿懷投資希望，但機緣陰差陽錯，還是未能辦成。工作不宜在疲勞的狀態下進行，不但費時費力還做得不能盡如人意。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

摩羯座

生活中少不了一些風風雨雨。

整體運：★★☆☆☆

因朋友的事情，兩人意見上出現分歧，會導致你們莫名其妙吵架；財運並無反彈跡象，開車的朋友更要特別小心，有被開罰單的風險；工作進展得並沒有想像中的順利，堅持努力細心處理終究會得到解決。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

情緒較穩定的一天，宜把心力放在理財上。

整體運：★★★☆☆

今天沒有什麼很好的桃花運，單身者可把生活重心放到更重要的事情上。財運欠佳，花錢欲望強烈，財務計畫容易被打亂，需要重新規畫。多吃水蜜桃、李子、楊梅等水果，有助於開運。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

保持良好的精神狀態。

整體運：★★☆☆☆

精神不佳，對工作的處理顯得心不在焉，容易出現差錯；遇到朋友的借貸，礙於面子或盲目的信任認為沒必要立下字據或借款字條，將會埋下隱患；不注重飲食，吃刺激性食物，易引起胃病發作。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

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