6月16日星座運勢 金牛理性消費是必修課 巨蟹事業運不佳
牡羊座
依賴性較強，承受能力大大降低。
整體運：★★★☆☆
對另一半有種強烈的依賴心理，凡事都想問問對方的意見，這樣會讓對方有種太膩的感覺。表現出較強的責任心，渴望得到他人的肯定，並以此作為工作動力，顯得幹勁十足。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
金牛座
注意氣候變化，留意身體健康。
整體運：★★☆☆☆
公眾場所切忌大聲喧嘩，以免他人的反感，投來責備的目光。支出大於收入，理性消費是今天的必修課。工作上急於求成的態度，將導致一切重來的機率增大。伴侶體貼入微的關懷成為今天你的精神支柱，能夠坦然自若地處理突發事件。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
雙子座
臉上洋溢著喜悅之情，一言一行都表現出自信。
整體運：★★★★☆
今天異性緣不錯，外出時很容易遇到心儀的對象。投資者需時時觀察大局動態跟走向，別輕易聽信他人的鼓動。工作上，你的成績會得到上司的肯定，付出會得到相應的回報。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★☆☆
巨蟹座
對挫折的承受能力有待加強。
整體運：★★☆☆☆
投資上容易判斷錯誤，導致虧損的局面，若能冷靜分析情勢及時抽身，可扭轉局勢，挽回經濟損失。事業運不佳，工作上有些小狀況發生，不可延誤處理，要有今日事今日畢的決心。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
獅子座
精神恍惚，無法集中精力工作的一天。
整體運：★★★☆☆
出現小錯誤在所難免，因此要時刻提醒自己不能疏忽大意。在辦公桌上放一盆植物，多看看它會有安神醒腦的作用。空閒時間可以與同事去戶外打打球，有助恢復精力。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
處女座
工作順利的一天。
整體運：★★★★★
今天約會，你的話顯得比較少，總感覺話不投機半句多，但在公司，與同事或客戶會很聊得來；適宜外出洽談，成功的機率較高，不過記得穿著要正式一點──你對對方尊重的同時，也會增加客戶對你的信任！
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
天秤座
多留意細節方面的問題。
整體運：★☆☆☆☆
工作運很弱，雖能分辨方向，把握大局，但易因忽略細節而出錯。業務開發者面對客戶時壓力很大，需及時調整談判策略。財運欠佳，投資者面對金錢誘惑需謹慎。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
天蠍座
工作上要多聽取眾人的意見。
整體運：★★☆☆☆
和同事共同商討一項任務，這項任務需要與人多方配合。拍馬屁要分清場合，拍錯了地方不僅浪費表情，還會惹來麻煩。多花些時間仔細檢查修正已完成的工作，盡量減少失誤。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
射手座
好心情會讓你想要好好款待自己。
整體運：★★★★☆
與情人適合保持一定距離，若不想約會，就當是彼此放個假。工作很忙碌，白天盡情表現，易受主管賞識；晚上可約三五同事享用美食，再去唱個歌，抒解工作壓力。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
摩羯座
衝動和率性是一體兩面。
整體運：★★★☆☆
從事翻譯工作的人，今天有機會邂逅異域桃花，新鮮感易讓你失去理智，切忌忽視現實問題。工作中容易因衝動而冒犯到同事，但你的坦誠又會讓對方很快原諒你。財運不錯，跟風投資也會獲得盈利機會。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
水瓶座
活躍與積極的態度是今日愛情順遂的關鍵。
整體運：★★★☆☆
單身者盡量出席各種形式的活動，會有意想不到的艷遇等著你；閒暇時就讓身體多動動，流流汗，活力、運氣都會因此而動起來；有朋友要你請客，這讓你的額外支出費用又多了一筆。
愛情運：★★★★☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
運勢佳，可別把大好時光浪費在家裡！
整體運：★★★★☆
桃花運極強，參加婚宴的朋友可以多注意身旁是否有不錯的異性對象，主動出擊勝率高。財運良好，有大賺一筆的機會，適合瞄準時機，果斷出手。求職者應積極爭取面試機會，會有好消息。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
【延伸閱讀】
金牛座要留意氣候變化與身體健康，也要避免在公共場合大聲喧嘩。財務上支出大於收入，需理性消費；工作上若太急於求成，容易讓事情重來。 巨蟹座今天容易在投資上判斷失誤，可能導致虧損；工作方面也會出現一些小狀況，因此不能拖延處理，最好立刻修正，並抱持今日事今日畢的態度。 處女座整體運勢最佳，工作洽談與人際互動都很順；雙魚座桃花、財運、事業都亮眼，尤其感情運最旺；雙子與射手也有不錯表現，適合把握機會。
精華 FAQ
金牛座要留意氣候變化與身體健康，也要避免在公共場合大聲喧嘩。財務上支出大於收入，需理性消費；工作上若太急於求成，容易讓事情重來。
巨蟹座今天容易在投資上判斷失誤，可能導致虧損；工作方面也會出現一些小狀況，因此不能拖延處理，最好立刻修正，並抱持今日事今日畢的態度。
處女座整體運勢最佳，工作洽談與人際互動都很順；雙魚座桃花、財運、事業都亮眼，尤其感情運最旺；雙子與射手也有不錯表現，適合把握機會。
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