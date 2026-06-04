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6月4日星座運勢 金牛桃花凋零 雙魚適合請客

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牡羊座

整體運：★★★☆☆

送給戀人小禮品，就能給對方很大的驚喜，對方開心你也滿足。自己不願意做的事，會有推給同事做的想法，自私的舉動易惹來反感。在購物時沒有貨比三家，很快便進行交易，付錢之後又會覺得吃虧。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

整體運：★★★☆☆

今天桃花凋零，另一半對你表現出較冷淡的態度，別急著責備對方，多反省自己的所作所為。投資機遇不錯，可別太過猶豫，容易坐失良機。工作上努力付出，但難以得到應有的回報，讓你有些心灰意冷。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

雙子座

整體運：★★★★☆

財運特別旺，如果潛心研究理財，能夠挖到升值潛力巨大的產品，有機會帶來豐厚的利潤空間。事業運平穩，完成工作上的日常事務後，空閒的時間可以把資料進行整理分類，便於以後進行查閱和使用。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

巨蟹座

整體運：★★★☆☆

因瑣碎的小事發生意見不和，多一份包容彼此就能融洽相處；理財略有失策，不妨把經濟大權暫交他人管理；工作中容易遇到專業知識方面的問題，不妨找年長的同事幫忙，問題將能得到很好的解決。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

整體運：★★☆☆☆

你今天感情豐富，做事卻很容易讓另一半曲解或厭煩，注意自己的尺度。工作上遇到小麻煩，不過很容易能夠找到解決之道。身體上有些微不適，注意調養，不要讓情緒過於壓抑。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

整體運：★★★★☆

愛情甜蜜，戀人對你說幾句甜言蜜語，便讓你甜到心裡；今天路過投注站不妨買幾注樂透試試手氣，中獎的機率很高；工作上會接到新任務，起初會感到不知從何開始，但行動之後就能很快上手。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天秤座

整體運：★★☆☆☆

已婚者與另一半的關係發生微妙變化，難以瞭解對方的心思，若放任不理，矛盾會不斷擴大。下午運氣較弱，工作要細心一些，稍有疏忽就會出錯。有貴人指引發財之路，注意把握。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

整體運：★★★☆☆

感情豐富的一天，易回憶起過去的點滴，種種思緒縈繞心頭。單身者在沉思時最迷人，易獲得異性青睞。會有小額的破財，不過敏銳的你又能很快尋找到不錯的商機。工作雖然辛苦，卻很能激發你的潛能。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

整體運：★★★★★

在為伴侶付出同時，還要讓他感覺是被你需要的，給他愛你的機會；對於投資，要不斷學習、整理和歸納，讓自己能夠進步；新員工進公司時，一定要了解公司企業文化，留意做事習慣，否則會與其他人格格不入。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

摩羯座

整體運：★☆☆☆☆

單身者想獲取愛情的時機尚未成熟，擦亮眼睛，才能找到最好的歸宿；今天是學習理財知識的好時機，對日後的投資將大有幫助；把工作當成一種任務去完成，產品的品質將大打折扣。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

整體運：★★☆☆☆

今天戀愛中的人為自己的事情而奔忙，沒什麼時間和戀人聚在一起。財運穩定，不過卻沒有什麼心情去仔細研究市場的進展，有點心不在焉。適合做點輕量運動，比如健身操，會讓身心愉快。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

整體運：★★★★☆

今天適合花錢請客，只要能改善人際關係，對今後的工作有所幫助。財運方面相當平常，沒有什麼特別變動。工作上今天成效不錯，但還是要多留意細節，不起眼的小漏洞恐會給你帶來麻煩。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

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