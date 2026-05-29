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5月29日星座運勢 射手體貼入微 摩羯溝通談心

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牡羊座　心情愉快，不但精神抖擻，做起事來也很順利。

整體運：★★★★☆

為愛改變形象的一天，適合帶對方一起打扮一下，不管是改變髮型還是添購新衣，都特別有情趣。處理人際關係得心應手，也因此結識新朋友，累積了寶貴的人脈。工作上易得到貴人相助，要好好利用。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

金牛座　學會調整心情，忌負面思考。

整體運：★★☆☆☆

與普通異性關係能保持在很恰當的位置，與戀人的關係也很穩定；下班前會有突如其來的事情需要臨時處理，造成心情煩躁，平和對待便能順利完成；與久未聯繫的朋友通上電話，勾起許多往日的回憶，讓你很開心。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座　自信一面突顯，魅力十足。

整體運：★★★☆☆

充滿自信的一天，單身女孩化個淡妝出席朋友間的派對會有意想不到的收穫。工作辛苦也覺得值得，喜歡這種充實的感覺，讓你有種十足的成就感。不過，意外之財切忌不可貪得，小心偷雞不成蝕把米。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座　別人的成功經驗成為你急功近利的誘因。

整體運：★★☆☆☆

今天對感情的期待過高，因此在現實相處的過程中，你會感到些許失落。在身邊資訊的影響下，你期望透過投資獲得大且快速的回報，但大的投資，也將意味著更高的風險。工作非常努力，雖然不能馬上看到成效，但仍有小小的滿足感。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座　細心、耐心會更順利。

整體運：★☆☆☆☆

多注意衣著上的細節，以免約會時發生不必要的尷尬；工作上有出現紕漏的情形發生，最安全的做法就是讓工作夥伴全程跟進；用在健身活動、聚會上的支出較多，要合理分配錢財。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座　愛情運勢極佳的一天。

整體運：★★★☆☆

相信一見鍾情的人今天特別得異性歡心，桃花大有開放之勢。財運欠佳，必要時不妨為自己找個軍師。上司稍有不順，便會遷怒於你，面對工作應謹慎一些，以免成為無辜的受害者。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座　工作時，不可過於誇大事實哦！

整體運：★★★★☆

今天的愛情運勢十分顯眼，有機會收到沒有署名的神秘禮物，眼神有些異樣的他就是禮物的主人哦！聚財的局面非常明朗，隨處可見賺錢的機會，不過也別只顧著撈錢，還要適當地放鬆一下，畢竟身體可是革命的本錢。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天蠍座　多點愛心，多點用心。

整體運：★★★☆☆

今天有機會結識有愛心的異性，讓自己多點愛心便有機會拾獲一段良緣；今天是你財運展現的好時機，在股市、證券方面易有收獲；平日冷漠的同事突然對你和氣了不少，這可是事業宮星星幫的忙哦！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

射手座　內心溫暖，易得親人支持。

整體運：★★★★☆

伴侶體貼入微的關懷，成為你今天的精神動力，對待事情的看法變得積極樂觀。工作中急於求成，反而會影響工作品質，增加重做的機率。健康方面，易感到頭昏腦脹，注意室內空氣的流通。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座　溝通是打開心靈之門的鑰匙。

整體運：★★★★★

今天是難得的談心機會，對於感情和生活中出現的問題進行檢討、分析，並不斷提醒改善，心中的不快才會得以抒發；工作中與其他部門溝通良好，事情辦得很順利；財運一般，很難發現有值得投資的項目，進行儲蓄比較好。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

水瓶座　正是修煉心性的好日子。

整體運：★★☆☆☆

做事較粗心，錯誤會連續發生，之前所做的努力化為泡影，及時地改正才能從危機中脫身。與戀人相處之時，說錯話不要緊但不可滿不在乎，會傷到對方的心。去外面走走，看看周圍的風景，有助心境的安寧。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座　平安順利的日子。

整體運：★★★☆☆

多抽出一點時間陪陪伴侶，會讓他感到很高興；新到職者與同事之間相處的比較融洽，對工作環境適應比較快；找個人幫你按摩一下，放鬆緊繃的神經，輕輕鬆鬆才更容易進入工作狀態。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

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