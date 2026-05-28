5月28日星座運勢 巨蟹樂在工作 獅子幹勁十足
牡羊座
處事應多一點耐心。
整體運：★★☆☆☆
遇到不順會很不耐煩，你會無意間蹦出幾句粗話，小心因此而破壞在異性心目中的好形象。不適合外出拜訪客戶或商談，易吃到閉門羹。購物的時候，參加抽獎，獲得意外驚喜的機率很高。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★★☆☆
金牛座
享受平靜日子帶來的快樂。
整體運：★★★★☆
熱戀雖已成過往，但彼此的依賴越顯得強烈，平淡中真情流露。財運不錯，業務人員憑著精明的頭腦以及過人的實力，生意洽談成功的機率極高，會為自己帶來豐厚的收益。有趣的娛樂節目，是讓身心放鬆的好方法。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
雙子座
人際關係上避免加入傳播八卦消息的行列。
整體運：★☆☆☆☆
特別不要在背地裡議論他人的是非，容易陷入口舌紛爭之中。面對新任務的挑戰不夠熱情，單憑經驗很難有進展。去書店看看，買點專業書籍，給自己充充電。氣溫的變化較大，稍微不留神，就易感冒。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
巨蟹座
工作熱情高漲，樂在其中。
整體運：★★★★★
不是因為工作不累，而是因為工作充實了生活，更因為做出的成績讓你很有成就感。有靈敏的金錢嗅覺，看看最新的報紙，有機會發現經商的好管道。機緣可遇不可求，發現它就不要放過它，只有窮追猛打才能得償所願。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
獅子座
幹勁十足的一天。
整體運：★★★★☆
積極的工作態度，能得到眾人的認可。愛情運走高，單身者選擇今天向暗戀已久的異性表白，能達事半功倍之效。投資策略恰如其分，進展自然順利，收入囊中的錢財也就明顯增多，身邊的人都能感染到你喜悅的心情。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
處女座
財運低落的一天，要小心散財。
整體運：★★☆☆☆
今天有機會陪另一半，喝喝茶、看看電影等會為愛情加分，太過平淡容易產生厭倦心理。工作上與同事相處忌諱一些低級玩笑，會被人認為太過膚淺。財運比較低落，容易看錯投資方向，股票族不可盲目操作。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★☆☆☆☆
天秤座
要主動創造機會。
整體運：★★★☆☆
上班族因雜事困擾使得自己心浮氣躁，工作效率降低，有加班的可能；與人交流時，記得保持自信的微笑；單身者在熱鬧的派對中易邂逅心儀對象，若想好好發展，帶他離開喧囂，找個有情調的地方繼續你們的故事吧。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
工作再忙，也不能冷落了對方。
整體運：★★★★☆
今天的工作進度過於緩慢，心裡有點著急，但幸好會獲得同事的諒解，並得到他們的幫助；已婚者會因為工作忙而冷落對方，多給對方一些關懷，否則事業、愛情也會兩頭誤；財運不順，出門得當心，最好不要隨身攜帶貴重物品。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
射手座
要處理的事很多，也很雜亂，讓你心情煩悶。
整體運：★★☆☆☆
感情上你的情緒波動較大，有患得患失的顧慮，不要被自己的猜想所迷惑。財運還算不錯，可放手購入一批早已看好的股票，但不可孤注一擲，一定要留後路。今天也是健身的好日子，去健身房做做運動吧。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
感情不會因時空而轉淡。
整體運：★★★☆☆
分隔兩地的戀人很懂得驅散內心的孤獨感，覺得自己如同戀愛中的寶貝一般備受對方的寵愛。遇到不錯的合作夥伴，投資項目會呈現良好的發展態勢。學生族經他人提醒，學習上顯得拿捏得宜，斬獲頗多。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
喜歡夸夸其談，欠缺行動力的一天。
整體運：★★★☆☆
做起事來有點拖泥帶水，想得到他人的認可還應加強行動力。將家中廢棄不需要的東西清理一下，打掃床底，是提升運勢的小秘訣。晚上約朋友小坐片刻，談談近期的生活狀況，會很開心。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
旁人的評價、周圍的眼光都讓你十分在意。
整體運：★★★☆☆
行動上想要有更突出的表現，無形中給自己增加了不少壓力。戀愛中的人激情暫時冷卻，要想討對方的歡心，多製造浪漫來增加些情趣吧。添置新裝的時候，不要只聽銷售人員的讚美之詞，適合別人的未必就適合你哦。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
【延伸閱讀】
上一則
住飯店突然被升等 業者曝關鍵原因
下一則