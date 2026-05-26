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5月26日星座運勢 獅子靈感泉湧 處女好運降臨

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今天各星座運勢如何？獅子座靈感源源不絕，有利創意發想…

牡羊座

工作氣氛佳，幹勁十足。

整體運：★★★★☆

今天你情緒高漲，幽默詼諧的一面凸顯，能活躍氣氛，順勢帶動起大家對工作的積極熱情。但同事中有人特別敏感，開玩笑別過火，以免不自覺就傷害到他人。對另一半有任何要求，可在今天提出來，會得到滿意的答覆。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

金牛座

有疲憊感，對很多事情都提不起興趣。

整體運：★★☆☆☆

今天對你而言像是黑色星期五，顯得無精打采，難以靜心工作，身在曹營心在漢，沉浸在自己的思緒裡難以自拔，需及時調整心態，以免要加班會讓你更有壓力。感情上，與另一半互動較少，會出現一頭熱的狀況。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

情緒較低，生活的挫折讓你心灰意懶。

整體運：★☆☆☆☆

今天桃花運不佳，與異性交往多流於工作往來，不涉及私人感情。手上要完成的工作很多，面對壓力覺得難以承受，很容易產生自暴自棄的想法。可找個溫水泳池暢泳一番，調理疲憊的身心。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

人際關係上避免加入八卦消息的行列。

整體運：★★☆☆☆

不要在背地裡議論他人的是非，容易陷入口舌紛爭之中。熱情用在挑戰新工作上，憑著豐富的經驗和智慧，會有不小的進展。抽空去書店看看，會有不錯的發現，買點專業書籍，給自己充充電。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

靈感源源不絕，有利創意發想。

整體運：★★★★★

先前若有停滯、累積的工作，能在靈活的思路下處理完畢。從新的角度考慮問題，採取超越常規的辦法，是工作獲得突破的關鍵。投資上眼明手快，當然更能抓住機緣，但還是要有適當的風險管理意識。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

處女座

運勢強盛的一天，好運就要降臨到你的身上了。

整體運：★★★★☆

愛情運很強，你熱情如火的表現讓另一半很興奮，有利增進感情。對即將喬遷新居的人來說，今天是個好日子，不要猶豫了，趕快行動。有機會遇到貴人在你最需要幫助的時候向你伸出援手，讓你覺得溫情滿人間。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天秤座

做一些小改變，會讓人有耳目一新的感覺。

整體運：★★★☆☆

桃花運較差，單身者把一成不變的造型轉變一下，就能吸引異性的接近，愛情運會有所提升。單調而枯燥的工作容易使人產生厭倦感，何不嘗試新的工作方法，新奇的感覺可大大挑起你的積極心。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

別把健康不當回事，注意安排合理的作息時間。

整體運：★★★☆☆

一門心思栽到工作或學習中，投入得越多便越渴望得到回報，功利心較重，雖然成績突出，但健康卻會亮起紅燈。與另一半的感情甜蜜，越細微的事情越能體現彼此的感情，小小的問候都能讓雙方感動。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

給他人多點關心。

整體運：★★★☆☆

過分依賴對方，明明自己可以處理的事情也要甩給他，這樣會讓他感到巨大的壓力。投資得到的回報並非如你想像般樂觀，投資前需做好充分的思考。良好的人際關係，今天在工作中會起到很大的作用。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

適合開闊視野。

整體運：★★☆☆☆

在愛情面前略顯遲鈍，這樣很容易錯過眼前的緣分。目光放得更遠些，其實投資機遇就在前面一點點。學生族今天可去戶外走走，會在他人身上學到課本中沒有的知識，且對你的學習頗有助益。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

正視適應群體的重要性。

整體運：★★★★☆

與另一半的關係較緊張，與其持續冷戰，不如開誠布公地說出自己的想法，以免「勞神傷財」。敏銳的洞察力令你生意上的合作夥伴對你刮目相看，商機自然不斷。事業得貴人相助，不僅受到上司器重，又能獲得同事們的肯定。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

雙魚座

為異性花錢的機會多，錢財流失但內心歡喜。

整體運：★★★☆☆

今天工作較順利，保證進度的同時，還可免除不必要的麻煩。愛情運佳，能很快融入到異性朋友圈中，易與活潑開朗、有表演才華的異性擦出愛情火花，只要對方有要求，會不惜傾囊相助，哪怕只是博得一笑。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

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