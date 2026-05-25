我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃剩3周 梅西「傷退」阿根廷衛冕路蒙陰影

馬辦風波／斥金溥聰「狹怨報復抹黑」 蕭旭岑：決定提告

5月25日星座運勢 金牛切莫衝動 水瓶小心受傷

科技紫微網
聽新聞
test
0:00 /0:00

牡羊座

值得慶賀的一天。

整體運：★★★★★

積極參加朋友的聚會，會玩得很盡興，加上鮮亮的裝扮，讓你在派對上大受歡迎；藉著貴人的東風，今天在職場有風光的機會；先前的投資可望在今天嘗到甜頭，可以與之前幫助你的人分享豐碩成果。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

金牛座

特別需要冷靜的一天。

整體運：★☆☆☆☆

感情的事情急不得，莽撞行事只會嚇到對方；今天的你切記莫衝動，理性的投資，對你才有利；工作上不是很順利，與同事之間產生的摩擦，千萬不要影響到老闆的情緒，那樣只會讓你陷於更糟的處境。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

先前的付出，易在今天獲得回報。

整體運：★★★★☆

事業運旺盛，突出的表現讓你有機會獲得實質獎勵。財運不錯，投資上易有豐厚的利潤，有看好的投資目標可適時出手，行動就會讓你迎來高報酬。多上網了解理財方面的資訊，會讓你豁然開朗。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

巨蟹座

失去的不見得就是最好的。

整體運：★★★☆☆

愛情運滑落，和戀人會為一點小事而爭吵，但並不會破壞你們已經建立起的堅定感情；投資前多參考他人的方法，對你的投資大有幫助；工作上，會因缺乏經驗而遇到阻礙，不妨向經驗充足的人請教，問題會解決得很快。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

心靈的交流會讓今天變得更充實。

整體運：★★★★☆

桃花運不錯，有機會接受心儀對象的邀約共進晚餐，好好展現自己獨特的一面。每個人都希望有人能傾聽自己內心的想法，與志同道合的朋友聚在一起暢談，讓你覺得很欣慰。工作上與同事之間的配合、默契十足，任務能順利完成。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

處女座

愛情甜蜜，有錢財入帳。

整體運：★★★☆☆

被愛的充實感環繞，彼此的關心呵護讓愛情如沐春風，想結婚的念頭強烈。工作中的倦怠情緒困擾了你，需要及時調整心態，才能找到工作樂趣。身體健康狀況也是今天的重點。

愛情運：★★★★☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★★☆

天秤座

有利運用口才。

整體運：★★★★☆

今天你的嘴巴像抹了蜜糖，甜蜜的情話能把戀人哄得很開心。對他人真誠的讚揚與鼓勵，讓人覺得你很可愛，還有機會得到對方的小禮物。不過，總是喜歡說個不停，執行能力略顯不足。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天蠍座

小心與你走得過近的人。

整體運：★★☆☆☆

愛情機緣不斷，極易在公眾場合遇到好桃花，但要提防爛桃花！理財缺乏經驗，加上財運不濟，今天的意外支出頗多。工作際遇頗好，但切忌因眼前所取得的成績而放棄其他機會，小心因小失大。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

射手座

貴人助力強，人際優勢用得好會有不錯的收穫。

整體運：★★★☆☆

今天運勢平順，家中的事情無需過多操心，家人會把一切安排妥當。你可以專心投入到工作中，遇到困難不妨多與上司、同事溝通，會獲得援助與支持。晚上抽點時間去親友家串門子，互相往來會為你帶來好運。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

幫助他人的同時，也會增加自己的能量。

整體運：★★★☆☆

異性向你傾訴煩惱，你的安慰與支持會給予對方很大的力量。財運很旺，幫助他人易得到豐厚的回報。工作中，你對同事充滿熱情，也易得到他們的認可，即使只是幫人倒杯熱茶，也會讓人感動。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

水瓶座

保重身體是今日要做好的功課。

整體運：★★☆☆☆

今天愛情比較平淡，雙方都忙於自己的事情，少有單獨相處的機會。工作方面，今天較忙碌，但要想完成任務還需抓緊時間。身體方面，不小心磕到碰到會造成不小的損傷，不管在家或是出門都多多注意腳下才好。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

學會寬容。

整體運：★★☆☆☆

工作中由於同事的失誤導致你受牽連，心裡很不舒暢，需懂得適時釋懷。曾經的戀人今天突然回心轉意，讓愛重新出發，幸福之餘也要想想上次分手的原因會不會再出現。找個安靜的角落，讓心沉靜下來。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

星座運勢

上一則

氣氛擔當：12星座「活力王」排行 獅子自帶存在感、天蠍有隱性力量

下一則

刀叉是洋人餐具？考古稱中國5000多年前就用上了

延伸閱讀

5月21日星座運勢 牡羊工作出色 水瓶魅力四射

5月21日星座運勢 牡羊工作出色 水瓶魅力四射
5月17日星座運勢 巨蟹遇到知音 水瓶愛情萌芽

5月17日星座運勢 巨蟹遇到知音 水瓶愛情萌芽
5月20日星座運勢 處女異性緣佳 金牛財運火紅

5月20日星座運勢 處女異性緣佳 金牛財運火紅
5月23日星座運勢 雙子心想事成 射手散播快樂

5月23日星座運勢 雙子心想事成 射手散播快樂

熱門新聞

好市多推出開心果起司蛋糕，一推出就成為爆款，在網路上引發討論。開心果起司蛋糕示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@ Darcy Lis | Photography & travels ）

好市多新品蛋糕搶手「可怕地好吃」 連員工都等著補貨

2026-05-20 20:25
廚房海綿是家裡最髒的物品之一，建議每兩周更換一次，或以微波爐、沸水等徹底清潔殺菌。廚房海綿示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@www.kaboompics.com ）

廚房海綿兩周就能孳生8百萬個細菌 4種方法可徹底清潔

2026-05-13 18:25
美國超過百歲的人瑞人數估計到2054年將增加超過三倍，如何讓自己在可能比工作生涯還久的退休生活中也有足夠金錢能使用成為重要課題。長者示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Edgardo Espejo）

百歲人瑞已經不稀奇 若「活太久」保值資產首推它

2026-05-19 19:35
退休規畫專家分享退休人士最容易後悔購買的4種物品。後悔示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Timur Weber）

資助子女常會後悔 專家建議退休後別花這4筆錢

2026-05-17 20:25
越來越多車因為安全氣囊被偷，特別是Honda和Acura。安全氣囊示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Nebular）

為偷安全氣囊砸車案件增加 這2品牌特別被鎖定

2026-05-18 21:25
億萬富豪馬克·庫班日前指出，有九大行業在結構上正面臨根本性的威脅。示意圖。（圖／AI生成）

AI淘汰潮來了？億萬富翁點名「9大危險行業」恐消亡

2026-05-17 22:44

超人氣

更多 >
為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了

為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了
山姆與好市多 誰的海鮮更勝一籌？網友答案一面倒

山姆與好市多 誰的海鮮更勝一籌？網友答案一面倒
黑白集／周美青還是周美青 馬英九還是馬英九？

黑白集／周美青還是周美青 馬英九還是馬英九？
胡歌被確診為「早F晚E」 粉絲心疼：不用那麼完美

胡歌被確診為「早F晚E」 粉絲心疼：不用那麼完美
暑假快到了 全美這7處獲評最佳度假勝地

暑假快到了 全美這7處獲評最佳度假勝地