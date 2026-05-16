我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普福斯專訪談台獨、對台軍售 中英文逐字稿一次看

獲黃仁勳青睞 蜜雪冰城火速上線「大佬同款」專區

5月16日星座運勢 獅子事半功倍 天蠍貴人相助

科技紫微網
聽新聞
test
0:00 /0:00

牡羊座

心情平靜，享受平淡中的快樂。

整體運：★★★☆☆

錢財方面支出不會太大，對美食愛好者來說，可以去經濟實惠又有特色的餐館嘗鮮。對找到真愛的情人們來說，激情降溫，但是敞開心扉地進行交流，一些隱私也能開誠布公，平淡中內心又有一絲甜蜜！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

情緒高漲的一天。

整體運：★★★★☆

今天投資獲利的機會高，可四處跑跑廣開財路，長期投資的前景比較不錯；以前的默默耕耘、日積月累在今天有較高機會得到最佳的釋放時機；情緒較高亢的你找幾個朋友去酒吧或KTV釋放一些精力吧。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙子座

面子大於裡子。

整體運：★★★☆☆

桃花來時，難免讓你有些得意，但猶豫不決又會錯過良緣哦；從事服務行業的人，憑藉和善的態度，會得到他人的讚揚；礙於面子，產生一筆不小的消費，事後又讓自己後悔不已。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

心潮澎湃，很想熱烈的動起來，去跳舞能讓你盡情揮發活力。

整體運：★★★★☆

今天身邊的異性朋友們都異常活躍，多點勇氣，給自己一些機會。適宜與家人相處，能感受到濃濃的親情，幸福的感覺油然而生。空閒時不妨看看偵探小說，對提高分析能力有助益。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

獅子座

把壓力分散給他人更有利於事情的解決。

整體運：★★★★☆

感情方面顯得心事重重，隱隱藏藏的反而讓對方很擔憂，也許說出來兩個人解決會比一個人承擔好；事業上善於用人，並用到點子上，使事情能得到事半功倍的效果；投資理財宜採取保守的方式，太過激進易疏忽市場的變動。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

處女座

比較幸運的一天。

整體運：★★★★☆

今天你很善解人意，也很樂於對他人施以幫助，令你的人氣迅速上升；晚上可約情人到健身房活動筋骨；財運頗旺，學生族可望透過他人的介紹獲得一份兼職，上班族則可望獲得外快。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

天秤座

用壓力化為動力。

整體運：★★★★☆

資金短缺時承受外在壓力而不動用儲蓄或投資，利用壓力來激發你的財務天賦，能讓你想出新辦法賺到更多的錢來支付帳單；在外人看來不太相配的你們面臨閒言碎語時，更應活出自己的精采；少吃熱性食物，以免上火。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天蠍座

運勢強盛的一天，好運就降臨到了你的身上。

整體運：★★★★★

今天你的愛情熱情似火，又如冬日暖陽，讓你和你的另一半都覺得舒暢不已。今天對需要喬遷新居的你來說是個好日子，不要猶豫了，趕快行動吧。今天會遇到貴人，在你最需要幫助的時候向你伸出援助之手，讓你覺得真愛尚在人間。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

射手座

愛他就對他寬容些。

整體運：★★★★☆

今天顯得很挑剔，總會發現他的缺點，甚至有結束這段戀情的衝動，愛屋及烏，寬容是戀情繼續的唯一辦法；今天財運尚可，好朋友一起出錢出力是個不錯的主意；夜深人靜正是讀書時，把最近的專業知識狠狠裝進腦袋吧。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

摩羯座

心情好，運勢佳。

整體運：★★★★☆

感情上有機會得到戀人主動的付出，及時給予回應可讓感情立即得到升溫；今天在網路上能買到稱心如意的東西；閒暇之時多看專業書籍，對你今日的工作會很有幫助。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

時間觀念有待提升。

整體運：★★★☆☆

已婚者愛情運平平，另一半的壞情緒會影響到兩人的婚姻生活，為他創造點溫馨浪漫的氣氛不僅能幫他走出低谷，還能使你們的感情更加穩定；行事略顯衝動，易造成錢財損失，之後才後悔莫及；財運較好，正財頗多，業務人員會有不錯的業績，獎金分紅很豐厚哦。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

雙魚座

重視環境的清潔衛生，可提升好運。

整體運：★★★☆☆

今天的愛情溫度剛剛好，約對方看場電影，可讓平淡生活散發出玫瑰的氣息；注意平復緊張或興奮的情緒，學習的狀態才能達到最佳；至於生意人，衛生環境的好壞對你的生意極有影響，檢查一下店面、貨物甚至你腳上的皮鞋是否乾淨。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

星座運勢

上一則

3生肖5月下半迎來重生 鼠拿小獎金、他財運事業雙提升

延伸閱讀

5月11日星座運勢 摩羯貴人相助 獅子適度休息

5月11日星座運勢 摩羯貴人相助 獅子適度休息
5月13日星座運勢 雙子幹勁十足 金牛謹言慎行

5月13日星座運勢 雙子幹勁十足 金牛謹言慎行
5月14日星座運勢 天蠍緊張忙碌 射手事業運旺

5月14日星座運勢 天蠍緊張忙碌 射手事業運旺
5月12日星座運勢 獅子三思後行 摩羯財運旺盛

5月12日星座運勢 獅子三思後行 摩羯財運旺盛

熱門新聞

廚房海綿是家裡最髒的物品之一，建議每兩周更換一次，或以微波爐、沸水等徹底清潔殺菌。廚房海綿示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@www.kaboompics.com ）

廚房海綿兩周就能孳生8百萬個細菌 4種方法可徹底清潔

2026-05-13 18:25
天秤座因為真誠不功利，深受同事、主管與前輩信任，無論是工作機會、升遷舉薦或困境支援，常能得到貴人相助。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau ）

12星座職場人緣終極排名 天秤座團寵貴人多、最後一名難深交是獨行俠

2026-05-11 00:25
一對夫妻計畫退休後移居馬來西亞，希望過更舒適的生活，卻不知道是否能繼續領取社安金。退休夫妻示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ SHVETS production）

退休後移居海外能繼續領社安金嗎？專家這麼說

2026-05-11 20:25
對摩羯座而言，吃苦正是對未來回報的一種投資，他們並不是毫無意義地受苦，而是屬於「策略型的拚命三郎」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vitaly Gariev ）

3星座天生勞碌命 別人的事他也一肩擔起

2026-05-08 23:25
退休生活不能只依賴手邊資產，靠自己賺錢的安全感是許多人退休後仍外出工作的主因。工作示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@竟傲 汤 ）

夫妻擁高資產退休金 64歲婦為一事不安「每周兼職三天」

2026-05-13 20:25
販賣機24小時營運，意味著「睡覺時都在賺錢」，是不少人的副業首選。(路透)

31歲男經營「1副業」年收破5萬美元：每周只花4小時

2026-05-10 23:55

超人氣

更多 >
川普警告台灣：不希望有人走向獨立

川普警告台灣：不希望有人走向獨立
拚生意不忘祭五臟廟 黃仁勳北京美食清單曝光

拚生意不忘祭五臟廟 黃仁勳北京美食清單曝光
習近平身高之謎…天壇與190公分川普合照 讓人看清楚？

習近平身高之謎…天壇與190公分川普合照 讓人看清楚？
好市多高端、好用小家電降價百元 華人「終於等到它」

好市多高端、好用小家電降價百元 華人「終於等到它」
美國最有錢有權的CEO成最昂貴布景 川習會有多少成果？

美國最有錢有權的CEO成最昂貴布景 川習會有多少成果？