5月16日星座運勢 獅子事半功倍 天蠍貴人相助

牡羊座

心情平靜，享受平淡中的快樂。

整體運：★★★☆☆

錢財方面支出不會太大，對美食愛好者來說，可以去經濟實惠又有特色的餐館嘗鮮。對找到真愛的情人們來說，激情降溫，但是敞開心扉地進行交流，一些隱私也能開誠布公，平淡中內心又有一絲甜蜜！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

情緒高漲的一天。

整體運：★★★★☆

今天投資獲利的機會高，可四處跑跑廣開財路，長期投資的前景比較不錯；以前的默默耕耘、日積月累在今天有較高機會得到最佳的釋放時機；情緒較高亢的你找幾個朋友去酒吧或KTV釋放一些精力吧。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙子座

面子大於裡子。

整體運：★★★☆☆

桃花來時，難免讓你有些得意，但猶豫不決又會錯過良緣哦；從事服務行業的人，憑藉和善的態度，會得到他人的讚揚；礙於面子，產生一筆不小的消費，事後又讓自己後悔不已。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

心潮澎湃，很想熱烈的動起來，去跳舞能讓你盡情揮發活力。

整體運：★★★★☆

今天身邊的異性朋友們都異常活躍，多點勇氣，給自己一些機會。適宜與家人相處，能感受到濃濃的親情，幸福的感覺油然而生。空閒時不妨看看偵探小說，對提高分析能力有助益。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

獅子座

把壓力分散給他人更有利於事情的解決。

整體運：★★★★☆

感情方面顯得心事重重，隱隱藏藏的反而讓對方很擔憂，也許說出來兩個人解決會比一個人承擔好；事業上善於用人，並用到點子上，使事情能得到事半功倍的效果；投資理財宜採取保守的方式，太過激進易疏忽市場的變動。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

處女座

比較幸運的一天。

整體運：★★★★☆

今天你很善解人意，也很樂於對他人施以幫助，令你的人氣迅速上升；晚上可約情人到健身房活動筋骨；財運頗旺，學生族可望透過他人的介紹獲得一份兼職，上班族則可望獲得外快。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

天秤座

用壓力化為動力。

整體運：★★★★☆

資金短缺時承受外在壓力而不動用儲蓄或投資，利用壓力來激發你的財務天賦，能讓你想出新辦法賺到更多的錢來支付帳單；在外人看來不太相配的你們面臨閒言碎語時，更應活出自己的精采；少吃熱性食物，以免上火。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天蠍座

運勢強盛的一天，好運就降臨到了你的身上。

整體運：★★★★★

今天你的愛情熱情似火，又如冬日暖陽，讓你和你的另一半都覺得舒暢不已。今天對需要喬遷新居的你來說是個好日子，不要猶豫了，趕快行動吧。今天會遇到貴人，在你最需要幫助的時候向你伸出援助之手，讓你覺得真愛尚在人間。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

射手座

愛他就對他寬容些。

整體運：★★★★☆

今天顯得很挑剔，總會發現他的缺點，甚至有結束這段戀情的衝動，愛屋及烏，寬容是戀情繼續的唯一辦法；今天財運尚可，好朋友一起出錢出力是個不錯的主意；夜深人靜正是讀書時，把最近的專業知識狠狠裝進腦袋吧。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

摩羯座

心情好，運勢佳。

整體運：★★★★☆

感情上有機會得到戀人主動的付出，及時給予回應可讓感情立即得到升溫；今天在網路上能買到稱心如意的東西；閒暇之時多看專業書籍，對你今日的工作會很有幫助。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

時間觀念有待提升。

整體運：★★★☆☆

已婚者愛情運平平，另一半的壞情緒會影響到兩人的婚姻生活，為他創造點溫馨浪漫的氣氛不僅能幫他走出低谷，還能使你們的感情更加穩定；行事略顯衝動，易造成錢財損失，之後才後悔莫及；財運較好，正財頗多，業務人員會有不錯的業績，獎金分紅很豐厚哦。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

雙魚座

重視環境的清潔衛生，可提升好運。

整體運：★★★☆☆

今天的愛情溫度剛剛好，約對方看場電影，可讓平淡生活散發出玫瑰的氣息；注意平復緊張或興奮的情緒，學習的狀態才能達到最佳；至於生意人，衛生環境的好壞對你的生意極有影響，檢查一下店面、貨物甚至你腳上的皮鞋是否乾淨。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

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