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5月15日星座運勢 天秤慎防小人 雙魚好運相伴

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牡羊座

普通的一天，宜趁機調整生活節奏。

整體運：★★★☆☆

今天精神不錯，工作認真仔細，能及時發現失誤，為公司挽回不少損失，得到上司賞識。晚上有機會約上另一半到茶館坐坐，享受一份安靜，聊聊彼此的心情。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

捨己為人，願意付出。

整體運：★★☆☆☆

自己先要做好不求回報的心理準備，以免期望越大失望也越大。有被捲入夥伴糾紛中的危險，保持中庸之道才是上策。出門在外少帶現金，露財的後果往往招來小人算計。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

不要期望太高。

整體運：★★★☆☆

因為抱著太大期待，後來卻發現沒有想像般的完美，失望之餘可能會在無意中傷了他人；喜得年長異性幫助，工作進展快速，可乘勝追擊；偏財風吹得強勁，抽獎、小賭、買彩券，均能有所斬獲。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

順心的一天，循序漸進就會有收穫。

整體運：★★★★☆

單身者接觸異性的機會增多，使你有些眼花撩亂，抑制不住內心的喜悅。工作上的財運普通，認真努力則有機會獲得額外的獎勵。財運不錯，先前投資有收網機會，切記不可過於貪心。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

感性的一面突顯，處事不夠冷靜。

整體運：★★★☆☆

事業、財運較弱，容易因感情用事而損失錢財，在工作或交易時，應保持清醒的頭腦。愛情運佳，無追求對象者可以請朋友幫忙介紹，有機會結識不錯的對象；有心儀對象者則可先從對方的家人入手，效果顯著。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

多讚美身邊的人，快樂無限。

整體運：★★★★☆

今天桃花運不錯，會有意料之外的相遇，要抓住機會！購物運不錯，不妨上街逛逛，可以買到令你稱心如意的商品。工作上遇到小麻煩，不妨上網查一下資料，就能夠找到解決之道。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

今天犯小人，與人相處要多留些心眼。

整體運：★★☆☆☆

一些小的失誤會讓別有用心的人加以利用，中傷你和另一半之間的感情，不要任其發展下去，會對你們辛苦建立起來的感情產生很壞的影響。今天多閱讀有關職場策略的書籍，對今後工作大有好處。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

晚上出去散散步，可以調整一下心情。

整體運：★★★★☆

今日你的桃花運非常不錯，個人魅力得以展現，容易成為異性關注的焦點。想要在投資市場上有所斬獲，市場調查工作不可忽視。工作上今天遇到貴人，手頭的工作能夠很順利地完成。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

射手座

依賴性較強，承受能力大大降低。

整體運：★★★☆☆

對另一半有種強烈的依賴心理，凡事都想問問對方的意見，這樣會讓對方有種太膩的感覺。表現出較強的責任心，渴望得到他人的肯定，並以此作為工作動力，顯得幹勁十足。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

不要把事情想得太複雜，保持平常心。

整體運：★★☆☆☆

愛情運較弱，送一個小禮物給對方能使感情有所升溫。證券投資者，到證券交易所瞭解情況，不僅能結識志同道合的人，還能獲取不錯的投資建議。之前對創業有滿腔熱情者，能更理性的分析市場環境。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

精神狀態不佳，有提不起勁的感覺。

整體運：★☆☆☆☆

感情上今天不宜談論婚嫁，懶散的精神狀態很難讓對方對你產生信心。工作上今天注意力不集中，容易犯小錯誤，受到上司的批評。財運方面今天不宜投資，心情的缺失讓自己對市場很沒信心，勉強投資會讓自己陷入泥淖。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙魚座

好運氣相伴的一天，心情愉快。

整體運：★★★★★

已婚男性與另一半一起從事家務，會讓對方很開心，回報給你更多的柔情。有小小的偏財運，不妨去商場選購一些生活必需品，有機會成為幸運顧客哦！公司職員思維活躍，在腦力激盪下，可催生出不錯的點子。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

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