5月10日星座運勢 射手愛情運佳 天蠍情緒平穩
牡羊座
平順安好，卸下偽裝就能自由自在。
整體運：★★★☆☆
與朋友來往甚密，輕鬆的閒聊讓人心情愉悅，也因此結識不少異性朋友。工作進展順利，雖然中途會遇到一些難題，但在貴人的協助下圓滿解決。易把錢財花在朋友身上，但能獲得友誼與快樂。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
金牛座
適合約會，愛情進展不錯。
整體運：★★★☆☆
單身者多與老朋友聯繫，有機會因朋友介紹而結識性情相合的異性朋友；有伴侶的人抽點時間安排約會，精心打扮一番，會讓對方眼睛為之一亮，感情升溫。今天支出較多，但都是生活所需，不必太計較。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
雙子座
運勢較強的一天。
整體運：★★★★★
單身者今天不妨約心儀對象出去走走，能增進彼此的了解，還有機會博得心儀對象的好感；找一個場地開闊、風景秀麗的地方放鬆心情，能夠讓你的思維立即活躍起來；不過出門在外還是要注意安全。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
巨蟹座
點綴自己點綴生活。
整體運：★★★★☆
求職者今天參加面試應注意衣著服裝，莊重的打扮必能為你的面試加分；不肯花錢去買投資方面的資料，單憑自己的感覺操作，成功的機率很小；愛情少了些事物來點綴，已婚者可擺一束鮮花在餐桌上增加用餐時的情調。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
獅子座
受到眾人的關注，有被重視的感覺。
整體運：★★★★☆
平時不太熟悉的人都會主動地向你示好，讓你有點意外的興奮。已婚者也能靜下心來與另一半促膝談心，對家庭的未來充滿信心，共同描繪生活的藍圖。找一些相關的證券訊息看看，為下一輪的投資做好準備。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
處女座
有機會等著你主動把握。
整體運：★★★☆☆
今天很容易動怒，伴侶有一點小毛病都會讓你看不慣，小心因此雙方發生爭吵；好運不會主動找上門，出去活動活動，機會更容易把握；與過去的同學取得聯繫，讓你有所受益。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
天秤座
凡事總會有好壞之分，必要時應堅定立場。
整體運：★★★☆☆
多留意人際關係，模糊的表達方式容易讓人誤解，進而降低信任度，堅定自己的立場才會贏得他人的尊重。雙人愛情際遇較穩定，能夠理智地看待兩人之間的問題，衝突自然能大大減少。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
情緒平穩，心境平和，能理性思考。
整體運：★★★☆☆
今天適合栽種，去戶外栽種蔬菜、瓜果都很順利，容易成活，陶冶心情之餘，讓心靈變得寧靜。財神難降臨到你身上，不適合買樂透。樂透族宜多多整理分析往日資料，調整投注策略。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
射手座
愛情運較為突顯的一天。
整體運：★★★☆☆
單身者可以約好友出去散散步，愛情運增強不少，心情也舒暢許多。財運良好，強求反而容易失敗，順其自然就好。求職者應做好充分準備，盲目而為只會浪費時間，錯過好機會。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
心情像花一樣盛開的一天。
整體運：★★★☆☆
學習易在今天收到成效，並受到家長的肯定，保持謙遜便會有更明顯的進步；今天隨好友聚餐，很能表現自己舉止得體、談吐風趣的一面，讓你春風得意、滿面紅光，不過也不可太張揚哦；會收到意想不到的表白，小心因興奮過頭而使自己失去判斷力。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
留意身心健康是關鍵。
整體運：★★★☆☆
約會、應酬是今天的主調，朋友相聚不亦樂乎，也讓你大飽了口福，不過，嘴巴過癮了，胃卻要受折騰，隨身攜帶有助消化的食物或藥物是明智之舉。感情會有小小波動，多是因為聽信旁人的讒言，不信任另一半所造成。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
雙魚座
財運佳，勿錯過。
整體運：★★★★☆
耐性不足，急躁中容易遺漏重要工作，用便條記錄工作要點並張貼在醒目處，以提醒自己；今日正財運、偏財運都很旺，股票投資者可趁著好運勢買進；晚上到熱鬧的PUB將不滿的情緒宣洩一番，會輕鬆不少。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★★
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