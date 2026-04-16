4月16日星座運勢 處女收穫頗多 摩羯愛情運佳
牡羊座
能言善道，易吸引異性的目光。
整體運：★★★☆☆
嘴巴說個不停，很懂得接續他人的話題，氣氛很快會被你炒熱，也因此受到異性的關注，單身者可望被不錯的異性看中。工作上能確保進度，但沒有明顯進步，應多利用人際關係上的優勢，會有意外收穫。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
金牛座
過於強勢會讓人對你失去好感。
整體運：★★★☆☆
你對另一半表現得太過強勢、壓迫，容易導致與他難以相互調適而使感情出現問題；你的自負任性會讓上司、同事覺得你對他們不尊重，對你的好感急劇下降；投資上在得到專業人士的幫助下做出全面、周全的理財方案能得到很好的效果。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
有機會收到禮物，感覺溫馨愜意。
雙子座
小心與你走得過近的人。
整體運：★★☆☆☆
愛情機緣不斷，極易在公眾場合遇到好桃花，但要提防爛桃花！理財缺乏經驗，加上財運不濟，今天的意外支出頗多。工作際遇頗好，但切忌因眼前所取得的成績而放棄其他機會，小心因小失大。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★☆☆☆☆
巨蟹座
試著從他人身上尋找突破點。
整體運：★★★★☆
難以安於現狀，忽視眼前的美好，會使你瞬間失去現有的一切，而徒增失落感；財力受到威脅，因人際關係不佳而失去依靠，以致進展較為困難；工作難度越大越能激起你的鬥志，令你斬獲頗多。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
獅子座
好運暗藏在細節裡。
整體運：★★★☆☆
今天適合和戀人一起逛街，有機會獲得意外的驚喜；經營店舖者，今天在收銀櫃檯放個招財貓，做成大筆交易的機率極高；上班族今天適合做工作計劃，對日後工作的實施極有幫助。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
處女座
很有想法、收穫頗多的一天。
整體運：★★★★☆
愛情運比較平穩，兩人的感情在平淡中流露濃濃的愛意。關於理財的想法有很多，運勢走高，付諸行動會有高回報，若能諮詢專業人士，更有勝算。晚上有機會與親友歡聚一堂，在歡聲笑語中感情不斷增進。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
天秤座
身心疲憊時，應暫停稍作休息。
整體運：★★☆☆☆
認為自己的付出並沒得到相應的回報，過於斤斤計較只會損害你們的感情。投資方向有點混亂，需他人的指點才能找到突破口。工作學習有點找不到頭緒，稍做休息，先理清思路，才能更好的繼續手頭上的事情。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
天蠍座
情緒時好時壞。
整體運：★☆☆☆☆
情緒控制不好，易因雞毛蒜皮的事而和對方發生糾紛，這讓對方很難理解。工作上也易受情緒影響，而沒有太大作為，應注意調節。理財上趨於盲目，發生問題時很難找到解決的方法，應提前就做好防患計劃。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★☆☆☆
射手座
注意生活中的優勢互補。
整體運：★★☆☆☆
單身者今天的桃花運頗順，不要把自己悶在家裡，約朋友出去走走，會有小驚喜。財運較低迷，不宜涉足證券或股票市場。行政部門工作者，今天是大展身手的好機會，會受到重視。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★☆☆☆☆
摩羯座
相當順利的一天，一些小的挫折很容易就丟開了。
整體運：★★★★★
你今天信心滿滿，工作上很容易做出成績，並獲得上級的獎勵。愛情上好運不斷，感情浪漫別緻，一份用心準備的小禮品，可讓你在對方心目中增加不少的印象分。學生族在課堂上積極提問發言，能有精彩的表現。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
水瓶座
優點在對方眼裡大放異彩，把握機會哦！
整體運：★★★☆☆
添幾盆綠色植物對財運有所幫助，有聚財功效。不必刻意表現，優點自然能被發現，少了別人當參謀，戀情反而進展更快。工作、學習均有獲得新知的機會，花點心思就會有進步！
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
雙魚座
幹勁十足的一天。
整體運：★★★★☆
積極的工作態度，能得到眾人的認可。愛情運走高，單身者選擇今天向暗戀已久的異性表白，能達事半功倍之效。投資策略恰如其分，進展自然順利，收入囊中的錢財也就明顯增多，身邊的人都能感染到你喜悅的心情。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
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