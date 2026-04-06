4月6日星座運勢 巨蟹發筆小財 天蠍戀情升溫
牡羊座
工作進展緩慢，壓力較大。
整體運：★★☆☆☆
工作上有計劃方可避免出現手足無措的局面。四處遊蕩沒益處，累得筋疲力盡不說，若影響了工作的進度，可就難以交差了。別把工作中的不滿情緒帶回家，與另一半說話的口氣別太僵硬，以免發生不愉快。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
金牛座
順勢而為，謀求發展。
整體運：★★★★☆
今天適合對自我形象做個鮮亮的改變，可以提高旁人對你的關注，優秀異性主動接近你的機率必會高很多；財運亨通，投資時能得到貴人的指點，幫助你找到投資的方向；工作、學習上生機勃勃，全心全意的投入可讓你向奮鬥目標邁進一大步。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
雙子座
放鬆些，運勢會更強。
整體運：★★★☆☆
今天不妨多欣賞喜歡的音樂，不僅可讓心情柔和，還有增加幸運的功效哦；單身之人今日則異性緣不佳，最好不要選擇告白，被拒絕的可能性很大；工作上雖沒什麼棘手的事情需要處理，人卻容易疲倦。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
你的善解人意受到眾人的歡迎。
整體運：★★★★★
工作上除了完成自己的任務外，你還會幫助其他的同事解決困難，讓你獲得了好人緣。在感情上，你設身處地為對方著想，為對方排憂解難，你們的感情有望快速升溫。追求錢財較為順心，有機會獲得額外的小財。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
獅子座
運勢平穩，多留意身心健康。
整體運：★★★☆☆
今天愛情比較平淡，雙方都忙於自己的事情，少有單獨相處的機會。工作較忙碌，要想完成任務還需抓緊時間。身體方面，不小心磕到、碰到會造成不小的損傷，不管在家或是出門，都需多多注意腳下才好。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
處女座
等待，亦能成就好運。
整體運：★★★★☆
心情好壞對方一看便知，別把心事藏在心裡，說出來問題才更好解決；與合作夥伴的配合再緊密一些，財運突破最高點的時機就在眼前喔！暫時先把工作放一邊，小心兼顧不成反而會蠟燭兩頭燒！
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★★
天秤座
注重人情，聯繫舊友。
整體運：★★☆☆☆
單身者有種逃避現實的想法，害怕內心的情感被人察覺，敢想卻不敢愛；找個格調明亮的咖啡廳，那裡對你而言是個洽談生意的好地方；好機會不會站在原地等你，此時身邊的朋友會助你把握住機遇。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
心情不錯，注意外出安全。
整體運：★★★★☆
今天戀情有上升趨勢，逛逛玉石市場，買對情侶吊飾，能讓彼此情投意合。財運方面表現比較平穩，投資上不會出現什麼變動，收入穩定。工作方面比較順遂，與同事合作相當有默契，易有突破性的成果。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
射手座
受他人影響，愛情顯得較被動。
整體運：★★★☆☆
有好的緣分，卻丟不掉家人的意見，喜歡對方就要勇敢邁出第一步，不要受到過多意見的干擾。把事情想得簡單一點反而讓你更加幸運，有時候想得太複雜只會累著自己。工作雖然辛苦卻有種踏實的感覺。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
摩羯座
做真實自己。
整體運：★☆☆☆☆
今天你很在乎戀人的感受，反而讓自己變得很累，說出自己想法做自己喜歡的事，其實對方會更喜歡你純真的感覺。工作上帶來的巨大壓力讓你喘不過氣來，靜下心來將能找到應對的辦法。財運不盡人意，付出的精力卻得不到相應的回報，還是先休養生息等待時機吧。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
水瓶座
今天處事宜低調，多忍讓會讓你獲得好運。
整體運：★★☆☆☆
在與另一半的交往中，你有時憑直覺發表的言論，會在無意間說到對方的痛處。財運上難有適合的投資項目，在猶豫的邊緣徘徊著，不要強迫自己馬上做決定。精神狀態還不錯，可以趁今天處理一些比較消耗腦力的事務。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
雙魚座
總體運勢欠佳，還須自身努力。
整體運：★★★☆☆
桃花很旺，你製造的小驚喜易討愛人的歡心。工作運平順，你提出的方案與建議，會獲得上司、同事的肯定。但財運上還欠了點火候，過分的瞻前顧後，會錯失難得的賺錢機會。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
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