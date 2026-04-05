我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NCAA／一路領先狂勝28分 UCLA女籃奪隊史首冠

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

4月5日星座運勢 巨蟹財產損失 處女甜蜜約會

科技紫微網
聽新聞
test
0:00 /0:00

牡羊座　愛情出現小巔峰。

整體運：★★★☆☆

玩的機會比較多，單身者有機會在娛樂場所或者聚會中結識不錯的異性，要好好把握機會哦；學習易受外界的干擾難以專心，不如休息片刻再繼續，反而有突破；今天不宜做風險過大的投資，可以買些穩定性強的理財產品，增值機率頗高。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座　抱持著一定要超前進度的理念來行動，將帶來很大的幫助。

整體運：★★★★☆

單身者的戀愛運有種原地打轉的感覺，想要出擊卻又不願邁出第一步，找朋友聊聊可得到解決辦法；直覺敏銳，對股票市場的數據變化有種很強的感應，今天宜入股市；即便是與同事或朋友的閒聊也能得到不錯的建議。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙子座　平凡的一天，要在平凡中感覺生活的情趣。

整體運：★★★☆☆

今天感情過於沉悶，很難帶給對方新鮮感，容易使感情變淡。多聯繫以前的同學或朋友，偶爾聚聚，聊聊家常，讓你覺得生活豐富多彩。有機會到運動場健身鍛鍊，身體輕鬆能助你思路更加清晰。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座　留意環境和人脈，好好運用資源。

整體運：★★★☆☆

猜不透對方的想法，在愛情面前躊躇不前，與其自己獨自猜測，還不如直接去詢問；財運下滑，容易因判斷失誤而造成財產損失，投資之前一定要謹慎小心；記憶力發揮作用，記東西的速度加快，不過也要注意方法，死記硬背很容易過了一會就忘哦！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

獅子座　今日好運相伴。

整體運：★★★★☆

太過嚴肅會顯得你很冷漠，做一個調皮的表情反而能給心儀對象留下好印象；學生族留意校園裡的公告欄，有機會獲取到一份不錯的兼職；對金錢的嗅覺很敏感，可望在街上拾得意外之財。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

處女座　發揮善解人意的一面，諸事順意的一天。

整體運：★★★★★

有伴侶的人有機會在伴侶面前施展魅力，不妨好好打扮一番，與對方來一次甜蜜約會，會讓雙方都感到驚喜。人際關係和諧，與人為善，易贏得老少朋友的喜愛，還有機會獲得特別關照。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

天秤座　要做一個守時、講原則的人。

整體運：★★★☆☆

面試者有遲到而喪失複試資格的危險，時間觀念很重要；無預算的開支較多，財政易出現危機，要記得提倡節儉；與情人相處容易因為意見不同而產生爭吵，要學會包容，耐心的聽取對方的意見，然後一起分析、解決問題。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座　氣勢如虹，才藝發揮得暢快淋漓。

整體運：★★★★★

閒暇之餘有機會參加團體娛樂活動。秀出自我，是一種推銷自己的方法。吹拉彈唱，只管拿出來表現，能贏得大家的喝采。如此出色的全方位展現自我，能得到不少異性的青睞，約心動的對象單獨出來走走，讓雙方的交流進一步加深。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

射手座　依賴性太強，承受能力大大降低。

整體運：★★★☆☆

對另一半有種強烈的依賴心理，凡事都想問問他的意見，這樣會讓對方有種太膩的感覺。表現出較強的責任心，渴望得到他人的肯定，並以此作為工作動力，顯得幹勁十足。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座　與外界接觸頻繁，能感受到周圍人的善意。

整體運：★★★★★

向外活動會有好運降臨，宅男宅女難有此等美事。在團體活動中能感受到他人的熱情，打開心扉就能感到暢快。在異性面前有機會表現自己，不妨將你最好的一面展現出來，會獲得掌聲與鮮花，愛情也會悄然而至。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

水瓶座　多與他人交流，拓展交際圈是今天的重點。

整體運：★★★☆☆

今天與穩重型異性特別談得來，單身者有機會獲得異性朋友的照顧。忙裡偷閒，多參加團體活動可讓你較為好運。在與他人的互動中，能讓你感受到身邊人的善意，壓力在不自覺中獲得釋放。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座　平靜地感受生活。

整體運：★★★☆☆

女孩子想借助美容和化妝把自己變得美美的，這樣的你反而令身邊的異性不敢接近哦！把理財當作投資，這樣的逆向思考會令你斬獲頗豐；別把自己當成全能選手，今天還是裝裝傻的好，會有意外的收穫。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

星座運勢

上一則

幻滅 東京迪士尼樂佩公主慘遭烏鴉「剃頭」畫面 網驚：變瘋婆子

下一則

用烤箱比較健康？ 醫揪「催老烹調法」陷阱：微波反而護血管

延伸閱讀

4月3日星座運勢 雙子靈感不斷 獅子天降幸運

4月3日星座運勢 雙子靈感不斷 獅子天降幸運
4月2日星座運勢 雙子愛情低潮 獅子胡亂發言

4月2日星座運勢 雙子愛情低潮 獅子胡亂發言
4月1日星座運勢 雙魚運勢旺盛 牡羊財運很旺

4月1日星座運勢 雙魚運勢旺盛 牡羊財運很旺
3月31日星座運勢 摩羯工作順利 水瓶靈感不斷

3月31日星座運勢 摩羯工作順利 水瓶靈感不斷

熱門新聞

專家建議，早期退休除了需要積極的理財規劃，社會連結才是維持健康心理的關鍵。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

37歲高薪菁英存夠錢宣布「再也不工作」 三個月後變化令老父憂心

2026-04-02 20:25
洗毛巾和浴巾時加入約半杯小蘇打，就能洗出像飯店那樣蓬鬆柔軟的毛巾。毛巾示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Mads Leif Hansen ）

洗浴巾時加入一物 洗後如飯店毛巾般蓬鬆柔軟

2026-04-01 22:25
專業飛釣手兼前魚販推薦到超市選購海鮮的五個秘訣。海鮮示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Mike Bergmann）

專業釣手分享買海鮮必知5秘訣 這種常見魚絕不買

2026-04-01 19:25
鄧麗君逝世31年至今，依然是歌迷心目中永遠的「一代歌后」。(阿爾發音樂提供)

鄧麗君驟逝31年真相首曝 管家被下封口令「延誤救援臨終前手腳痙攣」

2026-04-01 23:27
三星座在年齡增長後，更容易出現「我行我素」的自我中心傾向。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Polina）

3星座年紀愈大愈頑固 他死腦筋覺得自己是老大

2026-03-29 00:25
金牛座在情緒掌控上表現相對穩定。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Gustavo Fring）

穩定冷靜「不做衝動決策」 12星座情緒管理能力他最突出

2026-04-02 22:25

超人氣

更多 >
川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷

川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷
找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰

找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰
美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機
美軍營救失聯F-15飛官內幕曝光 特種部隊已撤離伊 川普全程緊盯行動

美軍營救失聯F-15飛官內幕曝光 特種部隊已撤離伊 川普全程緊盯行動
美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲