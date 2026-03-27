3月27日星座運勢 射手桃花齊放 獅子財運不錯
牡羊座
今天特別容易受他人影響。
整體運：★☆☆☆☆
情緒低落時，桃花顯得寥寥無幾，愛情運難有突破。財運稍有不順，多年不見的朋友突然登門拜訪，則多半是向你尋求錢財上的援助。身心疲憊，繁忙的工作讓生活品質下降，對健康頗有影響。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★☆☆☆
金牛座
工作強度不宜過強。
整體運：★★☆☆☆
紅娘就在身邊，不要找藉口推掉必要的應酬，否則單身生活可還得維持下去。有機會結識一些投資人士，但不可輕舉妄動，時機並未成熟。工作中顯得有些散漫，小心因此而被人抓小辮子喔！
愛情運：★★★☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★☆☆☆
雙子座
積極爭取，才會得到自己想要的結果。
整體運：★★★★☆
憑著衝勁積極爭取自己的幸福，父母反對你和他在一起的態度就會有所改善；打算獲利了結的投資者，可以利用基金轉購風險較低的產品，以此規避股市短期震盪的風險；下班後回家，坐在沙發上聽音樂、閉目養神，能讓腦袋清醒一點。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
巨蟹座
運勢有由陰轉晴的傾向。
整體運：★★★☆☆
愛情際遇較好，遇網路情緣的機會頗大，相親也是一種不錯的選擇。財運平順，當別人向你尋求幫助的時候，伸出援助之手會收到利人利己的雙贏。事業運節節攀升者，欣喜之情不宜表露得太過明顯，小心因此而遭人嫉妒。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
獅子座
先前的付出，易在今天獲得回報。
整體運：★★★★☆
事業運旺盛，突出的表現讓你有機會獲得實質獎勵。財運不錯，投資上易有豐厚的利潤，有看好的投資目標可適時出手，行動就會讓你迎來高報酬。多上網了解理財方面的資訊，會讓你豁然開朗。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
處女座
今天運氣不錯，做什麼事都很輕鬆愉快。
整體運：★★★☆☆
感情豐富的一天，戀愛中的情侶非常想黏在一起，忙裡偷閒的約會能讓感情急劇升溫，一份對方喜歡的禮物也能讓感情宛如蜜裡調油；單身者則沉湎於與親友互動的溫情喜悅中。工作方面，需要處理的事不多，留給你充足的時間把事情做得更好。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
天秤座
要創造才有機會。
整體運：★★★☆☆
愛情不會有太大進展，需要自己創造機會，然後看清對方的意願行事比較穩妥；工作運勢佳，得遇貴人提醒，能將工作中潛在的危險排除；股票投資者今天不適合投資，宜觀望為佳。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
容易禁不住外界的誘惑。
整體運：★★☆☆☆
光鮮的裝扮，讓你今天顯得格外有魅力，極易吸引住異性的眼光；個性太過張揚，稍有成績就在他人面前顯露，小心在工作上遭周圍同事嫉恨；衝動的情緒讓你在消費時得不到節制，小心金錢大量的流失。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
射手座
桃花齊放，易致眼花撩亂！
整體運：★★★★★
桃花漫天飛舞，面對異性的寵愛可別因此暈頭轉向，一味沉浸在表面的甜蜜中，恐會錯失良好姻緣；今天還是先為自己的開銷做好預算吧，應控制自己花錢不超出預算；工作中應少說多做，兢兢業業的工作態度會讓你獲得良好的風評。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
今日的收穫，歸功於你過去的努力。
整體運：★★★★☆
可望與戀人重修舊好，趕快向對方表達你的意願吧；播出去的種子，也到了回收這一天了，在資產上有入帳之兆；工作上的努力也將得到老闆的肯定，但不可因此驕傲自滿！
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★★
水瓶座
人氣上升，社交活動是開心的時刻。
整體運：★★★☆☆
見多識廣者，今天有機會表現口才，扮演傳道者的角色，七分知識加上三分幽默，吸引眾人目光。單身者稍微留心，就會發現異性投來的強力電波。投資運一般，採取動靜皆宜的操作方式，才有希望得到更多回報。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
運勢低潮期。
整體運：★★☆☆☆
今天單身者有難得的表白機會，但要留意小人從中破壞，在戀情未確定前不可四處散播。理財的熱情被激發，但因欠缺審時度勢的觀念而導致斬獲甚微。學生族的學習態度積極，若能虛心請教，課業上的突破會更加明顯。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
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