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3月26日星座運勢 雙子靈活變通 雙魚苦悶纏身

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牡羊座　運勢不錯，坦率直接即可。

整體運：★★★★☆

今天的桃花運不錯，單身者有機會與心儀的對象單獨相處，直截了當的表露心聲會有意想不到的好效果。工作上表現出色，狀態良好，能輕鬆應對各種事務，交出令人滿意的成績單。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

金牛座　減壓是你今天最需要做的事情。

整體運：★★★☆☆

今天你的財運主要集中在上午時段，若有好的投資項目不要忘記跟進，會有收穫；為工作或公司的事情忙得暈頭轉向，幾乎犧牲了個人休息時間；壓力大的時候，喝些少量的酒緩解一下緊張的神經會是不錯的選擇。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

雙子座　靈活變通的態度是你所需要的。

整體運：★★☆☆☆

需要多留意與異性相處時的態度，避免不必要的肢體接觸，以免產生流言；財政上，應採較保守的姿態，不宜有太大動作；職場人士不必太拘泥於工作的方式，否則會大大影響目前的發展。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座　平順安逸，想有所收獲還得積極付出。

整體運：★★☆☆☆

有相親對象的人不妨約對方一起散散步，易讓局面有所突破，感情會有明顯進展。財運弱，不宜投資，經常活躍在證券市場的人別懷著賭賭看的心理大筆投入，小心「肉包子打狗」。上班族需要努力爭取，機會不會從天而降。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座　長輩是最好的老師。

整體運：★★★★★

桃花運頗旺，單身者去參加聯誼，將有機會結識情投意合的異性；收入穩定，先前的投資品項可繼續持有，但不可孤注一擲，避免承擔較大的風險；遇到困難可與長輩求援，會讓你茅塞頓開，工作上有所突破。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

處女座　有機會大顯身手。

整體運：★★☆☆☆

在捷運或公車上，會遇到面貌俊俏的異性，不過並不會與對方有何發展，只當做賞心悅目就好了；下午時，有機會接觸到自己喜歡的任務，好好發揮自身的專長；財運不佳，注意保管好自身的財物，避免不必要的損失。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★☆☆☆☆

天秤座　有浪漫約會，充滿激情的一天。

整體運：★★★☆☆

有伴侶的人能感受到對方濃濃的愛意，不妨相約到從未到過的場所渡過浪漫美好的一天；單身者與熱情活潑的異性特別有緣。業務工作者今天多與老客戶聯繫，增進感情的同時，還會有驚喜喔！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座　EQ減低、智商升高的一天。

整體運：★★★☆☆

今天心態不好，容易與另一半發生摩擦，冷靜下心態，不要把矛盾越鬧越大。直覺敏銳，是不錯的投資時機，股票族有買賣的想法應大膽行動。而求職者運氣不錯，很容易找到合適的工作，注意把握。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

射手座　運勢不錯的一天。

整體運：★★★★☆

今天精神不錯，工作上會做出不錯的成績，得到上級的嘉獎。感情上不需要花言巧語，不需要金銀財寶，一個微笑或一個眼神，對方都能感受到你濃烈的愛意。傍晚與伴侶恬然漫步，體驗一下寧靜的滋味。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

摩羯座　家是你的避風港灣。

整體運：★★★☆☆

今天感覺犯小人，你的財產易遭到別人的侵害，要保管好自己的財物，重要的商業文件一定要保存好；上司顯得很挑剔，對你所盡力去辦好的事總有不滿的地方；你在外受到的委屈，可以在伴侶面前得到安慰，他的理解和包容讓你感動不已。

愛情運：★★★★★

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

水瓶座　用心尋找，就會發現很多機會。

整體運：★★★★☆

今天的桃花還是很不錯的，可是你會比較執著，只專注一個對象，而忽略了其他異性傳送的秋波；一味提供朋友經濟援助，不見得是幫他，反而還會為自己帶來不必要的麻煩；把工作看得輕鬆些，你會發現更多的機會。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙魚座　狀態不佳，很多時候會有說不出的苦悶。

整體運：★☆☆☆☆

今天你的工作繁忙，抽不出多餘的時間陪伴對方，隨意的推拖會造成對方的誤會。財運較差，看不清市場的動態讓你很難有出手的機會，強行出手只會血本無歸。工作上任務很重，不過經過努力能很快完成。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

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