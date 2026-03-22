我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗報復預告驚現危險關鍵字 美智庫：恐影響中東1億人

好萊塢女星瘋「獵奇美容」 貝嫂鳥糞敷臉、黛咪摩爾愛用水蛭唾液

3月22日星座運勢 摩羯財運暢旺 水瓶旅遊運佳

科技紫微網
聽新聞
test
0:00 /0:00

牡羊座

擁有幸福的負擔。

整體運：★★★☆☆

看著伴侶臉上洋溢著幸福，你會覺得為他付出再多也值得；今天的財運可沒來得及眷顧你，與親戚朋友聚會時可別上牌桌，不然有漏財的危險；有時間多陪陪父母，讓他們享享天倫之樂。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

朋友是你的引線人。

整體運：★★★★★

有機會結識朋友的朋友，如想有進一步了解和發展，可讓朋友充當紅娘進行遊說，並給你們創造機會；商業應酬中透過朋友或同事的引見，能接觸到行業中資歷深的人士，對日後事業大有助益；對品牌服飾的追求會讓你有所破費。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

雙子座

EQ頗高，有利交友。

整體運：★★★★★

利用節日邀請平日疏於聯絡的朋友來家中做客，可以了解一些對方近期的生活，增進雙方的交流，提升友誼。可以與友人一起去俱樂部打打保齡球，做做健身運動，當成是娛樂節目。節日有好的電影，去感受一下視覺帶來的刺激也不錯。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

在壓力中成長。

整體運：★★★☆☆

交易場所會讓你的運勢降低，想要有所行動者最好避過今天；學習者面臨對手競爭，雖有壓力卻也激發了鬥志，表現很是不俗；美食會成為照亮心情的點睛之筆，約上三五好友一起好好吃一頓吧。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

顯得迷糊又健忘的一天。

整體運：★★★☆☆

沒有心事，喜歡享受獨處的快樂時光，但也容易把比較重要的事情忘記。早上應好好想想今天是什麼重要的日子，有什麼重要的事情要做，以免錯過。下午運勢強盛，多與老朋友聯繫，有機會獲得不錯的賺錢管道。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

處女座

愛情要多增加點溫度。

整體運：★★★★☆

和戀人在一起，你表現得有些冷漠，易讓對方產生一種被忽略的感覺，不利於你們感情的順利發展；得到他人的物質援助，讓你的經濟寬裕不少；在街上偶遇同事不妨打個招呼，你會發現對方生活中的另一面。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

天秤座

好運氣降臨，不過需要轉變你的思考方式。

整體運：★★★☆☆

單身者可要打起十二分精神，丘比特之箭就在身後，轉身就能看見！女生會特別注意保養，在這方面花費可不小，其實，買得多不見得效果好，挑一款適合自己的，既簡單又省錢。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

看起來神清氣爽精神好，易有收穫。

整體運：★★★★★

女性朋友別把自己打扮得花俏，不但不能為愛情加分，還會讓自身的形象打折扣，只要穿上的服飾表達出獨有的個性與品味，異性關注你的目光自然不少。財運還可以，適當地控制購買慾望，能留住一大部分錢財。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

射手座

主動與人交往，內心充實。

整體運：★★★★☆

今天與人群接觸可為你帶來好運。容易看到他人身上的優點，與朋友相處愉快，而且，你很想見到的人，會突然出現在你眼前。下午會有奇遇，單身者有機會在浪漫的場所遇到令你心動的對象，表白會獲得圓滿的結果。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

摩羯座

想得過多只會讓思緒更混亂。

整體運：★★★★☆

易因朋友不太明顯或是無意的告白而感到困擾，一個人胡思亂想還不如當面問清楚對方的含意；學生族的思緒比較混亂，答題時有些掌握不住問題的重點；財運比較旺，如能膽子放大點，把握住時機，今天收益會比較不錯。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

水瓶座

旅遊運佳，適合外出散心。

整體運：★★★★☆

今天別窩在家裡，安排一個短程旅行會有好運降臨。把工作放一邊，懷著輕鬆愉快的心情親近大自然，在旅途中有機會與很有個性的異性結緣，極具浪漫色彩。對人熱情一些，有機會獲得貴人助力。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙魚座

用心生活，把握良機。

整體運：★★★★★

想要好好玩樂，但中途生變的機率高，如碰到空降任務、急需加班等，不過，你多能隨機應變，出色完成。今天對求職者特別有利，有機會被伯樂相中，獲得意料之外的好職位。愛情較平順，感覺安穩。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

星座運勢

上一則

春天女性情緒起伏、骨盆循環不良 中醫師揭四大養生法

延伸閱讀

3月20日星座運勢 金牛小錢入袋 雙魚吸引異性

3月20日星座運勢 金牛小錢入袋 雙魚吸引異性
3月19日星座運勢 天秤愛情運佳 巨蟹展現魅力

3月19日星座運勢 天秤愛情運佳 巨蟹展現魅力
3月18日星座運勢 雙子財運欠佳 水瓶桃花旺盛

3月18日星座運勢 雙子財運欠佳 水瓶桃花旺盛
3月17日星座運勢 牡羊工作帶勁 獅子資金吃緊

3月17日星座運勢 牡羊工作帶勁 獅子資金吃緊

熱門新聞

好市多的Aiden & Ivy Sereen布面模塊沙發六件組近期在網路上爆紅，好評連連。好市多示意圖。(記者黃筱晴／攝影)

好市多六件式沙發爆紅 網友讚：價格划算、靈活拼裝又舒適

2026-03-18 22:25
水電師傅指出，排水管偶爾堵塞並不代表濫用，但若同一排水口反覆堵塞、多個排水口同時出現問題，或清理後仍排水緩慢，可能已形成不良使用習慣。(取材自Pixabay @Semevent)

水管常堵塞？水電工：別再把這些東西往排水管沖了

2026-03-18 23:20
雞蛋是全營養食物，搭配其他食材時只要稍加注意就能吃得健康美味。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Felicity Tai）

雞蛋和部分食材組合降低營養 跟它們混吃恐有中毒可能

2026-03-13 21:25
美國學生Catherine Work選擇到中國留學，表示當地生活成本較低，而且畢業後更有發展空間。畢業示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Bunly Hort）

美國女子兩次留學中國 感嘆生活成本與課程CP值更高「畢業後更有出路」

2026-03-18 20:25
好市多不只販售大份量商品，還有很多不到10元的食品讓人可以用實惠的價格吃到美味的一餐。圖為台灣好市多美食區，和本新聞無關。(圖／讀者提供)

挖寶好市多「不到10元」解決一餐 亞洲味也入列

2026-03-13 23:20
古裝女神榜單揭曉。左為陳都靈、右為李沁。（取材自豆瓣）

古裝女神榜單揭曉 李沁古典端莊、冠軍的她氣質像「畫中人」 

2026-03-20 21:25

超人氣

更多 >
穆勒辭世 川普：我很高興他死了

穆勒辭世 川普：我很高興他死了
全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水

全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水
專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華

專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華
魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」

魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」
川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場

川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場