3月22日星座運勢 摩羯財運暢旺 水瓶旅遊運佳
牡羊座
擁有幸福的負擔。
整體運：★★★☆☆
看著伴侶臉上洋溢著幸福，你會覺得為他付出再多也值得；今天的財運可沒來得及眷顧你，與親戚朋友聚會時可別上牌桌，不然有漏財的危險；有時間多陪陪父母，讓他們享享天倫之樂。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
金牛座
朋友是你的引線人。
整體運：★★★★★
有機會結識朋友的朋友，如想有進一步了解和發展，可讓朋友充當紅娘進行遊說，並給你們創造機會；商業應酬中透過朋友或同事的引見，能接觸到行業中資歷深的人士，對日後事業大有助益；對品牌服飾的追求會讓你有所破費。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
雙子座
EQ頗高，有利交友。
整體運：★★★★★
利用節日邀請平日疏於聯絡的朋友來家中做客，可以了解一些對方近期的生活，增進雙方的交流，提升友誼。可以與友人一起去俱樂部打打保齡球，做做健身運動，當成是娛樂節目。節日有好的電影，去感受一下視覺帶來的刺激也不錯。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
巨蟹座
在壓力中成長。
整體運：★★★☆☆
交易場所會讓你的運勢降低，想要有所行動者最好避過今天；學習者面臨對手競爭，雖有壓力卻也激發了鬥志，表現很是不俗；美食會成為照亮心情的點睛之筆，約上三五好友一起好好吃一頓吧。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
獅子座
顯得迷糊又健忘的一天。
整體運：★★★☆☆
沒有心事，喜歡享受獨處的快樂時光，但也容易把比較重要的事情忘記。早上應好好想想今天是什麼重要的日子，有什麼重要的事情要做，以免錯過。下午運勢強盛，多與老朋友聯繫，有機會獲得不錯的賺錢管道。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
處女座
愛情要多增加點溫度。
整體運：★★★★☆
和戀人在一起，你表現得有些冷漠，易讓對方產生一種被忽略的感覺，不利於你們感情的順利發展；得到他人的物質援助，讓你的經濟寬裕不少；在街上偶遇同事不妨打個招呼，你會發現對方生活中的另一面。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
天秤座
好運氣降臨，不過需要轉變你的思考方式。
整體運：★★★☆☆
單身者可要打起十二分精神，丘比特之箭就在身後，轉身就能看見！女生會特別注意保養，在這方面花費可不小，其實，買得多不見得效果好，挑一款適合自己的，既簡單又省錢。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
看起來神清氣爽精神好，易有收穫。
整體運：★★★★★
女性朋友別把自己打扮得花俏，不但不能為愛情加分，還會讓自身的形象打折扣，只要穿上的服飾表達出獨有的個性與品味，異性關注你的目光自然不少。財運還可以，適當地控制購買慾望，能留住一大部分錢財。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
射手座
主動與人交往，內心充實。
整體運：★★★★☆
今天與人群接觸可為你帶來好運。容易看到他人身上的優點，與朋友相處愉快，而且，你很想見到的人，會突然出現在你眼前。下午會有奇遇，單身者有機會在浪漫的場所遇到令你心動的對象，表白會獲得圓滿的結果。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
摩羯座
想得過多只會讓思緒更混亂。
整體運：★★★★☆
易因朋友不太明顯或是無意的告白而感到困擾，一個人胡思亂想還不如當面問清楚對方的含意；學生族的思緒比較混亂，答題時有些掌握不住問題的重點；財運比較旺，如能膽子放大點，把握住時機，今天收益會比較不錯。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
水瓶座
旅遊運佳，適合外出散心。
整體運：★★★★☆
今天別窩在家裡，安排一個短程旅行會有好運降臨。把工作放一邊，懷著輕鬆愉快的心情親近大自然，在旅途中有機會與很有個性的異性結緣，極具浪漫色彩。對人熱情一些，有機會獲得貴人助力。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
雙魚座
用心生活，把握良機。
整體運：★★★★★
想要好好玩樂，但中途生變的機率高，如碰到空降任務、急需加班等，不過，你多能隨機應變，出色完成。今天對求職者特別有利，有機會被伯樂相中，獲得意料之外的好職位。愛情較平順，感覺安穩。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
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