3月19日星座運勢 天秤愛情運佳 巨蟹展現魅力

牡羊座

工作有些難順心。

整體運：★★☆☆☆

今天在異性面前顯得有些遲鈍，連說話都會有些不自然，盡量少與異性單獨相處，以免破壞先前所樹立的良好形象；投資理財易得貴人暗中相助，默默接受對方的好意就好，不可四處張揚。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

挑戰與機遇並存。

整體運：★★★★☆

在感情上不要心存僥倖，即使對方沒有發現你的過失，若能坦誠告知，感情反而會有升溫的趨勢。工作即將遭遇極具挑戰性的時刻，機遇在不經意間出現，提前做好準備是關鍵。在新的工作崗位上任的人，起步會較快。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

外在助力強，需要有所表示。

整體運：★★★☆☆

今天工作時會接觸到新的任務，不必擔心，多查閱相關的書籍和資料，會有意外收獲。遇到難題易獲得他人的幫助，讓你的自信心不斷增強。戀愛中的人感情進展平順，多為對方著想，戀情才會長久而甜蜜。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

很有主見，也能顧及他人的想法。

整體運：★★★★☆

今天在待人接物上能表現出眾的個人魅力，風度翩翩，易獲得旁人的支持。愛情進展順利，單身者有機會結識新的異性朋友，愛情電波很強。財運有些波動，投資者需看清情勢再做決定。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

情緒不穩，工作易走神。

整體運：★★☆☆☆

今天易沉浸在玩樂當中，難收心投入工作，若不能及時調整情緒，將會頻頻出錯，給上司留下不好的印象。財運弱，不宜投機。愛情很甜蜜，戀愛中的人滿腦子都是浪漫的情境。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

做的不如想的好。

整體運：★☆☆☆☆

「強摘的瓜不甜」，如果對方已無意於你，也別勉強，重新尋找幸福才是正道。投資上要多份謹慎，盲目聽從他人意見，小心中小人圈套。約同事玩樂最好提前預約，不然容易空有一番安排但最後他人都不能赴約。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

天秤座

凡事都得用心。

整體運：★★★★☆

今天愛情運很好，不妨對心儀的人來個真情告白，成功的機率有百分之九十喔；找個高雅的環境談生意，是促成生意談妥的最佳地點；工作上遇到的麻煩都是粗心造成的，對於文件的整理與複印要特別用心。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

天蠍座

用心裝扮你的生活色彩。

整體運：★★★☆☆

有些沉悶的感覺，不如去買件顏色鮮亮的衣服穿吧，妝點生活的色彩。感情運較弱，單身者與異性約會應留意對方的表情，感覺出對方對你沒感覺時應及時抽身。業務人員收獲不錯，多與客戶聯繫會有收獲。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

射手座

努力維持好人際關係。

整體運：★★★☆☆

不要一時口快傷害了他人的自尊心，犯了錯誤就要勇於道歉，才容易得到他人的諒解。為了增進友誼而花費一部分錢財，沒有必要覺得心疼。別人把隱私告訴你，只要當好一個傾聽者就好，不要胡亂出餿主意，也不可宣揚出去。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

處理問題還需更加果斷。

整體運：★★☆☆☆

關係反覆不定，注意控制自己的情緒，多照顧一下對方的感受，這樣的感情才能更堅固；朋友間的小聚會是你獲得商機的好機會，可別因驚喜過度而失態喔。工作中狀況頻出，雖然有些手忙腳亂卻也讓你進步不少。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

多留意身體健康。

整體運：★★★★★

今天不知不覺間流露出冷漠的態度，無意間拉開了自己跟伴侶的距離。工作上，今天容易遭忌，搶著出風頭、擺架子對你實在沒有什麼好處，尤其是在嫉妒你的人面前，更要穩重一點。可適量進補一番，保養身體最重要。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙魚座

快樂著他的快樂，幸福著他的幸福。

整體運：★★★☆☆

今天的情緒會受到戀人的影響，因為他的快樂而開心，因為他的悲傷而難過；投資上會出現新的契機，要善於把握；工作中要學會寬容別人的過錯，這樣自己的情緒也沒那麼激動，同事也不會因此產生反感的心理。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

【延伸閱讀】

●上升星座看未來？星座命盤免費算

●塔羅神占，你的戀情開花結果？







【 更多命理分析，請前往 科技紫微網 】

世報50周年