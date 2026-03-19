3月19日星座運勢 天秤愛情運佳 巨蟹展現魅力
牡羊座
工作有些難順心。
整體運：★★☆☆☆
今天在異性面前顯得有些遲鈍，連說話都會有些不自然，盡量少與異性單獨相處，以免破壞先前所樹立的良好形象；投資理財易得貴人暗中相助，默默接受對方的好意就好，不可四處張揚。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
金牛座
挑戰與機遇並存。
整體運：★★★★☆
在感情上不要心存僥倖，即使對方沒有發現你的過失，若能坦誠告知，感情反而會有升溫的趨勢。工作即將遭遇極具挑戰性的時刻，機遇在不經意間出現，提前做好準備是關鍵。在新的工作崗位上任的人，起步會較快。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
雙子座
外在助力強，需要有所表示。
整體運：★★★☆☆
今天工作時會接觸到新的任務，不必擔心，多查閱相關的書籍和資料，會有意外收獲。遇到難題易獲得他人的幫助，讓你的自信心不斷增強。戀愛中的人感情進展平順，多為對方著想，戀情才會長久而甜蜜。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
很有主見，也能顧及他人的想法。
整體運：★★★★☆
今天在待人接物上能表現出眾的個人魅力，風度翩翩，易獲得旁人的支持。愛情進展順利，單身者有機會結識新的異性朋友，愛情電波很強。財運有些波動，投資者需看清情勢再做決定。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
獅子座
情緒不穩，工作易走神。
整體運：★★☆☆☆
今天易沉浸在玩樂當中，難收心投入工作，若不能及時調整情緒，將會頻頻出錯，給上司留下不好的印象。財運弱，不宜投機。愛情很甜蜜，戀愛中的人滿腦子都是浪漫的情境。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
處女座
做的不如想的好。
整體運：★☆☆☆☆
「強摘的瓜不甜」，如果對方已無意於你，也別勉強，重新尋找幸福才是正道。投資上要多份謹慎，盲目聽從他人意見，小心中小人圈套。約同事玩樂最好提前預約，不然容易空有一番安排但最後他人都不能赴約。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
天秤座
凡事都得用心。
整體運：★★★★☆
今天愛情運很好，不妨對心儀的人來個真情告白，成功的機率有百分之九十喔；找個高雅的環境談生意，是促成生意談妥的最佳地點；工作上遇到的麻煩都是粗心造成的，對於文件的整理與複印要特別用心。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
天蠍座
用心裝扮你的生活色彩。
整體運：★★★☆☆
有些沉悶的感覺，不如去買件顏色鮮亮的衣服穿吧，妝點生活的色彩。感情運較弱，單身者與異性約會應留意對方的表情，感覺出對方對你沒感覺時應及時抽身。業務人員收獲不錯，多與客戶聯繫會有收獲。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
射手座
努力維持好人際關係。
整體運：★★★☆☆
不要一時口快傷害了他人的自尊心，犯了錯誤就要勇於道歉，才容易得到他人的諒解。為了增進友誼而花費一部分錢財，沒有必要覺得心疼。別人把隱私告訴你，只要當好一個傾聽者就好，不要胡亂出餿主意，也不可宣揚出去。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
處理問題還需更加果斷。
整體運：★★☆☆☆
關係反覆不定，注意控制自己的情緒，多照顧一下對方的感受，這樣的感情才能更堅固；朋友間的小聚會是你獲得商機的好機會，可別因驚喜過度而失態喔。工作中狀況頻出，雖然有些手忙腳亂卻也讓你進步不少。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
多留意身體健康。
整體運：★★★★★
今天不知不覺間流露出冷漠的態度，無意間拉開了自己跟伴侶的距離。工作上，今天容易遭忌，搶著出風頭、擺架子對你實在沒有什麼好處，尤其是在嫉妒你的人面前，更要穩重一點。可適量進補一番，保養身體最重要。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
雙魚座
快樂著他的快樂，幸福著他的幸福。
整體運：★★★☆☆
今天的情緒會受到戀人的影響，因為他的快樂而開心，因為他的悲傷而難過；投資上會出現新的契機，要善於把握；工作中要學會寬容別人的過錯，這樣自己的情緒也沒那麼激動，同事也不會因此產生反感的心理。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
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