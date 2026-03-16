3月16日星座運 處女靈感活躍 雙魚貴人相助
今天各星座運勢如何？處女座細微的變動，都能為創作帶來靈感…
牡羊座
事與願違。
整體運：★★☆☆☆
今天帶著戀人參加園遊會，會玩得很開心；辛苦做出的方案並沒有得到理想的效果，讓你難免有些失落；很想品嘗一下路邊新開餐廳的食物味道，錢包將要做出點犧牲。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★★☆☆
金牛座
有苦有樂的一天。
整體運：★★★★☆
今天有到外地出差的機會，不僅可以學習先進的管理知識，而且可以享受異地美食以及觀賞沿途美景，但旅途中得注意安全；愛情運不佳，本來有點苗頭的戀情，可能會突然夭折；今天有破財的風險，不宜投資。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★☆☆
雙子座
精神恍惚，無法集中精力工作的一天。
整體運：★★★☆☆
出現小錯誤在所難免，因此要時刻提醒自己不能疏忽大意；在辦公桌上放一盆植物，多看看它會有安神醒腦的作用；空閒時間可以與同事去戶外打打球，有助恢復精力。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
壞脾氣在滋長，會讓好運從身邊溜走。
整體運：★★☆☆☆
單身者的愛情際遇良好，身邊的異性朋友頗多，讓你感覺眼花撩亂，談情說愛需有所選擇；財運欠佳，少了他人的幫助，讓你有些難以適應；雖然感覺學習辛苦，但家人的支持與鼓勵又讓你獲得不少動力。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
獅子座
在另一半面前易動怒。
整體運：★☆☆☆☆
對旁人的話語過於信任，讓你對另一半顯得很不耐煩，等到傷了對方的心才又後悔起來；今天會更願意將更多的精力投入股市，還是不要抱著試試看的念頭，用心分析可望有收穫；內心會有強烈的敷衍想法，當天的工作任務容易被積壓下來。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★☆☆☆
處女座
細微的變動，都能為創作帶來靈感。
整體運：★★★★★
今天的無心之舉有可能帶給你意想不到的收穫，要廣結善緣；心腸較軟，情人犯錯後幾句連哄帶發誓的情話，就讓你的心陣前倒戈；思維活躍，創意和靈感如天馬行空，有利於從事設計、策畫或文字編輯者開展工作。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
天秤座
手忙腳亂反而影響工作進展。
整體運：★★★☆☆
出現一點小差錯，也不要太慌張，心情放開一點，把錯誤改過來，接下來便能恢復正常的步調；對情人不可要求過嚴，越想控制對方，愛情就離得越遠，要適時給對方一點自由空間，感情才可望進一步得到昇華。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
脾氣略顯急躁。
整體運：★★☆☆☆
今天有約會的人不妨把地點定在童趣味道較濃的公園，對你的愛情會有提升作用；欲速則不達，投資之事不宜操之過急；說出的話並非你的本意，卻因此而引起同事的不快，令雙方的工作熱情驟然下降。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★☆☆☆
射手座
保持工作環境整潔，心情更美麗。
整體運：★★★☆☆
今天的愛情溫度剛剛好，約對方看場電影，可讓平淡生活散發出玫瑰的氣息；注意平復緊張或興奮的情緒，學習的狀態才能達到最佳；財運普通，生意人在與客戶談判時，多留意對方的想法才不會失算。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
很有創意的一天，也易獲得新資訊。
整體運：★★★★☆
靈感豐富，複雜繁瑣的工作做起來得心應手；朋友透露給你證券市場的新資訊，很有價值；約會前去美容院換一個新髮型，給對方不同的感受，效果會很好。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
水瓶座
思維活躍，文采不錯，有創意。
整體運：★★★☆☆
工作運佳，對文案、創作工作者特別有利，想像力豐富，文思泉湧，容易有不錯的作品出爐；有伴侶的人多愁善感，對另一半的言行易產生懷疑，影響彼此的感情。財運平順，可以花些錢買自己喜歡的東西，取悅自己。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
好運隨身，貴人助力強。
整體運：★★★★☆
感情有失而復得的好運，但仍需多做一點改變才能真正留住對方；以他人的經驗作為自己投資的方法，並非明智之舉，且今天的財運平平，難有突破；工作上易得他人相助，進步頗為明顯。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
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