1月18日星座運勢 天秤貴人相助 雙魚桃花旺盛
牡羊座
投資有道就大膽行事吧。
整體運：★★★☆☆
得遇貴人提點，使原本不甚明朗的投資前景清晰化，不妨多向對方討教一些辨別小道消息的小技巧；單身者會得到異性體貼的關照，幸福之花在心中悄然綻放；成天忙於事業的人，是時候做個短暫停留規畫下一步計畫了。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
金牛座
易與人產生意見不合。
整體運：★★★★☆
已婚者易在孩子的教育問題上發生意見分歧，別太早替孩子下結論，應多了解孩子的想法；今天大財難遇，小財有所得，小額股票投資形勢可觀；今天消化系統易出現問題，要特別注意飲食衛生。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
雙子座
心情像花一樣盛開的一天。
整體運：★★★☆☆
學習易在今天收到成效，並受到家長的肯定，保持謙遜便會有更明顯的進步；今天隨好友聚餐，很能表現自己舉止得體、談吐風趣的一面，讓你春風得意、滿面紅光，不過也不可太張揚哦；會收到意想不到的表白，小心因興奮過頭而使自己失去判斷力。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
今天運氣不錯，對自己相當自信。
整體運：★★★★☆
今天對異性有著強烈的感覺，有點一見鍾情的味道，但你在懷疑這樣的愛情是否有真正的內涵。財運方面，今天的收益有明顯的增長，來自多方面的補益讓人羨慕不已。晚上吃過飯可以去山頂吹吹風，享受下喧囂後的寧靜。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
獅子座
直覺靈驗的一天，趁著腦子清晰有想法應快速行動。
整體運：★★★★☆
安排一些健身運動，會給你帶來好心情，並能在運動的過程中想通長久以來的困擾。給朋友送上一份小小的心意，能夠增進彼此的友誼。感情生活需潤滑劑，約另一半去音樂會聽聽歌可讓愛情升溫。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★★
處女座
坦誠面對壓力。
整體運：★★★★☆
充滿鄉土氣息的田園風光能勾起人們對大自然的眷戀，和另一半遠離塵囂去遊玩應該是個不錯的選擇；身邊充斥的太多的聲音要你去辨別真偽，堅持主見才能讓事業度過低谷；綠色植物能鎮定心神，不妨在家多擺設些。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
天秤座
旅遊運佳，適合外出散心。
整體運：★★★★☆
今天別窩在家裡，安排一個短程旅行會有好運降臨。把工作放一邊，懷著輕鬆愉快的心情親近大自然，在旅途中有機會與很有個性的異性結緣，極具浪漫色彩。對人熱情一些，有機會獲得貴人助力。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
天蠍座
升溫的過程並不長，耐心一點就好。
整體運：★★★☆☆
積極性大大加強，個人能力也在一定的基礎上得到提高，因而獲得長輩的照顧。具備賺錢的本領還得有守錢的本事，合理支配錢財就是理財的關鍵，家人在這方面給予的幫助不容小覷。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
射手座
溫馨的一天。
整體運：★★★★☆
親手為戀人準備一頓豐盛的晚餐，即便不是山珍海味，也會讓對方感到很溫暖；在同事空虛之時送出你的關愛，會讓對方感動不已；財運一般，今日的開支多為生活之用，不會造成經濟的負擔。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★☆☆
摩羯座
凡事總會有好壞之分，必要時應堅定立場。
整體運：★★★☆☆
多留意人際關係，模糊的表達方式容易讓人誤解，進而降低信任度，堅定自己的立場才會贏得他人的尊重。雙人愛情際遇較穩定，能夠理智地看待兩人之間的問題，衝突自然能大大減少。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
用開放的胸襟接受朋友的建議，客觀理性看待事物。
整體運：★★★★☆
對一些人、事、物的判斷似乎失去了準頭，存在錯估形勢的危險。對搜集到的訊息要進行篩選，財務上要小心，投資有賺大錢的機會，但過於投機取巧也會造成損失。人際關係和諧，易得到貴人助力。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
雙魚座
運勢上揚，各方面表現都很不錯。
整體運：★★★★☆
桃花旺盛，有心儀的對象就趕快行動，膽大心細臉皮厚可是成功的關鍵哦。投資機遇不錯，今天可以放手一搏，不過必要的分析還是要先做好的。精神太過於緊張可以給自己沖杯咖啡，可以舒緩神經。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
