1月16日星座運勢 雙魚避免硬拚 水瓶遠離煩躁

快訊

科技紫微網

牡羊座　正面思考可帶來好運。

整體運：★★★★☆

今天是戀愛中人拜見家長的好日子，成功率頗高，帶點小禮物，效果還會更明顯。與合作夥伴的默契會得到實質上的進展，交流互助機會明顯增多。工作上非常積極，但欠缺機會，還需耐心等待。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

金牛座　對他人有強烈的不信任感，易被人誤解。

整體運：★★☆☆☆

今天內心常感到不安，總覺得周圍的人對你心存不善，做起事來也畏首畏尾，出錯機率高。下午有機會得到朋友的點撥，讓你頭腦逐漸清醒，也願意與人合作，還能因此結識不錯的異性朋友喔！

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座　好運離你稍遠。

整體運：★★★☆☆

多花心思製造一些浪漫氣氛，和戀人的相處能增添幾分濃情蜜意；做事一板一眼，遇到問題很難變通，對事情的發展極不利；和財富總是存在一步之遙，就連買彩券也會因一個號碼的差別，而與獎金擦肩而過。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座　把別人的誤會當成生活中的小插曲，你會過得更快樂。

整體運：★★★★☆

會有人打小報告，讓你有些想不通，別太在意他人的看法，做好自己的事就能問心無愧。把錢財看得過重反而難有收穫，膽大心細才是生財之道。工作雖然感到辛苦，但衝勁很強，容易得到上司的嘉獎。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

獅子座　有受束縛的感覺，心境應平和些。

整體運：★☆☆☆☆

對於公司公告的新規定，會感覺受到限制，有抗拒情緒產生。不是別人對自己挑剔，而是平時自己太任性，約束得不夠而已。感情上出現競爭時，不要太過狂妄，趕快進入備戰狀態吧。對錢財的支出要有一個計畫才行，不然難免會出現荷包乾癟的狀況。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座　今天內心較充實，心情愉快。

整體運：★★★★★

今天與志趣相投的異性共同探討人生觀，惺惺相惜的感覺讓彼此都體會出一種異樣的滋味。工作上與同事搭配相當有默契，能出色地完成各項交代任務。財運表現一般，今天可多關注財經方面的新聞，有助於自己的判斷。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天秤座　工作機會多，但也面臨挑戰。

整體運：★★★☆☆

藝術涵養深厚者，今天容易吸引較多異性的眼光，小心陷入桃花叢而眼花撩亂。工作上有機會接觸極富挑戰性的工作，不必緊張，從戰略上藐視它，從戰術上重視它，便會有好的發展。正財平穩，偏財有所波動，切忌有貪念。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座　說話做事前先細細思考一番。

整體運：★★★☆☆

不要把希望寄托在別人身上，否則有加班到很晚的情況發生；情人間親切的擁吻是今天活力的興奮劑，不要忘記出門前給彼此一個擁抱；公共場合有遇到尷尬的可能，盡量做到三思而行。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

射手座　敢於表達，切忌忍氣吞聲。

整體運：★★☆☆☆

一些小誤解會成為別有用心的人惡意中傷你的原因。不要任其發展下去，會對你辛苦建立起來的好人緣產生不良影響。工作日程不可排得太滿，要給自己留點適當的空間，以備臨時有事發生，好有應對周轉的餘地。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座　切忌喝酒誤事。

整體運：★★★★☆

今天飯局邀約較多，很容易與親戚、朋友拚起酒來，要注意自己的酒量，以免醉後失言又失態，得罪了人家而不自知；夫妻間應多尊重彼此，千萬不可當眾丟了對方的面子；出門時盡量步行或乘車，自己開車出門容易遇到交通事故。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座　積極調整心態，才能遠離煩躁。

整體運：★★☆☆☆

情緒有些煩悶的樣子，把這種心境帶到工作中的話，只會讓工作停滯不前；KTV會是此日你的最佳去處，發洩一下，心情會好很多哦；人際溝通上，做一個好的傾聽者遠比夸夸其談的人顯得更有修養。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座　應避免和對手直接硬拚。

整體運：★★★☆☆

對愛情有著強烈的渴望，牢記欲速則不達，好時機還需耐心等待。沉浸在過去的成功之中，面對現實的重重阻力擺在面前時，卻不敢付出行動。工作中會出現強勁的競爭對手，與之硬拚要小心難以成功。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

星座運勢

