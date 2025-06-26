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6月26日星座運勢 金牛洞察力強 處女貴人相助

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今天各星座運勢如何？金牛座因懂得察言觀色而獲得商機的機率高…

牡羊座

忽冷忽熱地對待感情是很不利的。

整體運：★☆☆☆☆

要改變對戀人的態度，不然你那令人捉摸不透的言行會讓對方沒有安全感。對方有什麼地方令你不痛快，與其生悶氣不如委婉地說出你的感受。受感情困擾，對工作都有點無精打采，好像戰敗的鬥雞，不可太過情緒化。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

金牛座

洞察力強，有機會獲得良好商機。

整體運：★★★★★

今天你顯得精力充沛，工作熱情高漲。正面磁場強烈，適合談生意，容易因氣勢過人而占據上風，如願達成共識。因懂得察言觀色而獲得商機的機率高，還有機會因工作關係而與有緣人結識。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

雙子座

掌握資訊得先機。

整體運：★★★★☆

已婚者的異性緣過於外顯，而你的含糊其辭會給追求者留下更多的幻想空間，易引來不必要的麻煩。出門在外者可於關鍵時刻得到貴人的幫助，要懂得知恩圖報。財運一般，借助別人提供的投資消息，會讓你的財運好轉。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

舉棋不定會讓你錯失良機。

整體運：★★☆☆☆

對愛情缺乏信心，容易疑神疑鬼，導致戀人對你的不滿。市場的波動，極易動搖你的投資決心，猶豫之時，不妨找有相關經驗的人商議。求職者面臨二選一的尷尬境地，最好找家人朋友商量後再做決定。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

運勢不太均衡，幸好「失之東隅，收之桑榆」。

整體運：★★★☆☆

愛情上，容易因為自己對異性的態度而引起另一半的誤會，感情會有波動。有時間就去做運動量適中的健身運動，活動活動筋骨，會讓你充滿活力。求職者有許多求職機會，主動積極者會有好運。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

處女座

心情開朗的一天，自信心十足。

整體運：★★★★☆

能在平淡的感情生活中享受愛情的甜蜜，感覺恬逸。貴人運不錯，會得到許多幫助，無論是財力還是經驗方面，都會有人願意向你伸出援手。工作無太大變化，可做好行程安排，做好時間管理。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天秤座

與人配合才能讓工作取得進展。

整體運：★★☆☆☆

事業運略差，陌生的領域並不能憑一己之力完成，與同事各自發揮所長，走出困境的機會才大。偏財運與你擦肩而過，金錢遊戲還是少玩為妙。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

有機會到外地辦事，得貴人相助。

整體運：★★★☆☆

好運在外，有出差機會別錯過，途中易遇到懂得賞識你的人，談話投機，也因此獲得不錯的訊息。與人溝通交流態度平和，易達成共識，讓交易進展順利。愛情運佳，有機會邂逅一段異域情緣。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

射手座

有些不安情緒。

整體運：★★★☆☆

戀愛的人在見不到對方時會有強烈的見面慾望，似乎會覺得有些心慌，但又找不出原因。你與合作夥伴意見的不統一會使談判不歡而散，調整好自己的心情和態度，與他商量共同想一個更好的解決方案。筋骨容易拉傷、損傷，要多活動，別整天坐著或躺著。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

能夠在休息的時間裡充分調節自我，放鬆身心。

整體運：★★★☆☆

運勢不錯，別總是一個人躲在家中感歎愛情不屬於自己，多出去給自己製造些機會。事業穩中有升，與合作者能很好的互動，進行談判會大有收穫。財運有點低沉，不適宜逛商場，容易破財。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

無生活負擔的單身貴族容易盲目消費。

整體運：★★☆☆☆

單身者今天要慎用信用卡，刷卡往往掩蓋了過度消費，會很容易讓你消費時沒有節制觀念。今天在工作中特喜歡發號施令，眼高手低，讓下屬或同事心裡極為不爽，你們之間的關係出現僵持。心情不順時找朋友出去喝幾杯會舒暢不少，但可不能貪杯。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

微笑、大方會帶給你好運。

整體運：★★★★☆

單身者可用自己的爽朗熱情來感染心儀對象，形象可望提升。職場中你自信大方的微笑讓人如沐春風，工作能力和態度也可圈可點。下班或放學後有出去放鬆的機會，朋友的邀請可別拒絕。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

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