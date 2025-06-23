我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗將再次「苦吞毒藥」選擇妥協？還是讓衝突升級？

不怕川普出手整肅 哈佛大學人脈廣又有「鈔」能力

6月23日星座運勢 天秤座不宜冒進 天蠍財運亨通

科技紫微網
聽新聞
test
0:00 /0:00

牡羊座

工作上花費的心思多。

整體運：★★★☆☆

單身者別把工作當成生活的全部，還有更多領域等待你去探索。鑽石王老五也有空虛、寂寞的時候，清閒時可以多參加團體活動，嘗試接觸異性，會有意外收穫。有機會從朋友口中得到投資方面的訊息。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

金牛座

順遂的一天，循序漸進就會有收穫。

整體運：★★★★☆

單身者接觸異性的機會驟增，使你有些眼花繚亂，有些抑制不住內心的喜悅。工作上較普通，認真努力即可出現成效。財運一般，過去的投資有回報機會，但一定要注意把握好時機，切勿過於貪心。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

學會尋找生活中的側重點。

整體運：★★☆☆☆

愛情面臨挑戰，頗感棘手，不及時解決則容易影響兩人的感情。財運方面，適當的開支並不會給你帶來損失，反倒是畏首畏尾才讓你錯失良機。初出茅廬的青年在求職時難有收獲，不妨利用今天準備下一次的面試資料。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

太過張揚的行為，容易引起他人反感。

整體運：★★★☆☆

工作上急功近利的作風，是造成遇到小障礙的原因，不要把姿態擺得太高。投資不順，預算失控，錢財最好交給貼心人管理，以免花掉大筆冤枉錢。單身者有機會參加社交活動，低調沉默者易有奇緣。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

工作用心，方能大獲全勝。

整體運：★★★☆☆

今天愛情運還不錯，主動約對方吃飯，對方應允的機率很高。工作運頗好，做什麼事都感覺得心應手，辦事效率很高。不過，財運就不是那麼好了，賺錢切忌投機取巧，易出現「偷雞不成蝕把米」的狀況。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

處女座

調整好心態是今日要做好的首要功課。

整體運：★★☆☆☆

工作壓力頗大，易遇難題。主觀意識強烈，難以聽進人言。廣納雅言，放下身段，才能得人助。有機會與朋友聯繫而獲得不少對你有用的資訊，特別是關於投資理財方面的好消息，有利可圖。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

規劃之日，不宜冒進。

整體運：★★☆☆☆

工作不求有功，但求無過，做好計畫為以後做準備。愛情運變化多端，有伴侶的人小吵小鬧的狀況此起彼伏，不過也給平靜的生活增添情趣。多留意財務問題，錢財誘惑多，應加強分辨力。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

天蠍座

財運特別突出，是個好日子。

整體運：★★★★★

前期的投資容易在今天獲得回報，賺個滿載而歸，令你樂開懷。愛情運勢良好，心情好自然怎麼看情人都覺得順眼，會有激情迸發的衝動。事業上表現得較為成熟，做事時能考慮周到。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

射手座

投資存在風險，應謹慎。

整體運：★☆☆☆☆

單身者坐等時機的心態，易讓心儀對象好不容易留下的好印象一掃而光，應勇敢追逐才是；投資不要光被預期收益所迷惑，風險評估才是你最應重視的；與上司、同事的意見多有不合，不妨等理由更充分些再作提議。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

行動前多思考，會讓你更有勝算。

整體運：★★★★☆

和戀人能相處融洽，有令旁人羨慕的事情發生，讓你頗有成就感；工作中易有突出的表現，要好好把握；投資上要多思考，特別是電視上推薦的理財產品，更應多做分析，再來考慮要不要投入資金。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

運勢有所起伏，需從另一個角度來看待問題。

整體運：★★★☆☆

財運不佳，投資上雖然有看好的項目，但是有些風險無法預料，行動需機警一點，匆忙投入資本會讓虧損無限擴大。至於在工作上，則需要卯足勁向前衝才好，別因為生活中的瑣事而影響情緒和積極心。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

味覺靈敏且很有口福的一天。

整體運：★★★★☆

今天的工作對你來說很簡單，能快速完成任務，感覺沒有壓力。晚上有機會與朋友聚聚，品嚐到美味佳餚，胃口大開。在聚會中還能結識到不少新朋友，其中不乏值得深交的異性朋友，單身者可要好好把握。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

上一則

星巴克徵「咖啡旅人」 送你免費環遊世界還能領年薪13.6萬

延伸閱讀

6月21日星座運勢 金牛幸運一天 獅子財運升級

6月21日星座運勢 金牛幸運一天 獅子財運升級
6月20日星座運勢 巨蟹貴人運強 射手桃花旺盛

6月20日星座運勢 巨蟹貴人運強 射手桃花旺盛
6月19日星座運勢 獅子因禍得福 處女放手一搏

6月19日星座運勢 獅子因禍得福 處女放手一搏
6月18日星座運勢 獅子告白運差 雙魚冷靜投資

6月18日星座運勢 獅子告白運差 雙魚冷靜投資

熱門新聞

四星座組合是最佳伴侶。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Gustavo Fring）

4星座組合是最佳伴侶 金牛跟這2對象都合拍

2025-06-22 00:00
示意圖／123RF

別輕易說分手 4星座「絕不回頭」

2025-06-20 18:25
「搜狐」統計「2025上半年劇男主微博漲粉量TOP10」。左為白敬亭、右為李昀銳。（取材自微博）

2025男主漲粉榜 「難哄」白敬亭只排第四、他拔得頭籌

2025-06-19 20:35
（取材自免費圖庫pakutaso）

對外冷靜、對家人超暖「3星座」溫柔只留給最親的人

2025-06-15 21:20
四生肖從小被寵到大，人緣最好。（取材自pexels.com@Pixabay）

4生肖受寵一輩子 屬豬可愛討喜朋友多、他是長輩心頭寶

2025-06-19 23:35
主廚說中午和晚上6點去超市，買到最新鮮烤雞的機會最大。超市購物示意圖，和本新聞無關。 (路透)

超市買剛出爐烤雞建議兩個時段 好市多有一貼心提醒

2025-06-15 07:35

超人氣

更多 >
美軍轟炸伊朗 中國外交部最新表態

美軍轟炸伊朗 中國外交部最新表態
轟炸前、轟炸後／美精準打擊 衛星圖揭伊朗核設施重創

轟炸前、轟炸後／美精準打擊 衛星圖揭伊朗核設施重創
行動代號「午夜鐵鎚」奇襲伊朗 美防長：美軍已節制

行動代號「午夜鐵鎚」奇襲伊朗 美防長：美軍已節制
美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點

美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點
63歲馬景濤直播暈倒頭部重摔 21秒短片揭現況

63歲馬景濤直播暈倒頭部重摔 21秒短片揭現況