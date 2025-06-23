6月23日星座運勢 天秤座不宜冒進 天蠍財運亨通
牡羊座
工作上花費的心思多。
整體運：★★★☆☆
單身者別把工作當成生活的全部，還有更多領域等待你去探索。鑽石王老五也有空虛、寂寞的時候，清閒時可以多參加團體活動，嘗試接觸異性，會有意外收穫。有機會從朋友口中得到投資方面的訊息。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
金牛座
順遂的一天，循序漸進就會有收穫。
整體運：★★★★☆
單身者接觸異性的機會驟增，使你有些眼花繚亂，有些抑制不住內心的喜悅。工作上較普通，認真努力即可出現成效。財運一般，過去的投資有回報機會，但一定要注意把握好時機，切勿過於貪心。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
雙子座
學會尋找生活中的側重點。
整體運：★★☆☆☆
愛情面臨挑戰，頗感棘手，不及時解決則容易影響兩人的感情。財運方面，適當的開支並不會給你帶來損失，反倒是畏首畏尾才讓你錯失良機。初出茅廬的青年在求職時難有收獲，不妨利用今天準備下一次的面試資料。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
太過張揚的行為，容易引起他人反感。
整體運：★★★☆☆
工作上急功近利的作風，是造成遇到小障礙的原因，不要把姿態擺得太高。投資不順，預算失控，錢財最好交給貼心人管理，以免花掉大筆冤枉錢。單身者有機會參加社交活動，低調沉默者易有奇緣。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
獅子座
工作用心，方能大獲全勝。
整體運：★★★☆☆
今天愛情運還不錯，主動約對方吃飯，對方應允的機率很高。工作運頗好，做什麼事都感覺得心應手，辦事效率很高。不過，財運就不是那麼好了，賺錢切忌投機取巧，易出現「偷雞不成蝕把米」的狀況。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
處女座
調整好心態是今日要做好的首要功課。
整體運：★★☆☆☆
工作壓力頗大，易遇難題。主觀意識強烈，難以聽進人言。廣納雅言，放下身段，才能得人助。有機會與朋友聯繫而獲得不少對你有用的資訊，特別是關於投資理財方面的好消息，有利可圖。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★★☆☆
天秤座
規劃之日，不宜冒進。
整體運：★★☆☆☆
工作不求有功，但求無過，做好計畫為以後做準備。愛情運變化多端，有伴侶的人小吵小鬧的狀況此起彼伏，不過也給平靜的生活增添情趣。多留意財務問題，錢財誘惑多，應加強分辨力。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★☆☆☆☆
天蠍座
財運特別突出，是個好日子。
整體運：★★★★★
前期的投資容易在今天獲得回報，賺個滿載而歸，令你樂開懷。愛情運勢良好，心情好自然怎麼看情人都覺得順眼，會有激情迸發的衝動。事業上表現得較為成熟，做事時能考慮周到。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★★
射手座
投資存在風險，應謹慎。
整體運：★☆☆☆☆
單身者坐等時機的心態，易讓心儀對象好不容易留下的好印象一掃而光，應勇敢追逐才是；投資不要光被預期收益所迷惑，風險評估才是你最應重視的；與上司、同事的意見多有不合，不妨等理由更充分些再作提議。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★☆☆☆
摩羯座
行動前多思考，會讓你更有勝算。
整體運：★★★★☆
和戀人能相處融洽，有令旁人羨慕的事情發生，讓你頗有成就感；工作中易有突出的表現，要好好把握；投資上要多思考，特別是電視上推薦的理財產品，更應多做分析，再來考慮要不要投入資金。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
運勢有所起伏，需從另一個角度來看待問題。
整體運：★★★☆☆
財運不佳，投資上雖然有看好的項目，但是有些風險無法預料，行動需機警一點，匆忙投入資本會讓虧損無限擴大。至於在工作上，則需要卯足勁向前衝才好，別因為生活中的瑣事而影響情緒和積極心。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
雙魚座
味覺靈敏且很有口福的一天。
整體運：★★★★☆
今天的工作對你來說很簡單，能快速完成任務，感覺沒有壓力。晚上有機會與朋友聚聚，品嚐到美味佳餚，胃口大開。在聚會中還能結識到不少新朋友，其中不乏值得深交的異性朋友，單身者可要好好把握。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
【延伸閱讀】
上一則
FB留言