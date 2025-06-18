我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列與伊朗到底誰勝誰負？CNN：關鍵在「這組數字」

英特爾大裁員 砍晶圓製造部門15-20%人力 1萬人恐失業

6月18日星座運勢 獅子告白運差 雙魚冷靜投資

科技紫微網
聽新聞
test
0:00 /0:00

牡羊座

運勢旺盛，做什麼事都感覺稱心如意。

整體運：★★★★★

異性緣佳，與初相識的異性也能侃侃而談，單身者有機會交到不錯的異性朋友。面對工作充滿信心，雖然上司會對你不斷施壓，但你不以為然，吃苦也像是在吃補。有利短線投資，會有不錯的進帳。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

金牛座

心態好，自然覺得事事如人意。

整體運：★★★★☆

另一半時髦的打扮，讓你的眼前為之一亮，會想再深入認識對方。有機會參加朋友的派對，憑著你出色的言談，引來了眾人的目光，有機會在朋友介紹下，認識不同領域的資深專業人士，別放過請教的機會。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

雙子座

EQ減低、智商升高的一天。

整體運：★★★☆☆

今天心態不好，容易與另一半發生摩擦，冷靜下心態，不要把矛盾愈鬧愈大。直覺敏銳，是不錯的投資時機，股票族有買賣的想法應大膽行動。而求職者運氣不錯，很容易找到合適的工作，注意把握。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

易受干擾的一天。

整體運：★★☆☆☆

即便是感情穩定的情侶，在強勢的情感寒流來臨時亦難免受到衝擊，小爭吵隨之而來。財運尚可，易得到親友的援助，從而度過眼前的難關。因工作環境的差強人意而想離開所在工作崗位，對外在條件要求甚高。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

運勢較弱，保持積極樂觀的態度才能避開惡運。

整體運：★☆☆☆☆

單身者易遭遇單相思的打擊，好不容易鼓起勇氣表白愛意，卻被拒絕，樂觀者能以平常心看待。工作上遇到棘手的問題，進展較為緩慢，需要及時向身邊的人求助，若礙於面子不開口，會讓問題不斷擴大。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

處女座

健康狀態欠佳。

整體運：★★★☆☆

玩笑開得太大，會讓伴侶難以接受，要懂得適可而止；工作時顯得沒有氣力，很容易感到疲憊，應適當的休息，對身體和工作都有利；洞察能力很強，能夠看清市場形態，投資易有收穫。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

天秤座

易有好運氣的日子。

整體運：★★★★☆

單身者可約身邊的朋友去吃喝玩樂，有機會在朋友的引見下結識不錯的異性；認真完成手頭上的任務，可消除你日後工作的負擔；投資方面可以關注一些熱門題材，進行短線操作，容易獲利。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天蠍座

不太如意的一天，須多從自身找原因。

整體運：★★★☆☆

今天桃花凋零，另一半對你表現出較冷淡的態度，別急著責備對方，多反省自己的所作所為。投資機遇不錯，可別太過猶豫，容易坐失良機。工作上努力付出，但難以得到應有的回報，讓你有些心灰意冷。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

射手座

愛情運極易衝破最高點哦！

整體運：★★★★☆

今天可是相親的好機會，不必與家人同行，單獨前往，勝算反而更大。今天易產生將投資當兒戲的想法，使得收穫大打折扣。工作上特別積極，但缺少魄力；多接觸人群，才有助於提升你這方面的能力。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

比起新買的物品，舊東西反而更好用。

整體運：★★★☆☆

今天有些頭腦昏沉，無論另一半提出什麼樣的要求，你都是有求必應，縱容不見得是好事。財運欠佳，看見家裡的舊東西便有扔掉的衝動，引起的損失不小。面對工作肯吃苦，收穫不錯。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

處事冷靜理性，顯得很有決斷力。

整體運：★★☆☆☆

今天頭腦靈活，很有主見，對獨立作業者特別有利，因判斷準確，速戰速決而有突出的表現。不過，在與人交往時會不經意地擺出高高在上的姿態，評價他人也會過於主觀，影響人際關係，要多留意言行。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

與異性的交往不可太曖昧。

整體運：★★☆☆☆

戀人對這種友誼可不馬虎，你也要把握好分寸，若想腳踏兩條船，到頭來只會玩火自焚。多看看財經新聞，瞭解一些最新資訊，把前期進行的投資再冷靜地分析一下未來的走向，免得到時搞砸就頭痛了。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？

更多命理分析，請前往 科技紫微網

上一則

Prada攜手王家衛 上海榮宅開餐廳

下一則

奧特曼爆Ｍeta開1億挖角OpenAI人才 暗諷挖不走人原因

延伸閱讀

6月16日星座運勢 金牛好運降臨 水瓶感情順利

6月16日星座運勢 金牛好運降臨 水瓶感情順利
6月15日星座運勢 雙子運勢不錯 巨蟹工作運佳

6月15日星座運勢 雙子運勢不錯 巨蟹工作運佳
6月14日星座運勢 天秤買畫開運 天蠍桃花旺盛

6月14日星座運勢 天秤買畫開運 天蠍桃花旺盛
6月13日星座運勢 牡羊錢包豐厚 射手勇敢表白

6月13日星座運勢 牡羊錢包豐厚 射手勇敢表白

熱門新聞

汽車專家說，有些車款耐開又保值，建議可以買二手車，一樣好開又不用多花錢。車子示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Sarah Brown）

這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%

2025-06-09 19:35
一名消費者在超市選購蔬果。根據最新報告，具有保護殼或削皮才能吃的蔬果農藥殘留量較少。(路透)

12種蔬果殘留農藥最多 菠菜居首、選這類較「乾淨」

2025-06-11 21:35
汽車專家表示，定時做好幾項必要的汽車保養，車子可以開十幾年都沒問題。汽車保養示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Tim Mossholder）

專家分享汽車保養5要訣：我的Toyota開17年沒問題

2025-06-13 21:35
澳洲消費者團體CHOICE在12日公布市售20款防曬用品實測調查，高達80%未達到標榜SPF防護力。(取材自CHOICE官網)

澳調查曝80%知名防曬用品未達標 防曬係數僅這4牌過關

2025-06-12 00:50
四生肖個性無私。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Fox）

4生肖個性無私帶旺自己 屬牛默默奉獻吸貴人、他最溫柔財運起飛

2025-06-12 22:50
四星座天生好命，如同手捧「金飯碗」般幸福過一生。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

4大星座是人生勝利組 金牛天生自帶「吸錢錢體質」

2025-06-13 22:45

超人氣

更多 >
好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」

好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」
市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法

市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法
喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻

喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻
國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩

國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩
每天吃2盎司這種健康零食 預防1/3美國人害怕的疾病

每天吃2盎司這種健康零食 預防1/3美國人害怕的疾病