6月13日星座運勢 牡羊錢包豐厚 射手勇敢表白

牡羊座 放寬心，該忘的就忘了吧！

整體運：★★★★☆

已經過去的事就別放在心上，計較太多反而會拉大兩個人的距離；今天的金錢運頗旺，會讓你實實在在的感受到，原本空空的錢包就這麼豐厚了起來；看似陷入僵局的事業傳來了新的好消息，著實讓你振奮不已。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

金牛座 合理利用有利時機。

整體運：★★★☆☆

錢財方面，略有小筆收入進帳，雖然金額不多，但會將它用在最該用的地方；今天稍微樸素的裝扮較有利提升你的愛情運勢；正午後職場人員運勢減弱，重要工作最好在上午完成。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座 想推銷產品，先推銷自己。

整體運：★★★★★

愛情際遇不錯，身邊圍繞著的異性中，耿直而又帶點憨厚的對象與你特別有緣；行銷人員應懂得包裝自己，這樣比較容易讓客戶信賴而促成合作；注意工作應酬對身體健康的影響，吸煙、喝酒適度就好。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

巨蟹座 感情較脆弱，容易受到傷害。

整體運：★★★☆☆

今天愁緒紛飛，憶起過往令內心傷感，不要讓這種情緒伴隨太久才好，以免影響到正常的生活與工作。財運普通，想要有新的進展不易，投資理財需謹慎，小心盲目投資而帶來的經濟壓力。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座 未經證實勿輕信。

整體運：★★☆☆☆

長相漂亮、俊俏的人未必是你的真命天子（女），用心感受，今天會遇見你真正的緣分。下午是你財運的高峰期，利用上午好好做一番準備工作。有生意洽談約會的人運氣較弱，出門前在皮包裡放一枚硬幣，能助長運勢。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

處女座 微笑著面對生活。

整體運：★★★☆☆

對著鏡子說「茄子」，然後用這張臉去面對每一個人，自然氣氛就親和融洽了；戀愛上也不妨積極一點，即使對方一時沒什麼回應，但是保守卻只會讓幸福溜走；新目標的訂立，將會讓你在公司過得更充實。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天秤座 喜歡比較，斤斤計較。

整體運：★★☆☆☆

戀愛中的人會有被疏離的感覺，不安全感越來越重，不如攤開告訴他 你的想法；工作中同事的一個不明眼神、上司的一句稍微重一點的話都讓你想得較嚴重，神情沮喪；投資方面進展不明顯，需耐心等待。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座 不說出來別人不會知道你的想法。

整體運：★☆☆☆☆

當另一半的行為令你惱怒時可別用沉默來懲罰對方，只有冷靜後告訴他哪裡做得不對，這樣他才可能愉快接受你的批評；今天不能投資過多集中於單一產品，導致風險過於集中、虧損率高；多與父母進行互動溝通，他們能給你在生活、為人處事方面做出提點。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

射手座 易心想事成的一天。

整體運：★★★★☆

適合表白，有暗戀對象的人要多花些心思，用特別的方式勇敢表白，會獲得令你滿意的效果。工作上能掌握重點，管理者與下屬相處和諧，溝通頗為順暢。財運平穩，雖收入不如預期，但收支平衡。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

摩羯座 順其自然反而能強化運勢。

整體運：★★☆☆☆

感情的事順其自然就好，該放手時便放手，這樣不僅使你重獲自由，且還能增強桃花哦；注意保管好自己的錢包和貴重物品，小心身邊的陌生人；出去踏青吧，換個環境，呼吸新鮮氧氣，這是淨化心靈的最好方法。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

水瓶座 工作中宜大膽、有主見。

整體運：★★★★☆

今天有機會接觸企業高層主管，不要畏畏縮縮的，大膽有主見的表現反而會贏得對方的賞識。單身者有機緣認識事業有成的異性，很容易被對方吸引；戀愛中的人一起參加戶外活動，有助於增進彼此的感情。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙魚座 幫助他人的同時，也會增加自己的能量。

整體運：★★★☆☆

異性向你傾訴煩惱，你的安慰與支持會給予對方很大的力量。財運很旺，幫助他人易得到豐厚的回報。工作中，你對同事充滿熱情，也易得到他們的認可，即使只是幫人倒杯熱茶，也會讓人感動。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

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