5月18日星座運勢 雙子出門交好運 水瓶付出有回報

今天各星座運勢 如何？雙子座勞有所獲，財運上需穩紮穩打，不要太過急進…

牡羊座

花錢欲望強烈，應有所克制。

整體運：★★★☆☆

有花錢購置昂貴物品來犒賞自己的衝動，若能換得好心情，也是值得，但不可過於鋪張。想戀愛的心蠢蠢欲動，你會給自己安排認識新對象的機會，效果不錯。不過今天身體狀態不是很好，要注意休息。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

愛情不是遊戲，它的規則只允許兩個人。

整體運：★★★☆☆

周旋於兩個異性之間的你在最終與誰確立正式關係的問題上搖擺不定，對於你舉棋不定的態度讓他們感到憤怒，小心最後他們都離你遠去。今天在數字的統計方面比較敏感，正好可以利用這個機會，對近期的業績或產品的成本或產品的分類銷售等做一份精準的統計。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

勞有所獲，出門易交好運。

整體運：★★★☆☆

情緒掌控得較好，只要對周圍的人多花點心思，就能相處愉快。財運上還需要穩紮穩打，不要太過急進。適合參加團體活動，長袖善舞能為你贏得好口碑。回家時給家人帶份消夜，會讓他們覺得很溫馨。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

想太多易鑽牛角尖，宜放空思緒。

整體運：★★★☆☆

情緒低迷，覺得精神無所寄託的時候，與同齡的親友談心時，會產生似曾相識的錯覺，不要逃避，將自己的真實想法說出來，今天是你放下傷心往事的好機會。財運頗好，情場失意卻又換來不斷攀升的正財運。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

獅子座

不要坐以待斃。

整體運：★★★☆☆

賦閒在家者今天特別容易招惹另一半的嫌棄，他的嘮嘮叨叨讓你很煩。待業或失業的朋友今天可出去多走走，瞭解一些招聘訊息，找到合適自己工作的機率很大。今天領悟能力發揮奇效，學生可去參加競賽班培訓。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

處女座

追求物質滿足的欲望戰勝了理智。

整體運：★★★☆☆

看到琳瑯滿目的商品，心中的購物慾蠢蠢欲動，如果大包小包地拎回家，錢包也會很快乾癟。最好慢一點做決定，免得買到好看不好用的擺設。約會的時候不太順利，最好提前赴約，免得為意外事件耽擱遲到，引起對方不快。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

人間自有公道，付出終有回報。

整體運：★★★☆☆

渴望百分百的愛情，因此不惜為愛付出一切，但不確定是否有理想的結局，因而很猶豫不安。正財運平平，偏財運略有不順，不要太貪心，小心因此而破財。抽點時間，泡壺好茶，今天是增進朋友情誼的好時候。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

心情愉悅，在你眼裡一切都顯得美好。

整體運：★★★★★

情緒極佳，能盡享親友間交流與共處之無窮樂趣。今天你似乎如一座財物豐富的「寶藏」，讓情人不時獲得挖到寶貝的意外驚喜。錢財上要做好規畫，可望獲得意想不到的財運。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

射手座

留意身心健康是關鍵。

整體運：★★★☆☆

約會、應酬是今天的主調，朋友相聚不亦樂乎，也讓你大飽了口福，不過，嘴巴過癮了，胃卻要受折騰，隨身攜帶有助消化的食物或藥物是明智之舉。感情會有小小波動，多是因為聽信旁人的讒言，不信任另一半所造成。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

摩羯座

起伏的情緒反而是助運的良藥。

整體運：★★★★☆

單身者會有種不是冤家不聚頭的感覺，不論本人是男是女，女孩的淚水都會成為單身者獲得愛情的催化劑。財運良好，你會小有成就感，財富有累積的跡象出現。得到與付出難成正比，耐心些才有突破。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

付出多能有所回報。

整體運：★★★☆☆

今天要花很多心思討好戀人，腦細胞損失不少，但能獲得想要的效果，很值得。感情的投資是一筆不小的數目，但這種花費也沒白費，不要太心痛了。心情愉悅，讓你做起事來都感覺輕鬆許多。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

適合獨處、自我反省。

整體運：★★★☆☆

穿梭於熱鬧、嘈雜的人群中，會影響心情，安靜地待在家裡看看書，或者到環境優美的咖啡廳、茶館坐坐，回憶過去、思考未來，會讓你想通許多事，內心平靜。還易有意外財，或是邂逅一段戀情。「

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

【延伸閱讀】

●上升星座看未來？星座命盤免費算

●塔羅神占，你的戀情開花結果？





