我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

教美國人不被關稅傷荷包 中國「工廠直營」影片洗版

再接古裝陸劇 劉亦菲美籍被酸：片酬應課稅125%

4月15日星座運勢 天秤桃花運旺 水瓶周轉不順

科技紫微網
聽新聞
test
0:00 /0:00

牡羊座

異性緣佳，充滿激情的一天。

整體運：★★★★☆

熱情高漲，與異性在一起時能收放自如，單身者有機會與聊得來的異性擦出愛情火花。工作較平順，上司、長輩是你的大貴人，可多與他們溝通。今天花錢的地方較多，應做好預算分配，以免透支。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

精神恍惚，工作心不在焉。

整體運：★★☆☆☆

熱心助人卻得不到感激，反而被誤會，真是費力不討好，這讓你感到內心鬱悶。事業上，別太過於執著以往的成就，稍做改變就易看到新的希望。進財管道不多，要減少不必要的應酬才能節省開支。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

付出總會有所回報。

整體運：★★★☆☆

愛情際遇較差，心情低落，戀人們易因小事而大動干戈。小錢不出大錢不入，別只顧心疼自己所付出的，其實收穫的也並不少。從事行政工作的人不妨放開手腳大膽表現自己，今天可是難得的好機會。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

工作中宜大膽、有主見。

整體運：★★★★☆

今天有機會接觸企業高層主管，不要畏畏縮縮的，大膽有主見的表現反而會贏得對方的賞識。單身者有機緣認識事業有成的異性，很容易被對方吸引；戀愛中的人一起參加戶外活動，有助於增進彼此的感情。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

獅子座

融入群體才能趕走壞心情。

整體運：★★☆☆☆

情感遭遇挫折，自己的壞脾氣讓對方難以忍受，陷入僵局。對於證券市場顯得極度恐慌，學會冷靜應對市場變化，才會有所斬獲。情緒有些低落，身邊的同事在暢談工作方案亦激不起你的興致。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

喜歡夸夸其談，欠缺行動力的一天。

整體運：★★★☆☆

做起事來有點拖泥帶水，想得到他人的認可還應加強行動力。將家中廢棄不需要的東西清理一下，打掃床底，是提升運勢的小秘訣。晚上約朋友小坐片刻，談談近期的生活狀況，會很開心。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

用心體會風平浪靜的好時光。

整體運：★★★☆☆

桃花運旺，已婚者與另一半一起回憶曾經走過的日子，彼此從對方的眼中能找到不少激情。單身者不要放過對你釋放電波的異性，就有機會開展美妙的戀情。晚上的娛樂活動別玩太晚，充足的睡眠是保證精神充沛的不二法門。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

危機感增加，感到有點不安。

整體運：★★★☆☆

今天愛情上的表現一般，與對方會發生小摩擦，不過處理得當則問題不大。工作方面表現比較平常，應該多與同事互動，調節自己的人際關係。財運方面較差，投資上的波動讓你有些頭疼。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

做事缺乏耐性，容易讓局面陷進被動。

整體運：★★☆☆☆

投資環境不太理想，不要盲目相信別人的推介，自己要多思考。工作上和上司在理念上有點分歧，容易造成不合，要小心自己的言行。愛情上比較圓滿，會有讓人羨慕的美事發生喔！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

賺錢容易守錢難。

整體運：★★★★☆

朋友紛紛有了另一半，你也不禁希望擺脫單身的生活，想法強烈的你今天就有很強的桃花運哦！將更多的心思花在投資上，正財運平平，但偏財運卻很不錯；學生族今天的考運佳，能在考試中獲得不錯的成績。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

成功重在溝通。

整體運：★☆☆☆☆

愛情需要用點心，為對方唱首歌或燒道菜，都是維護你們感情的好辦法；資金上的周轉不是很順利，不懂得靈活運用人脈很可能會讓你失去一筆大生意；煩亂的心緒影響到你學習、工作的正常發揮。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙魚座

順心遂意，放手一搏。

整體運：★★★★★

發出的邀請能得到對方的認同，精心策畫的小節目也能取悅他。工作效率頗高，效果不錯，即使遇到一些麻煩，也能得到同事、朋友的幫忙。抽時間去做一些有氧運動，有助於提高大腦的思維敏銳度。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

上一則

吳謹言丫鬟上「浪姐6」超瘋 拋甩侯佩岑掀她真面目

下一則

教美國小資不被關稅傷荷包 中國「工廠直營」影片洗版TikTok

延伸閱讀

4月13日星座運勢 金牛人脈增強 處女邂逅桃花

4月13日星座運勢 金牛人脈增強 處女邂逅桃花
4月12日星座運勢 牡羊鴻運當頭 金牛異性緣佳

4月12日星座運勢 牡羊鴻運當頭 金牛異性緣佳
4月11日星座運勢 雙子走桃花運 天秤有偏財運

4月11日星座運勢 雙子走桃花運 天秤有偏財運
4月10日星座運勢 雙子計畫恐變 水瓶小心破財

4月10日星座運勢 雙子計畫恐變 水瓶小心破財

熱門新聞

三星座女生總是讓男生一遇到就難以割捨。(取材自免費圖庫pakutaso)

一出現就讓人不想放手：最讓男生最捨不得的「3星座女」

2025-04-12 19:35
網友分享如何用日常生活常見的物品自製無毒除雜草劑。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Greta Hoffman）

整理庭院不想用化學藥劑 「廚房3小物」自製除草劑神效立現

2025-04-11 21:35
網友分享如何分辨華人及美國人的家。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Get Lost Mike）

屋外就能看出是老美或華人的家 在地人曝風格差異

2025-04-12 08:37
下飛機時若空服員對你說再見，可能不是只有道別。空服員示意圖，非新聞當事者。 (路透)

「VIP」不見得是尊榮？空服員對你說「cheerio」有深意

2025-04-09 21:35
部分好市多門市開賣盆栽，三盆一組不到11元。(翻攝costcohotfinds Instagram)

好市多盆栽一組不到11元 小黃瓜、番茄...也有觀賞植物

2025-04-08 19:35
三生肖女不愛計較，人緣佳。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@KoolShooters）

三生肖女心寬不計較 兔豁達是人氣王、她高情商化解不快

2025-04-07 00:00

超人氣

更多 >
鷹嘴豆新吃法「低卡高蛋白又免開火」 她連吃3天讚不會膩

鷹嘴豆新吃法「低卡高蛋白又免開火」 她連吃3天讚不會膩
紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難

紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難
曾任中國政府代理人 新州華人餐館老闆ICE報到遭逮捕

曾任中國政府代理人 新州華人餐館老闆ICE報到遭逮捕
演「還珠」小燕子被形容是過氣瓊女郎 參加陸綜翻紅

演「還珠」小燕子被形容是過氣瓊女郎 參加陸綜翻紅
加州規模5.2地震 聖地牙哥東北餘震連連

加州規模5.2地震 聖地牙哥東北餘震連連