我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Trader Joe's提袋火爆回歸 民眾排長龍也搶不到

美徵收104%關稅生效 中國官媒：談判大門並未關上

4月9日星座運勢 獅子工作順利 摩羯防三角戀

科技紫微網
聽新聞
test
0:00 /0:00

牡羊座

欠缺行動力，小心坐吃山空。

整體運：★★☆☆☆

喜歡的人已經出現，卻難有進一步的發展機會，自己也不願吐露真情，因而只能獨自苦惱；逛街的興致大增，大包小包拎回家，錢包會因此瘦一大圈；合作夥伴非常出色，不用你幫忙便能將事情做得完美，但他的出色又會給你造成不小的壓力哦！

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

「陽光燦爛」的一天。

整體運：★★★★☆

今天雖然不是重要的日子，還是可以為他精心準備一個禮物，看著他如陽光般燦爛的笑臉，你的心也會暖暖的。在公司多微笑，把歡樂和友善傳遞給同事，相信他們也會同樣地回報你，輕快的環境工作起來也十分有勁。有了投資訊息上的掌握，投資就能如虎添翼。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙子座

切忌將工作與生活畫上等號。

整體運：★★★☆☆

桃花皆成過往，卻仍受困於過去的人和事，徒增傷悲而一無所獲。學生族對新鮮事物抱持極強的佔有慾，這樣的心態對財運極為不利。直覺靈敏，從事創作工作的人在這方面尤為突顯，靈感不斷。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

適時的改變也是一種情調。

整體運：★★★★☆

平時大剌剌的你突然對他特別溫柔，會讓他受寵若驚；工作中你的固執己見會成為絆腳石，同事也容易因此發火；經濟許可的朋友可以去戶外活動，跑過幾圈你會覺得通體舒暢。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

工作上順風順水，心情顯得無比暢快。

整體運：★★★☆☆

今天內心平和，乾淨、剔透，沒有太多煩擾的雜質，使你感覺悠然自得。投資上勤勉、謹慎，想法卻受到許多規則的束縛，若能打破僵局，則能發揮所長。工作上與長輩溝通融洽，很容易得到好的指引，易有絕佳表現。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

處女座

簡單實用的方法，有助於提高工作效率。

整體運：★★★☆☆

工作量雖然較多，但你善於運用合理的方法，能出色地做好分內事。一份小禮物，一句暖心的話，就能讓情人感動，適當地表達內心的愛很有必要。對證券方面的大盤趨勢要密切留意，才不致受影響能做出正確判斷。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

想生錢就得先省錢。

整體運：★★☆☆☆

對方對於你的緊迫盯人有些反感，不妨分開一下，讓彼此多一點自由的空間；花錢容易掙錢難，今天你深有體會，必要時還是省省錢才好；繁忙之時更要多份細心，這樣才能避免不必要的麻煩。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

工作順利的一天。

整體運：★★★★★

今天約會，你的話顯得比較少，總感覺話不投機半句多，但在公司，與同事或客戶會很聊得來；適宜外出洽談，成功的機率較高，不過記得穿著要正式一點──你對對方尊重的同時，也會增加客戶對你的信任！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

射手座

感慨頗多的一天。

整體運：★★★☆☆

單身者渴望有戀愛機會降臨，但行動力不足，只停留於空想；有伴侶的人希望獲得對方的關心，只要把自己的想法說出來，就不難如願。工作易被其他事情耽擱，需要加班的機率較高。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

別將關係複雜化！

整體運：★★★★☆

與異性朋友相處甚歡，不過得小心提防三角關係的出現！今天以對外為主如銷售、保險理賠等的工作，會有不錯的進展，績效突出；正財運佳，但偏財還是敬而遠之為好，投資時切忌投機。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

水瓶座

別讓衝動成為你前進道路上的魔鬼。

整體運：★★☆☆☆

不喜歡按部就班的工作方式，想要有所創新，寧願承擔一定的風險也要冒一冒險，勁頭十足，在保持熱情的基礎上還需謹防衝動。用於經營愛情的時間過少，會有犯衝動的危險，聽聽他人的意見對你會有好處。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

運勢不佳，心情低落。

整體運：★☆☆☆☆

財運不佳，想要在今日開張店面，恐會遇到諸多不順，可在正對著門的櫃檯上擺放一隻金錢豹，能趨吉避凶。參加聚會時，想說的話要先在腦子裡過濾後再出口，這樣才不至於說錯話而弄得好友不快。工作太保守容易造成被動，不如放手一搏。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

保險

上一則

失眠、猛盯股價 精神科醫師示警壓力創傷：可多吃這些菜

下一則

2025 F1開跑 盤點7明星賽車手表現

延伸閱讀

4月7日星座運勢 射手遇事忌衝動 水瓶桃花朵朵開

4月7日星座運勢 射手遇事忌衝動 水瓶桃花朵朵開
4月6日星座運勢 巨蟹愛情甜美 天秤驚喜連連

4月6日星座運勢 巨蟹愛情甜美 天秤驚喜連連
4月5日星座運勢 摩羯財運不錯 射手氣勢如虹

4月5日星座運勢 摩羯財運不錯 射手氣勢如虹
4月4日星座運勢 金牛輕鬆得財 雙子愛情大吉

4月4日星座運勢 金牛輕鬆得財 雙子愛情大吉

熱門新聞

好市多近期販售的無線洗拖吸塵器獲得網友好評。（取材自Instagram@costcodeals）

好市多這款洗拖吸塵器獲好評 網友讚：老公從此愛上打掃

2025-04-02 19:35
德州一名女子搭乘瑞安航空時，因為不想付行李費用，竟把行李塞衣服下假裝懷孕通關。機場示意圖，非新聞當事者。(路透)

德州女搭廉航不想付行李費 用一招成功矇騙過海關

2025-04-05 19:35
當網購成為趨勢之一，隨之而來就是資安危機的增加；圖為信用卡示意圖。（本報資料照片）

信用卡網購1習慣容易被盜刷 資安公司：6招保護個資

2025-04-05 00:50
三星座生活積極，很難有安靜的時刻。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@SAULO LEITE）

3星座無法安靜停在原處 生活和事業他都想衝第一

2025-04-06 00:00
三個日常好習慣，讓浴室天天都乾淨如新。浴室示意圖。（取材自pexels.com@Ryan Klaus）

養成3個好習慣 打掃浴室不用花大力氣

2025-04-01 20:35
(圖／123RF)

動不動就不理人：3個星座「敏感又冷漠」 總讓人難以捉摸

2025-04-01 00:05

超人氣

更多 >
白宮：對中國104%關稅 自9日零時1分生效

白宮：對中國104%關稅 自9日零時1分生效
關稅加碼後 這5類超市商品會先漲

關稅加碼後 這5類超市商品會先漲
南加華女神秘失蹤多日 最後竟在這裡被發現

南加華女神秘失蹤多日 最後竟在這裡被發現
確認對中國徵收104%關稅 股指由升轉跌 史指跌破5000點

確認對中國徵收104%關稅 股指由升轉跌 史指跌破5000點
Trader Joe's大熱購物袋回歸 南加天沒亮就排長龍

Trader Joe's大熱購物袋回歸 南加天沒亮就排長龍