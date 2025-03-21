3月21日星座運勢 巨蟹諸事順利 處女靈感湧現
牡羊座
多做公益可帶動好運。
整體運：★★★☆☆
今天容易受到流言蜚語的中傷，不要太在意，以免因此阻礙你前進的步伐。單身者會感到空虛，不能因此而放縱自己。財運較好，新的進財管道讓你收入頗豐，對需要幫助的人伸出援手會為你帶來好運。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
金牛座
心情愉悅，好運氣大大增強。
整體運：★★★★☆
愛情要來擋也擋不住，就算不想談戀愛，內心還是感覺很甜蜜！多與長輩接觸，容易學到理財小竅門，對擔負家計、持家者幫助不小。工作量較大，但積極的態度能讓你感到充實。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
雙子座
運勢平穩，多留意身心健康。
整體運：★★★☆☆
今天愛情比較平淡，雙方都忙於自己的事情，少有單獨相處的機會。工作較忙碌，要想完成任務還需抓緊時間。身體方面，不小心磕到、碰到會造成不小的損傷，不管在家或是出門，都需多多注意腳下才好。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
今天諸事順利，是個好日子。
整體運：★★★★☆
另一半今天帶給你不小的驚喜，讓你體驗到一種全新的感受。單身者穿亮麗的衣服，能吸引異性的注意，有機會遇到改變你一生的人，值得期待！去花卉市場轉轉，能夠買到中意的盆栽。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
獅子座
忽冷忽熱地對待感情很不利。
整體運：★★☆☆☆
要改變對戀人的態度，不然你令人捉摸不透的言行會讓對方沒有安全感。對方有什麼地方令你不痛快，與其生悶氣不如委婉地說出你的感受。受感情困擾，對工作有點無精打采，有點雪上加霜，不可太過感情用事。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★☆☆☆☆
處女座
靈感湧現，有機會發揮策畫、組織能力。
整體運：★★★★☆
有創意的一天，在創作、企畫上易有突出的表現；工作時，有新想法可以盡量提出來，被採納的機率高。若與戀人約會，在個人形象上要多留意，讓對方有賞心悅目的感覺，對愛情會有增溫的效果。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
天秤座
遇到問題，多尋求長輩的幫助。
整體運：★★★☆☆
今天容易遭遇對手的阻撓，不過最好不要找同齡人來商量，相同的閱歷讓他們無法給你更多的幫助，轉向年長者求助，才能讓你的損失降到最低。感情運平順，單身者有相親機會。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
天蠍座
注意氣候變化，留意身體健康。
整體運：★★☆☆☆
公眾場所切忌大聲喧嘩，以免他人的反感，投來責備的目光。支出大於收入，理性消費是今天的必修課。工作上急於求成的態度，將導致一切重來的機率增大。伴侶體貼入微的關懷成為今天你的精神支柱，能夠坦然自若地處理突發事件。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
射手座
應對事業人際交往。
整體運：★☆☆☆☆
工作表現突出，卻也惹人眼紅，此日職場要協調好人際關係，避免無謂的麻煩；有不錯的相親對象哦，單身者出門前好好將自己打扮打扮是非常有必要的；財運走低，出門購物易與銷售人員發生爭執。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
摩羯座
心態好，自然覺得事事盡如人意。
整體運：★★★★★
另一半時髦的打扮，讓你有眼前一亮的感覺，讓你不由自主地重新審視對方。有機會參加朋友的派對，由於你出色的言詞，引來眾人目光的投注；可以在朋友的介紹下，認識來自不同領域的資深專業人士，可別放過請教的機會哦！
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
水瓶座
金錢敏銳度高，頗能把握商機。
整體運：★★★☆☆
今天能察言觀色，能從他人的言語中獲得有力的訊息，挖掘到商機。投資者與人合作投資短期項目，會有不錯的收入。愛情運較弱，外界誘惑多，渴望愛情的人應理智一點，小心愛情陷阱。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
雙魚座
今天處事宜低調，多忍讓會讓你獲得好運。
整體運：★★☆☆☆
在與另一半的交往中，你有時憑直覺發表的言論，會在無意間說到對方的痛處。財運上難有適合的投資項目，在猶豫的邊緣徘徊著，不要強迫自己馬上做決定。精神狀態還不錯，可以趁今天處理一些比較消耗腦力的事務。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
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