3月17日星座運勢 巨蟹感情升溫 獅子事業運佳

牡羊座

計較太多只會讓自己活得很累。

整體運：★★☆☆☆

今天容易被別人的一句話激怒，因為別人一句無心的話就影響一天的好心情很不值哦；戀愛中的人今天會收到對方寄給你的禮物，欣喜之餘也要記得回饋對方；今天財運不錯，銷售人員會有不錯的銷售業績。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

金牛座

愛笑者有好人緣。

整體運：★★★★☆

訂單越接越多，與客戶的溝通、訂單的追蹤都需要親力親為，不過看著訂單上的數量，自己也忙得不亦樂乎；顧得了事業，卻忽視了感情，愛人對你整天沒和他聯繫心裡會有點小埋怨，所以有空給他一通電話都好；財運一般，收支維持平衡。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙子座

你的建議能獲得別人的認同，有什麼好點子可以提出來。

整體運：★★★☆☆

適合參加團體活動，會有不錯的發揮空間。早上打開報紙看看，留意一下廣告內容，易獲得你需要的信息。抽獎、買樂透這類活動不宜參加，這方面的運氣比較低落。忙碌之餘，可以去活動活動一下筋骨。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★☆☆☆☆

巨蟹座

有浪漫約會，充滿激情的一天。

整體運：★★★☆☆

有伴侶的人能感受到對方濃濃的愛意，不妨相約到從未到過的場所渡過浪漫美好的一天；單身者與熱情活潑的異性特別有緣。業務工作者今天多與老客戶聯繫，增進感情的同時，還會有驚喜喔！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

有機會發揮優勢與專長。

整體運：★★★★☆

今天與另一半的溝通較深入，會聊到彼此都感興趣的話題，氣氛變得非常活躍，感覺有說不完的話。理財小有斬獲，平日所累積的在今天發揮功效。工作方面，別嫌工作太繁瑣，耐得住性子會很有收穫！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

開運方位：西北方向

處女座

有些不安情緒。

整體運：★★★☆☆

戀愛的人在見不到對方時會有強烈的見面慾望，似乎會覺得有些心慌，但又找不出原因；你與合作夥伴意見的不統一會使談判不歡而散，調整好自己的心情和態度，與他商量共同想一個更好的解決方案；筋骨容易拉傷、損傷，要多活動，別整天坐著或躺著。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

積極向前，尋求解決問題的辦法。

整體運：★★☆☆☆

單身者有機會在Pub邂逅一段戀情，但在新戀情面前也不能昏了頭，小心遇到的只是爛桃花。財運欠佳，對股票感興趣者可以買幾本相關書籍看看，會有意外發現。工作頗順利，保持積極進取的態度斬獲更多。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

收穫不小，但要有計劃和原則。

整體運：★★★★☆

愛情來的時候，你卻絲毫沒有察覺到，顯得有點遲鈍，需借助他人的力量才能獲得愛情。財運頗好，易在基金及證券方面有所收效。熱情洋溢，與同事相處較為融洽，得到的幫助自然也不少。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

射手座

運勢較差，需從積極面看待事情。

整體運：★★☆☆☆

戀愛中的人感情比較脆弱，一點風吹草動就能讓你驚惶不安，需轉移注意力。工作面臨考驗，擅長自我鼓勵、暗中努力者可順利跟進；負面思考者則無法跟上進度。財務狀況穩定，有機會獲得長輩照顧。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

不必抱怨過去。

整體運：★★★☆☆

緣份來得剛剛好，不僅令你找回信心，更讓你體會到快樂的滋味。學生族有較強的理財觀念，這種能力在今天極易得到彰顯。財神不會主動上門，出去走走，才能有所斬獲。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

經營愛情需要智慧。

整體運：★★★★★

已婚者與伴侶明白了愛情，所以彼此間的揶揄也會變成一種幽默；理財上易獲指點，再融入自己的心得，投資收益會增多；工作上即使遇到困難，也能經由請教有經驗的同事或上司而得以解決。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙魚座

多份警惕心。

整體運：★☆☆☆☆

太想在戀人面前表現，但不去瞭解對方的喜好，反而容易弄巧成拙；投資缺乏主見，小心遭小人利用；找到適合自己的工作方法，能讓你工作起來順順利利。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

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