3月16日星座運勢 水瓶情慾高漲 射手情緒壓抑
牡羊座 財富就在身邊。
整體運：★★★★☆
和戀人之間易發生言語衝突，話說出口時請三思；閒暇之時多翻閱財經雜誌，能獲取許多有價值的訊息；有時間約同事一起喝茶逛街，對你往後的工作很有幫助。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
金牛座 新環境新感覺。
整體運：★★★☆☆
你幽默的談吐給人家留下好的印象，在心儀對象面前易讓對方加深對你的好感；家中的物品易有損害，為此會要破費買件新的；老待在家裡，讓你覺得憋悶，不妨選擇一些在互外的活動，讓情緒得到舒展。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
雙子座 時間觀念有待提升。
整體運：★★★☆☆
已婚者愛情運平平，另一半的壞情緒會影響到兩人的婚姻生活，為他創造點溫馨浪漫的氣氛不僅能幫他走出低谷，還能使你們的感情更加穩定；行事略顯衝動，易造成錢財損失，之後才後悔莫及；財運較好，正財頗多，業務人員會有不錯的業績，獎金分紅很豐厚哦。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
巨蟹座 心情愉悅，在你眼裡一切都顯得美好。
整體運：★★★★★
情緒極佳，能盡享親友間交流與共處之無窮樂趣；今天你似乎如一座財物豐富的「寶藏」，讓情人不時獲得挖到寶貝的意外驚喜；錢財上要做好規劃，可望獲得意想不到的財運。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★★
獅子座 財運佳，勿錯過。
整體運：★★★★☆
耐性不足，急躁中容易遺漏重要工作，用便條記錄工作要點並張貼在醒目處，以提醒自己；今日正財運、偏財運都很旺，股票投資者可趁著好運勢買進；晚上到熱鬧的PUB將不滿的情緒宣洩一番，會輕鬆不少。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★★
處女座 各方面的收穫讓你的心得到滿足。
整體運：★★★★☆
感情方面易收到意想不到的表白，小心因興奮過頭而使自己失去判斷力；事業上對於所接任務有新的並能提高工作效率的處理方式，讓自己充滿成就感；自身財運雖沒增加，但加薪或提高福利風聲的傳出可讓你激動了吧。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
天秤座 新潮的服飾讓你大出風頭。
整體運：★★★☆☆
特別的打扮會有讓人賞心悅目的感覺，眾人的視線有意無意地停留在你身上。善於捕捉愛慕的眼光，就能為自己創造一段美好良緣。可以借助網路了解最為時尚潮流的新資訊，讓自身的包裝更有品味，更符合獨特的個性。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
天蠍座 有機會一展才華，進財機率高。
整體運：★★★★☆
今天有不錯的財運，運勢對文藝工作者、主持人、演說家特別有利，可因形象良好、口碑佳而進財豐厚，也容易因口才出眾而獲得異性青睞。花錢學習，參加培訓班，或是買書自學，做知識投資是明智之舉。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
射手座 誤會渙然冰釋的一天。
整體運：★★★☆☆
今天會發現真相，解除對同事以往的誤解，不如好好交流，你們的關係更容易改觀並且深化哦；剛剛走進婚姻的戀人容易產生壓抑情緒，飽受生活的壓力，和對方共同商量對付眼前的問題才要緊；財運不佳，但資金周轉出現危機的時候又會得戀人相助。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
摩羯座 緬懷過去的時間。
整體運：★★★☆☆
今天心裡似乎總有種失落感，感歎時間過得太快，不要沉湎於過去，盡快調整好心態迎接全新的開始；推掉所有應酬好好陪陪伴侶和孩子，讓他們感受到你的關愛；戶外活動流汗過後應及時加衣，以免著涼。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座 魅力散發，與異性特別有緣。
整體運：★★★★★
感情豐富，渾身散發著迷人的光彩，異性主動靠近，單身者的情慾也隨之增高，易受到誘惑，墜入熱戀。有伴侶的人異性助力強，遇到難題有機會得到異性朋友的援助，特別是年長的異性，給你的支持很多。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
雙魚座 投資有道就大膽行事吧。
整體運：★★★☆☆
得遇貴人提點，使原本不甚明朗的投資前景清晰化，不妨多向對方討教一些辨別小道消息的小技巧；單身者會得到異性體貼的關照，幸福之花在心中悄然綻放；成天忙於事業的人，是時候做個短暫停留規劃下一步計劃了。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
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