3月6日星座運勢 牡羊避免硬拚 天蠍解決問題

牡羊座 應避免和對手直接硬拚。

整體運：★★★☆☆

對愛情有著強烈的渴望，牢記欲速則不達，好時機還需耐心等待。沉浸在過去的成功之中，面對現實的重重阻力擺在面前時，卻不敢付出行動。工作中會出現強勁的競爭對手，與之硬拚要小心難以成功。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座 思緒較混亂，易引起脾氣暴躁。

整體運：★☆☆☆☆

情緒不穩定，工作上很容易出錯，受到上司的責問，適合聽聽輕音樂，放鬆心情。單身的你認真思索一下感情，其實愛情離你並不遠，也許是你忽視了而已。投資 上應謹慎為妙，今天只適宜觀望，或做點比較穩妥的基金類投資。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙子座 處事應多一點耐心。

整體運：★★☆☆☆

遇到不順會很不耐煩，你會無意間蹦出幾句粗話，小心因此而破壞在異性心目中的好形象。不適合外出拜訪客戶或商談，易吃到閉門羹。購物的時候，參加抽獎，獲得意外驚喜的機率很高。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座 思路明確，進退有方。

整體運：★★★★☆

智商走強，不管工作如何紛亂繁雜，還是能做出令人滿意的成績，眾人的好評成了你前進的動力。投資上會有新的局面，看準契機，財源滾滾而來就不在話下。美食愛好者有機會與戀人大飽口福，享受愜意的生活。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

獅子座 今天遇事不夠冷靜，容易衝動。

整體運：★★☆☆☆

投資環境一般，不要盲目妄動，不然很容易掉進別人佈下的陷阱。多動動身子骨，安排一些健身運動會給你帶來好心情。工作上顯得過於衝動，對待事務易感情用事，先冷靜分析，再做處理才不會出差錯。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座 情緒穩定，以樂觀的心態面對生活。

整體運：★★★★☆

單身者桃花旺盛，出門易邂逅美麗愛情，彼此欣賞，情愫漸生。財運上，穩紮穩打的投資作風，讓你的計劃進行得順順利利，波瀾不驚。工作上衝勁十足，突出的表現會讓老闆讚賞不已，但也會遭到同事的嫉妒。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座 較理智，能理性地處理日常事務。

整體運：★★★☆☆

和另一半相處平淡，不會有什麼口角產生，一些平時的小事都能在雙方的溝通中得以化解。對投資方面的消息較為敏感，可以多從周圍搜集動態訊息，為自己的投資目標做好充分的準備工作。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

天蠍座 借助好運勢，解決延宕已久的問題。

整體運：★★★★★

好的企劃、好的建議，在今天特別容易得到大家的支持與贊同；把以前在工作中遇到的問題拿到今天來討論，也能得到同仁幫助。愛情運也不錯，就算有些地方做得不夠好，對方也會諒解。運動量大的活動會讓整個身心都舒暢。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

射手座 好運離你稍遠。

整體運：★★★☆☆

多花心思製造一些浪漫氣氛，和戀人的相處能增添幾分濃情蜜意；做事一板一眼，遇到問題很難變通，對事情的發展極不利；和財富總是存在一步之遙，就連買彩券也會因一個號碼的差別，而與獎金擦肩而過。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座 平穩安寧的一天。

整體運：★★★☆☆

今天脾氣有點衝動，愛情上不宜太過纏綿，保持距離可避免紛爭。記憶力不錯，待在家裡分析資料比去市場上瞎撞要有用。工作頗有成效，不過還應多與同事溝通，團結一致，多聽取有經驗者的意見。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座 消費應該適可而止。

整體運：★★☆☆☆

適當注意自己的公共禮儀，在別人家裡或公共場所，行為舉止都應適宜，不要過於喧鬧；心思沒在理財上，對待金錢的概念模糊，一不小心就花費頗多；雖然很想學些新東西，但苦於沒有找到入門方法，效果不明顯。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座 很有想法、收穫頗多的一天。

整體運：★★★★☆

愛情運比較平穩，兩人的感情在平淡中流露濃濃的愛意。關於理財的想法有很多，運勢走高，付諸行動會有高回報，若能諮詢專業人士，更有勝算。晚上有機會與親友歡聚一堂，在歡聲笑語中感情不斷增進。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

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