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2月20日星座運勢 獅子歡暢一天 天秤過於急躁

科技紫微網

牡羊座

直覺敏感，投資上表現出色的一天。

整體運：★★★★☆

財運特別旺，如果潛心研究理財，能夠挖到升值潛力巨大的產品，有機會帶來豐厚的利潤空間。事業運平穩，完成工作上的日常事務後，空閒的時間可以把資料進行整理分類，便於以後進行查閱和使用。

 

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

金牛座

善用分析能力，才能事半功倍。

整體運：★★☆☆☆

有的工作需要變通，一味走老路，既浪費時間又很費精神，走走捷徑又何妨？桃花運不錯，有機會收到愛慕你的人發來的電波，若對人無意就別拖泥帶水哦。與人有約就要提早出門，以免遲到。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

投資存在風險，應謹慎。

整體運：★☆☆☆☆

單身者坐等時機，易讓心儀對象好不容易留下的好印象一掃而光，應勇敢追逐才是；投資不要光被預期收益所迷惑，應重視風險評估；與上司、同事的意見多有不合，不妨等理由更充分些再提議。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

期待值不宜過高。

整體運：★★☆☆☆

今天會有小驚喜，最好不動聲色，等待反而會令你嘗到更甜蜜的感覺；偏財運不濟，難有錢財進帳，不如轉攻為守，這樣財運才有突破；不懂活躍氣氛不要緊，同事聊天時還是要適當給予回應。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

相當歡暢的一天，各種事情都順利無比。

整體運：★★★★★

郎情妾意、天涯咫尺是今天甜蜜戀情的寫照，溫馨與浪漫讓你笑到合不攏嘴。工作上與同事的配合超有默契，能讓事業進展得有聲有色。財運上手中的投資可繼續持有，還有上升空間。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

處女座

加強體魄鍛鍊，積極進取。

整體運：★★★☆☆

戀情發展得頗為順利，付出總會有回報，今天是個值得用心的日子。確定投資方向，財運才有更明顯地漲幅，且有不錯的收穫。你的工作態度將起到決定性作用，把握得當才會收到預想成果。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

天秤座

過於急躁，只會讓你與成功失之交臂。

整體運：★★★★☆

學生族今天會太急躁而隨便完成作業，讓老師對你有些失望；凡事過猶不及，耐心一點才好。今天財運不佳，太招搖會破財，要留意手上包包。今天回家把房子打掃得乾乾淨淨，運氣也能煥然一新。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

普通的一天，工作順意讓你心情順暢。

整體運：★★★☆☆

今天信心滿滿，工作上的難題能輕易化解，不過別驕傲，要把好狀態延續下去。抽獎、買樂透這類活動不宜參與，這方面沒有什麼太好的運氣。愛情上比較低迷，易與另一半發生摩擦，注意自己的態度。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

射手座

感情繁多雜亂。

整體運：★★★☆☆

剪不斷，理還亂，單身者易會錯意，陷入三角戀情的機率高。財運亨通，風雨無阻，得到的幫助更是難以計數。把學習當作任務者，將失去學習的原動力，且阻力不斷上升，應主動從學習中找到興趣所在。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★★

摩羯座

做好自己的事，少管閒事。

整體運：★★☆☆☆

在同事的言詞還沒有明確表達清楚之前，若是你聽錯話、會錯意會令你很難堪。與異性朋友多聊聊天，對方的安慰與鼓勵，能讓你想開很多事情。買份報紙看看，在不經意間就能從中發現投資新方向。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

整體運勢不錯，多注意一些細節。

整體運：★★★★☆

學生沉迷於課外讀物，上課不專心，很難按時完成作業；網路上的通訊程式容易被「駭客」入侵、盜用密碼，要做好種種安全防護措施；伴侶表現得異常殷勤，讓你心生不安，心平氣和跟他談談。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙魚座

戀人彼此間的傷害往往錯在互動關係上。

整體運：★★★☆☆

今天有些不理性，容易扭曲伴侶的話，兩人之間應該多些溝通，少點自我防衛；人口老年化趨勢讓你不得不重視養老問題，購買養老保險會是不錯的選擇；辦公桌上擺上一小盆仙人掌，會有不錯的開運效果。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

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