2月14日星座運勢 天蠍財運欠佳 水瓶為愛傷感
牡羊座
盡心盡力才能問心無愧。
整體運：★★★☆☆
易遭受愛情打擊，讓你一蹶不振，需及時調整心態，別因一時的低潮影響心情。財運不佳，易出現入不敷出的困境。學習壓力大，時間緊迫讓你更是不知所措，其實，只要盡自己最大的努力，就會有不錯的意外收穫。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
金牛座
小心樂極生悲。
整體運：★★★☆☆
處於磨合期的情侶，今天相處得很融洽，家人的介入會更讓兩人的感情迅速發展。花錢慾望強烈，幸而有人提醒，否則會造成財政赤字。外出洽談生意的人，事業運良好，會有意外收穫哦！
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
雙子座
處理好人際關係是今天的重點。
整體運：★★☆☆☆
上午運勢不錯，有機會得到長輩的關照，獲得不錯的商機。下午運勢微跌，少參與他人的爭論，一不小心會讓你陷入是非當中。工作上應低調行事，對上司的要求盡量順從，提意見時注意方式與方法。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
開朗坦率，今天情緒較高昂。
整體運：★★★★☆
今天與另一半的相處比較融洽，你的好情緒能感染對方，彼此身心愉悅。財運方面，你的收入持續增長，來自各方面的裨益讓人羨慕不已。工作上今天的外援助力強，困難時易得到他人的無私幫助。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
獅子座
較煩悶的一天，工作壓力大，造成思緒混亂。
整體運：★☆☆☆☆
今天你對待感情顯得溫和了很多，因為有心事，對另一半的無理取鬧也只是一笑而過。對錢財的慾望很大，小心因慾望蒙蔽了心而盲目投資，造成嚴重虧損。工作帶來的負荷過重，會讓你有點心緒不寧，要注意調整。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
處女座
順心遂意，放手一搏。
整體運：★★★★★
發出的邀請能得到對方的認同，精心策畫的小節目也能取悅他。工作效率頗高，效果不錯，即使遇到一些麻煩，也能得到同事、朋友的幫忙。抽時間去做一些有氧運動，有助於提高大腦的思維敏銳度。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
天秤座
調整策略，就會見到成效。
整體運：★★★★☆
理財規畫合理，將有不少額外的收入增加，先前的準備工作助了一臂之力。工作進展平順，若想有更大的突破，應站在不同的角度考慮事情，改以其他的方式著手。愛情滋潤而神采飛揚，身邊的好友都能感受到你的喜悅。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
天蠍座
壞脾氣在滋長，會讓好運從身邊溜走。
整體運：★★☆☆☆
單身者的愛情際遇良好，身邊的異性朋友頗多，讓你感覺眼花撩亂，談情說愛需有所選擇。財運欠佳，少了他人的幫助，讓你有些難以適應；雖然感覺學習辛苦，但家人的支持與鼓勵又讓你獲得不少動力。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
射手座
勤於思考。
整體運：★★★☆☆
易受他人影響而對戀人另有要求，合理的要求對方能夠欣然接受，但過分的要求只會引起對方的不滿，提出之前最好先斟酌；責任心很強，手頭上的事情都能處理的很好，易得到上司的讚賞；財運一般，並無額外的收入。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
說到不如做到！
整體運：★★★★☆
工作有條不紊的進行，提出的方案或建議易被上層所採納。生意之人，人氣較旺，在交易時多留意對方的反應。感情上易被另一半誤解，發生口角的機率高，須及時、積極地處理，才能化解誤會。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
水瓶座
投資前應理性評估。
整體運：★★☆☆☆
容易為愛傷感的一天，對舊戀情難以釋懷，與親友聊聊天會得到安慰。家庭主婦需特別留意上門拜訪的陌生人，容易引狼入室，遭遇騙子。依賴心增強，易因缺少積極性而喪失提升自我的機會。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★☆☆☆☆
雙魚座
多關心家人。
整體運：★★★☆☆
已婚夫妻容易因對方的一點改變而感到驚喜，別再以為結婚只是為了過日子，已婚夫妻更需要情感的交流；今天有破財的傾向，千萬別得罪小人；孝敬父母，買些禮物送給他們，有了你的這份心意他們會很開心的。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
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