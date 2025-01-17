1月17日星座運勢 巨蟹把握商機 天蠍正視自己
牡羊座
說到不如做到。
整體運：★★★★☆
工作有條不紊進行，提出的方案或建議易被上層採納。生意之人人氣較旺，在交易時多留意對方的反應。感情上易被另一半誤解，發生口角的機率高，須及時、積極地處理，才能化解誤會。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
金牛座
浪漫無處不在。
整體運：★★★☆☆
今天戀情會依照想像的劇情發展，反而讓你失去驚喜感；財運波動得較大，需看清形勢再做投資；開闊的思維，讓你非常有自我主張，提出的方案被上司採納的機率極高。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
雙子座
相當歡暢的一天，各種事情都順利無比。
整體運：★★★★★
郎情妾意、天涯咫尺是今天甜蜜戀情的寫照，溫馨與浪漫讓你笑到合不攏嘴。工作上與同事的配合超有默契，能讓事業進展得有聲有色。財運上手中的投資可繼續持有，還有上升空間。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
巨蟹座
金錢敏銳度高，頗能把握商機。
整體運：★★★☆☆
今天能察言觀色，能從他人的言語中獲得有力訊息，挖掘到商機。投資者與人合作投資短期項目，會有不錯的收入。愛情運較弱，外界誘惑多，渴望愛情的人應理智一點，小心愛情陷阱。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
獅子座
說到不如做到。
整體運：★★★★☆
說話語氣過重，易讓對方誤解你的想法，因此易與戀人發生口角；嫌隙還是及時修復為好，時間太長會讓感情受損。生意人人氣較旺，但關鍵時刻卻難得幫助。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★☆☆
處女座
適當安排運動，會讓你身心愉快。
整體運：★★☆☆☆
感情出現微妙變化，你的熱情會遇到對方的冷漠，內心頗有不平，需自我調適。健康方面會出現小小的狀況，小心因不良的生活習慣而導致精神不振，需合理安排作息，適當運動。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
天秤座
相信有競爭的生活會更美妙。
整體運：★★★★☆
感情上遇到競爭者，不要過於慌亂，拿出自信心，亮出你體貼、溫柔的兩個法寶，有望擄獲心上人；業務工作者與客戶互動良好，事業更上一層樓；去健身房燃燒脂肪，大汗淋漓之下，身體也輕鬆許多。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★☆☆
天蠍座
埋怨他人前，請先正視自己。
整體運：★★★☆☆
婚姻生活不如預期所想，有種難解的失落感。偏財運頗好，商鋪經營者在下午2時至6時可望迎來財運高峰期，進財頗多。工作積極興致高，理性對待朋友們所提出的建議，能幫助事業蒸蒸日上。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
射手座
暴躁的脾氣影響和睦的人際關係。
整體運：★☆☆☆☆
人際運下降，與他人相處時，不耐煩的表情以及尖銳的言詞都會引起不愉快，少到人多的地方湊熱鬧。財運欠佳，藉口心情不好，放縱衝動購物來發洩心中的不滿是很不好的習慣，修身養性是必修課。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
摩羯座
情緒波動較大，易受他人意見困擾。
整體運：★★☆☆☆
今天顯得沒主見，有委曲求全傾向。工作上因受意見困擾而猶豫不決，易出現停滯不前的狀況。財運不佳，與他人有錢財交易時應索取票據，以免引發糾紛。夫妻感情出現小裂痕，但多因親友勸說和好。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
水瓶座
受他人影響，愛情顯得較被動。
整體運：★★★☆☆
有好的緣分，卻丟不掉家人的意見，喜歡對方就要勇敢邁出第一步，不要受到過多意見干擾。把事情想得簡單一點反而讓你更加幸運，有時候想得太複雜只會累著自己。工作雖然辛苦卻有種踏實的感覺。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
雙魚座
朋友宜多交卻不宜濫交。
整體運：★★☆☆☆
愛上不該愛的人，既矛盾又慌亂，但幸而能在朋友的勸說下恢復理智；工作中表現出超強應變能力，讓同事很欣賞，但是也要注意團結協力，不可出盡個人鋒頭；今天人緣很好，能交上讓你受益的朋友。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
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