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1月16日星座運勢 獅子事半功倍 雙魚貴人相助

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牡羊座

情緒有些不穩定。

整體運：★★★☆☆

情緒低沉，會產生一種厭世的感覺，要隨時調整好自己的心態，以樂觀積極的態度面對人生；正在追求異性的朋友會因為對方飄忽不定的態度有些洩氣，為自己加把勁，別輕易放棄；從事IT職業的人要注意適當的放鬆，不然很容易頭昏腦脹。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

金牛座

生活有起有伏，需靠自己維持平衡。

整體運：★★☆☆☆

對前一段感情仍有些難以忘卻，走不出前塵的陰影，容易給人逃避的錯覺。求財有利與人合作，單獨投入不易獲得進帳。喜歡因工作忙碌而帶來的快感，以讓自己遠離空虛。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

需要抉擇的時候，就應該當機立斷。

整體運：★★★★☆

衡量一下到底什麼人對你最重要，異性關係處理不好的話，可是會降低今天的運勢哦；上班一族不妨多參加主題派對，會有意想不到的好情報上手；能夠讓身體自由地舒展，就是合適的休閒活動。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

愛情需借助開運物來開運哦！

整體運：★★☆☆☆

愛情顯得低迷，單身女性佩戴銀製耳環會有很好的助運功效；今天不宜出入彩券銷售點或股票市場，難有收獲；工作家庭兩頭忙，顯得很疲勞，幸而家人很懂得體恤你的辛苦，使你感覺很溫暖。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

獅子座

今天是適合趕工的日子。

整體運：★★★☆☆

做事效率高，事半功倍，進度也可按預期完成，努力的付出易獲得眾人的認同和讚賞。購買消費品時，不能光看價格而忽視了品質，買到劣質商品可不划算。有機會參加聚會，容易交到志同道合的朋友。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

處女座

今天有機會展現個人魅力，為他人排解紛爭。

整體運：★★★★★

多與人群接觸會有好運降臨。如果有機會參加聚會可別放過，在與他人交往中會有意想不到的收穫。今天很能為他人著想，有機會扮演調解人的角色，有效化解紛爭，令人欽佩不已。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

天秤座

宜冷靜，處變不驚方可扭轉運勢。

整體運：★☆☆☆☆

投資方面要做到平穩操作，切莫過於衝動。有氣無力，無精打采的樣子易導致工作上失誤百出，還應打起精神來。沒靈感時到郊外走走，感受大自然的氣息，心情舒暢易啟發靈感。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

計較太多只會讓自己活得很累。

整體運：★★☆☆☆

今天容易被別人的一句話激怒，因為別人一句無心的話就影響一天的好心情很不值；戀愛中的人今天會收到對方寄給你的禮物，欣喜之餘也要記得回饋對方；今天財運不錯，銷售人員會有不錯的銷售業績。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

射手座

處理事務，需注意方式與方法。

整體運：★★★★☆

對另一半別太強勢，已得到的並不意味著永久擁有，不控制自己的情緒，則會令對方產生放棄的念頭。今天財運的好壞極易受到情緒的影響，會在關鍵時刻換來大逆轉的結局。工作表現上，頗得上司賞識。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

摩羯座

多站在對方立場上考慮。

整體運：★★★☆☆

男女朋友間的聚會可能會因為時間上無法配合，而不得不延期或者取消，耐著性子好好給對方解釋，謹防因此橫生枝節；上午你思維活躍，適宜外出商務洽談；財運頗旺，朋友的指引會成為今天進帳的主要來源。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

水瓶座

不積跬步，無以致千里。

整體運：★★★☆☆

今天工作上容易產生大材小用的失落感，需及時調整好心態，從簡單的工作中發現興趣。財運旺盛，輕鬆贏得不少投資回報，但是要特別注意財產安全，防止小人有可乘之機。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★★

雙魚座

有貴人出現，要好好把握。

整體運：★★★★☆

今天情緒控制得不錯，對另一半多花點心思，雙方就能相處很愉快。財運表現一般，切記不可把得失看得太重，免得引發精神焦慮。工作方面，與客戶商談機會增多，會有不錯的結果。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

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