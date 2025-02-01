我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失事黑鷹直升機事發時在幹嘛？官員曝：演習秘密撤離計畫

川普性別政令發酵 公務員被要求改電郵簽名檔

2月1日星座運勢 雙子偏財運佳 處女緣從天降

科技紫微網

牡羊座

休閒娛樂，放鬆身心。

整體運：★★★★☆

愛神高調降臨，無需花費心思引人注意，親切的問候或貼心的舉動，已經獲得他的好評。健身房、茶藝館、咖啡廳等休閒娛樂場所是你的幸運地，放鬆的同時，還有機會結識新朋友。手氣平淡，不宜走偏財門路。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

金牛座

危機感增加，對生活生出一絲擔憂。

整體運：★★★☆☆

感情陷入低潮，需要與人妥協或是需要說抱歉的時候，若是硬撐著死要面子，處境可能會更難堪。財運一般，沒有什麼特別進帳。今天總想待在寧靜的角落，獨自看看書、聽聽音樂、喝喝茶能讓自己感覺愜意。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

表現活躍，很有異性緣。

整體運：★★★★☆

戀愛中的人有激情上演，特別依戀對方，感情進展快速，條件允許的話不妨安排一次甜蜜的旅行。財運方面運勢平平，但偏財運不錯，買樂透有機會小賺一筆。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

戶外的放鬆對身心更有益處。

整體運：★★★☆☆

你有多久沒放聲大笑、大叫了？與情人或朋友去遊樂園瘋玩一陣，你會覺得身心舒暢；今天的支出比較大，容易因為喜歡而大買不在預算內的東西，要適當的控制購物慾；學生學習較輕鬆，可進行戶外活動。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

凡事總會有好壞之分，必要時應堅定立場。

整體運：★★★☆☆

多留意人際關係，模糊的表達方式容易讓人誤解，進而降低信任度，堅定自己的立場才會贏得他人的尊重。雙人愛情際遇較穩定，能夠理智地看待兩人之間的問題，衝突自然能大大減少。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

普通的一天，要勇於嘗試。

整體運：★★★☆☆

今天周遭圍繞著濃厚的戀愛氣息，如有親朋好友熱心為你介紹不妨一試，緣從天降的機率高；財富累積得太慢使你有些苦惱，緊盯著反倒沒有明顯的成效。學習需要父母盯梢執行，顯得有些被動。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

散播快樂，樂於助人。

整體運：★★★★★

今天時間比較充裕的話可以去周圍的書店轉轉，買一本專業書看看，還會有意想不到的艷遇等著你。多留意今天的財經消息，敏銳的頭腦能幫你找到不錯的機會，做好投資計畫就趕快行動。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

天蠍座

不要坐以待斃。

整體運：★★★☆☆

賦閒在家者今天特別容易招惹另一半的嫌棄，他的嘮嘮叨叨讓你很煩；待業的朋友今天可出去多走走，瞭解一些招聘訊息，找到合適自己工作的機率很大；今天領悟能力發揮奇效，學生可參加競賽班培訓。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

射手座

起伏的情緒反而是助運的良藥。

整體運：★★★★☆

單身者會有種不是冤家不聚頭的感覺，不論本人是男是女，女孩的淚水都會成為單身者獲得愛情的催化劑；財運良好，你會小有成就感，財富有累積的跡象出現。得到與付出難成正比，耐心些才有突破。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

尊重他人也是尊重自己。

整體運：★★★☆☆

當著眾人面前責罵自己的配偶，會讓他顏面盡失，對你也產生怨恨，感情易出現危機；應酬時不宜喝太多酒，容易失態並因此降低在他人心目中的好感程度；今天上班的朋友可得到一份豐厚的補助。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

新環境新感覺。

整體運：★★★☆☆

你幽默的談吐給人家留下好的印象，在心儀對象面前易讓對方加深對你的好感；家中的物品易有損害，為此會要破費買件新的；老待在家裡，讓你覺得憋悶，不妨選擇一些在互外的活動，讓情緒得到舒展。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

甩開精神包袱，好好休息的日子。

整體運：★★★☆☆

愛情運較差，戀人之間不宜整天膩在一起，給彼此留一些自由的空間，既能避免發生口角，又能讓雙方心情愉快。購物運一般，少到商場閒逛，小心禁不住誘惑而買回一堆東西，在不知不覺中超支。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？

更多命理分析，請前往 科技紫微網

預算 投資 咖啡

上一則

三大生肖春節迎撈金高峰 屬龍財運衝雲霄、他不放過賺錢機會

下一則

吳淡如驚爆20年拒回家過年 親揭「童年陰影」內幕

延伸閱讀

1月6日星座運勢 雙子備受賞識 巨蟹貴人運強

1月6日星座運勢 雙子備受賞識 巨蟹貴人運強
1月5日星座運勢 射手大膽求愛 天蠍在壓力中成長

1月5日星座運勢 射手大膽求愛 天蠍在壓力中成長
1月4日星座運勢 獅子財運旺旺 天蠍放鬆身心

1月4日星座運勢 獅子財運旺旺 天蠍放鬆身心
1月3日星座運勢 金牛投資分不清方向感 摩羯克制消費欲望

1月3日星座運勢 金牛投資分不清方向感 摩羯克制消費欲望

熱門新聞

五生肖心善命好，對朋友最窩心。（取材自pexels.com@Pixabay）

五大生肖心善命好 屬豬助友度難關、他最重義氣

2025-01-25 00:10
四生肖本月下旬財運旺。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Jace Miller）

4生肖春節連迎10天大財運 屬龍得意外之財、他創業有貴人相助

2025-01-29 00:15
退休人士有六種簡便的方式可以兼差，增加收入，增益財務安全。客服人員示意圖。（取材自pexels.com@picjumbo.com）

不操不累 六種兼差工作可補強退休生活的財務安全

2025-01-30 19:05
網友分享花椰菜醬汁做法。（小紅書＠許里昂開飯了沒）

最好吃花椰菜食譜 「秘製醬汁」搖勻美味程度升天

2025-01-25 21:25
歐巴馬近日在X上分享為米雪兒慶生的照片。(取材自X平台@BarackObama)

歐巴馬婚變謠言滿天飛 珍妮佛安妮斯頓被指當小三

2025-01-26 01:30
每個星座對家庭的重視程度不同。（取材自unsplash.com＠Peter Dlhy）

12星座最重視家庭排行 有人把家當聖域、他一到春節恨不得躲房間

2025-01-30 00:15

超人氣

更多 >
業界第1 好市多3月起時薪調高至32元

業界第1 好市多3月起時薪調高至32元
返鄉搭機免費升等？川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍

返鄉搭機免費升等？川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍
馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命

馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命
手機號碼當LINE ID超危險「1不2要」快檢查設定

手機號碼當LINE ID超危險「1不2要」快檢查設定
王菲驚爆雙親過世 親哥也往生 至親只剩兩女兒

王菲驚爆雙親過世 親哥也往生 至親只剩兩女兒