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中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

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12月26日星座運勢 天秤財運不錯 天蠍保持冷靜

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今天的星座運勢如何呢？

牡羊座

愛情運勢極佳的一天。

整體運：★★★☆☆

相信一見鍾情的人今天特別得異性歡心，桃花大有開放之勢。財運欠佳，必要時不妨為自己找個軍師。上司稍有不順，便會遷怒於你，面對工作應謹慎一些，以免成為無辜的受害者。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

大膽去嘗試。

整體運：★★★☆☆

投資者此日最好持觀望態度，在動產或不動產上投資，都有可能套牢手上的資金；事業上可以去嘗試新鮮的挑戰，會有意想不到的效果；戀人之間互送小禮物，一點小情趣，就能加深彼此的感情。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

心動不如行動。

整體運：★★★☆☆

今天向心儀對象表白的成功機率很高，需好好把握。過去的那套理財方法，用在今天會顯得老套，不如嘗試新的方法，效果會更佳。工作熱情高漲，說到做到，辦事效率頗高。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

建立自信很重要。

整體運：★★☆☆☆

工作忙碌，易感疲憊。宜忙裡偷閒約上三五好友一起逛街購物，身心易獲得滿足。投資應保守，貿然投入資金會遭遇風險，切勿大筆投資。容易被人誤會，令你煩惱不已。別想太多，誤會總有消除的一天。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

獅子座

愛情百分百。

整體運：★★★★☆

單身者今天的求愛成功指數很高，抓住機會向心儀對象表白。有一種缺錢花的感覺，但隨著賺錢的慾望不斷膨脹，能想出很棒的賺錢點子。從事銷售工作的人，能用微笑贏得不少客戶的信賴。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

處女座

你選擇快樂，你就會快樂。

整體運：★★★☆☆

今天容易受情緒的影響而莫名鬱悶，其實快樂是一種選擇，你選擇快樂你便會快樂。裝扮新潮的女子今天會有邂逅桃花的機緣，加強自身的涵養和內在會讓你更具魅力。有車一族今天不妨出去兜兜風，會遇上工作機緣。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天秤座

一些新的改變會讓你收益良多。

整體運：★★★★☆

今天財運比較不錯，敢於冒險又心思細膩的你適合發展全新的投資方式。事業上的發展比較順利，新的合作方案會讓你充滿了鬥志。換個環境、換一種新的姿勢，視覺和感官的刺激會讓你的性慾高漲，在翻雲覆雨中用身體和靈魂感受彼此的愛。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天蠍座

收起你的過多疑問，保持冷靜。

整體運：★★☆☆☆

愛情顯得平淡，送一個小禮物能使感情迅速升溫；證券投資者，到證券交易所看看盤，不僅能結識到志同道合的人，還能獲取不錯的投資建議；之前對創業有滿腔熱情者，激情得到降溫，能更理性分析市場環境。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

剪不斷理還亂。

整體運：★☆☆☆☆

與上司接觸時不要過於親密，多注意自己的公眾形象，否則易遭同事排斥；求職者可適當降低薪資福利要求，切勿眼高手低，這樣才能擁有更多選擇機會；壞情緒易被對方完全激發出來，與之相處難得輕鬆，也許各忙各的會比較好。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

摩羯座

優勝劣汰是自然之理。

整體運：★★☆☆☆

今天的正午便是你桃花最旺的時刻，與心儀的對象共進午餐，易得天時地利的好時機。將勤補拙，多研究投資之道，才可望突破低迷的財運。事業運偏低，如試圖改變職場生存規律者，嘗到的只會是失敗的惡果。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

愛一個人，就要給他愛你的機會。

整體運：★★★★★

在為伴侶付出同時，還要讓他感覺他是被你需要的，給他愛你的機會；對於投資，要不斷學習、整理和歸納，讓自己能夠不斷進步；新員工進入公司時，一定要了解公司企業文化，不留意這些做事習慣，會讓你與其他人格格不入。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙魚座

事業和財富能同步發展。

整體運：★★★★☆

工作上雖然較為辛苦，但總算可以發展，連帶財運也有好轉，讓你產生創業或投資的慾望，如採取穩健的發展策略，將有可觀回報；感情穩定，已婚者會運用各種方式增進彼此的感情。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

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