我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雪梨雙屍命案新進展 傳台裔夫「積欠鉅額賭債」妻不知情

布林肯：世界已經表態 「台灣是我們的事情」

12月19日星座運勢 金牛投資運佳 水瓶幸運降臨

科技紫微網

牡羊座

心情不錯，享受獨處的快樂。

整體運：★★★☆☆

今天較忙碌，與另一半相處的時間很少，但適當的距離感反而增加彼此的依戀之情。財運方面表現良好，發現不錯的機會，應抓準時機，不要讓機會從手邊溜走。工作上宜變動，若有自立門戶的想法，可在今天展開行動。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

金牛座

改變，只為全新的開始。

整體運：★★★★★

事業上如果可以拋開一切束縛，走進新的領域，相信能得到不錯的成績；曾經相互糾纏、相互傷害的情侶在一段時間的冷靜和反省後，這段感情能重新看到新希望，找到新的相處模式；投資運佳，可試著去認識新興投資產品。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

雙子座

樂觀地面對生活和工作，每一天都可以很精采。

整體運：★★★★☆

心情開朗，精神保持在最佳狀態，工作效率提高不少，做事時信心十足，一整天下來過得非常充實。你的好心情也影響到伴侶，在聊天時聽到你輕快的語氣，他的情緒也隨之放鬆。在投資上要做好風險分散管理，面臨單一市場發生異動才能保本。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

內心較充實，心情愉快。

整體運：★★★★☆

今天會碰到志趣相投的異性，有機會共同探討人生，惺惺相惜的感覺讓彼此都能體會到甜蜜浪漫的滋味。工作時與同事配合有默契，能出色完成各項工作任務。財運一般，可多關注財經方面的新聞，有助於提升自己的判斷力。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

獅子座

保重身體是今日要做好的功課。

整體運：★★☆☆☆

今天愛情比較平淡，雙方都忙於自己的事情，少有單獨相處的機會。工作方面，今天較忙碌，但要想完成任務還需抓緊時間。身體方面，不小心磕到碰到會造成不小的損傷，不管在家或是出門都多多注意腳下才好。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

焦躁的情緒讓你感到不安。

整體運：★☆☆☆☆

今天情緒不太穩定，極易亂發脾氣，若不加以控制，你們的感情將面臨危機；財運還未降臨到你的身邊，把錢放在銀行裡更加穩妥；在工作以外的地方會偶遇同事，一個微笑、一句問候會帶來工作上的好運。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

天秤座

備好糧草，有所準備再出發。

整體運：★★☆☆☆

商談的對象會趁隙提出無理的要求。調整好心態，多想想以前成功的案例。要鬥智鬥勇，十八般武藝都搬出來靈活運用，方能扭轉局面。今天在裝扮方面不宜穿得太誇張，套裝最好，給人精明幹練的感覺。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

端正理財態度。

整體運：★★★☆☆

詳盡瞭解競爭對手的策略，制定一整套行之有效的工作計畫，使得你在工作中進步很快；溫柔的體貼與關愛，讓情人之間充滿濃濃愛意；良好的理財心態與專業的理財方法是你今天需要惡補的知識。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

射手座

快樂著他的快樂，幸福著他的幸福。

整體運：★★★☆☆

今天的情緒會受到戀人的影響，因為他的快樂而開心，因為他的悲傷而難過；投資上會出現新的契機，要善於把握；工作中要學會寬容別人的過錯，這樣自己的情緒也沒那麼激動，同事也不會因此產生反感的心理。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

摩羯座

相對平靜安好的日子。

整體運：★★★☆☆

平淡的婚姻生活有些難以滿足你體內活躍的浪漫元素，愛情是兩個人的功課，你製造的浪漫氣氛同樣能使感情升溫。平順的財運，雖無起伏，但仍不可忽視周邊的環境變化。與同事相處融洽，工作氣氛相當濃烈。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

幸運降臨，事事順心如意。

整體運：★★★★☆

已婚者的感情生活多彩多姿，伴侶之間激情不斷，感覺又回到了熱戀時期。投資運上升，早期的投資計畫可望實施，占了天時地利人和，自然能水到渠成。工作中有不少的良機出現，是英雄就會有用武之地，快卯足勁向前衝吧！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙魚座

適合戶外活動，放鬆身心。

整體運：★★☆☆☆

今天窩在家裡會讓你喪失活力，走出家門，安排一些休閒娛樂活動，會讓你身心舒暢，在與他人的互動中，也能讓你收集到一些最新的信息。花一些錢請客可增進朋友間的感情，而且有機會結識不錯的異性朋友。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資

上一則

美航機艙大淹水 乘客嚇壞：在3萬英呎高空也會溺水？

下一則

田納西爆「淫亂警局」已婚女警控遭6名同事強上 局長知情不報丟工作

延伸閱讀

12月17日星座運勢 射手明哲保身 雙魚誠實為上

12月17日星座運勢 射手明哲保身 雙魚誠實為上
12月16日星座運勢 巨蟹極佳好運 金牛工作出色

12月16日星座運勢 巨蟹極佳好運 金牛工作出色
12月15日星座運勢 巨蟹緣從天降 水瓶投資新局

12月15日星座運勢 巨蟹緣從天降 水瓶投資新局
12月14日星座運勢 射手施展魅力 金牛大飽口福

12月14日星座運勢 射手施展魅力 金牛大飽口福

熱門新聞

3生肖女晚年最不容易臥床。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Marcus Aurelius）

3大生肖女晚年不易臥床 健康長壽還能財富滿滿

2024-12-11 22:40
四生肖明年日子沒有壓力。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andre Furtado）

4生肖2025年日子沒壓力 龍有偏財運、他過上美孜孜好命生活

2024-12-15 23:55
四生肖明年求得上上籤，身價連連上漲。（取材自pexels.com@ Jill Wellington）

4生肖2025年求得上上籤 屬鼠升職加薪、他帶團隊突破難關

2024-12-12 22:50
食安專家指出，取用沙拉吧餐點時有幾個常見的錯誤，容易使自己或身邊的人吃進細菌，影響身體健康。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Leah Louviere）

盤子重複取餐是大忌？ 吃自助餐最常犯的6個錯誤

2024-12-16 19:10
餐廳主廚建議，若趕時間，魚肉可放在冷水中解凍。冰凍的魚示意圖。（取材自pexels.com@mali maeder）

魚肉如何解凍最好？主廚教兩方式、錯誤動作不要學

2024-12-10 20:15
美食專欄作家列出9項她愛買的好市多自有品牌產品。好市多示意圖。(新華社)

9項好市多Kirkland商品「不輸知名品牌」 美食作家說必買

2024-12-12 20:15

超人氣

更多 >
「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起

「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起
降價代表快過期了？ 破解好市多肉類13項常見迷思

降價代表快過期了？ 破解好市多肉類13項常見迷思
Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？

Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？
美國擬禁數百萬家庭使用的中國製造TP-Link路由器

美國擬禁數百萬家庭使用的中國製造TP-Link路由器
Fed轉鷹 道指重挫逾1100點…連跌10日 50年首見

Fed轉鷹 道指重挫逾1100點…連跌10日 50年首見