12月18日星座運勢 牡羊好運滿滿 雙子意外驚喜
牡羊座
心懷感恩，可得好運。
整體運：★★★★★
今天的表現很受上司賞識，但也別忘了提及同事們的幫忙，這樣不但給長官留下更好的印象，也會得到同事的肯定。投資機會很多，要善於把握並加以分析。朋友的約會不可推託，可望從交談中收集到有用的資訊。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
金牛座
情緒較低，生活的挫折讓你心灰意懶。
整體運：★☆☆☆☆
今天桃花運不佳，與異性交往多流於工作往來，不涉及私人感情。手上要完成的工作很多，面對壓力覺得難以承受，很容易產生自暴自棄的想法。可找個溫水泳池暢泳一番，調理疲憊的身心。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★☆☆☆
雙子座
幸運指數頗高，會有意外驚喜。
整體運：★★★★☆
今天有機會獲得財神眷顧，有利賺取異性財，多與異性互動可增加財氣。愛情運平順，單身者有機會結識不錯的異性朋友，但想戀愛還得耐心等待。工作上易有小人使壞，放下得失心方可趨吉避凶。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★★
巨蟹座
今天有點受窩囊氣。
整體運：★★★☆☆
剛到職的人在前輩面前要受一些委屈，調整好心態，做事時盡量完善一些；客服工作者要特別注意自己的態度，語氣稍重的一句話都有可能遭到客戶投訴；單身者有被父母唸的煩惱，一個人獨處時反而覺得一身輕鬆。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
獅子座
追求浪漫時很容易讓錢財流走。
整體運：★★★☆☆
今天情緒高漲，工作中精力旺盛，能很快完成工作任務；與伴侶的約會要講究心意和新意，這樣才會讓他印象深刻；花費比較大，顯得沒有節制，要盡量做到理性消費，即使是有必要的支出，也應貨比三家。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
處女座
聰慧靈巧的一面突顯，能好好把握機會。
整體運：★★★★☆
工作上能想到一些新奇的點子，嘗試運用到公司的業務中，易速見成效。投資運一般，對於新的投資產品資料收集不夠，且尚未做好分析，暫時不宜急著投入資本。有伴侶的人能為對方付出，彼此都擁有幸福感。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
天秤座
心情不佳，切勿消極頹廢。
整體運：★★☆☆☆
感情上過於敏感，伴侶易因為你的無端猜疑而感到厭煩，應學著信任對方；控制情緒，今天易與人發生口角；工作上有人扯你的後腿，注意多與合作夥伴或共事的人進行協商，及時排除這些潛在的危機。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
天蠍座
寬恕曾經傷害過自己的人。
整體運：★★★☆☆
今天意外開支大大超過平時，不注意控制恐有勒緊褲帶過日子的危機。戀愛中的人會時常想起以前的情人，情緒大受影響，有些悶悶不樂。找個寧靜的書店，挑本自己最喜歡的書閱讀，會有很好的靜心作用。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
射手座
情緒不穩定，易為一些小事動怒。
整體運：★★☆☆☆
今天對錢財抓得較緊，會有斤斤計較的傾向。對他人的言行也多有挑剔，雖出發點是為他人著想，但太過嚴苛不僅徒增自己的壓力，也會給他人造成小小的傷害。在感情上，另一半頗能包容你，你也應多為對方著想才好。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★☆☆☆☆
摩羯座
靈感不斷，創意十足的一天。
整體運：★★★★☆
頭腦清晰，先前累積的工作能著手處理。從新的角度考慮問題，採取超越常規的作法，是工作突破的重要關鍵。投資上眼明手快，能抓住機遇，但還是要有適當的風險管理意識！
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
水瓶座
對方的神秘感讓你很著迷。
整體運：★★★☆☆
單身者易受獨來獨往型的異性吸引，不如先把好感藏在心裡，這樣反而有益於感情的培養。事業上有重操舊業的好時機，發展趨勢良好。求職者易從眾多求職者中脫穎而出，得到期待已久的工作機會。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
雙魚座
多與好友聯繫，可增進感情。
整體運：★★☆☆☆
忙裡忙外不得閒，和伴侶聚少離多。工作較不順利，易感壓力，會有逃避的心理，內心煩亂。今天很適合跟家人交流，說說心事，聊聊家常，特別容易獲得長輩的關心和照顧唷。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
【延伸閱讀】
上一則
寒冬皮膚乾癢患者大增 開暖爐應這樣保濕
下一則
FB留言