12月5日星座運勢 巨蟹異性緣佳 獅子調整心態

今天各星座運勢 如何？巨蟹座異性緣佳，單身者表白機會多，但比較衝動，當心弄巧成拙。

牡羊座

愛情可望開花結果。

整體運：★★★★★

愛情運勢超強，單身者可望與心儀對象從傾慕轉為相戀；與別人合作的投資 項目，有機會喜獲大豐收；工作上獨特的創意，能為工作團隊帶來靈感，易獲同事、上司的稱讚。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

金牛座

情緒會有些低落，人也顯得無精打采。

整體運：★★☆☆☆

今天做事有些拖泥帶水，影響工作進度，若與他人合作容易引起合作夥伴的不滿。愛情方面平淡如儀，不會給你帶來麻煩。如果條件允許，可聯繫以前的同學或朋友，一起聚聚，讓生活更豐富多采。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

理性判斷，別過分相信直覺。

整體運：★★★☆☆

今天在不知不覺間憑直覺做事，易因此引起不小的麻煩，理性思維才會讓你辦事更為妥當。單身者容易遇上輕浮的異性，想要不為情所困，就得耐得住寂寞。別濫用同情心，小心因此有破財的風險。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

運勢佳，與人分享快樂心情會很滿足。

整體運：★★★★☆

異性緣佳，單身者表白機會多，但比較衝動，當心弄巧成拙。財運不錯，適合投資，有機會獲得豐厚回報，讓你笑得合不攏嘴。晚上有喜事降臨，可以約朋友慶祝一番，讓大家分享你的喜悅之情。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

獅子座

調整好心態是今日要做好的首要功課。

整體運：★★☆☆☆

工作壓力頗大，易遇難題。主觀意識強烈，難以聽進人言。廣納雅言，放下身段，才能得人助。有機會與朋友聯繫而獲得不少對你有用的資訊，特別是關於投資理財方面的好消息，有利可圖。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

切忌將工作與生活畫上等號。

整體運：★★★☆☆

桃花皆成過往，卻仍受困於過去的人和事，徒增傷悲而一無所獲。學生族對新鮮事物抱持極強的占有欲，這樣的心態對財運極為不利。直覺靈敏，從事創作工作的人在這方面尤為突顯，靈感不斷。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

精神不振，易感疲憊，注意調整作息。

整體運：★★☆☆☆

情緒不佳，易沉浸在自我的世界裡，有時說話比較急。在和同事、朋友互動時，表達措辭要小心，多顧及對方感受。有許多接觸異性的機會，娛樂的時間增多，但要談情說愛還需深入交往才行。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

脾氣比較暴躁的一天。

整體運：★☆☆☆☆

今天要注意與同事友好相處，工作上的分歧不要把它帶到私人交往上，應分清公與私，以免損傷彼此的和氣。愛情上適合帶另一半出去散散步，買個小禮物，可以適當增進彼此感情。財運較弱，別玩金錢遊戲。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

射手座

遲遲得不到解決的問題，在今天會有突破性進展。

整體運：★★★☆☆

今天局面有種豁然開朗的感覺，與另一半僵持的情況有所緩和，而他也已經悄悄讓步了；偏財運良好，不妨再注入些投資熱情，會得到不錯的收穫；工作有些丟三落四，小心因此惹上司生氣！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

掌握資訊得先機。

整體運：★★★★☆

已婚者的異性緣過於外顯，而你的含糊其辭會給追求者留下更多的幻想空間，易引來不必要的麻煩。出門在外者可於關鍵時刻得到貴人的幫助，要懂得知恩圖報。財運一般，借助別人提供的投資消息，會讓你的財運好轉。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

今天會顯得固執己見哦。

整體運：★★★☆☆

與另一半意見不一的時候還是獨自出去走走的好，空曠清靜的地方是你聚積愛情能量的好地點；財運欠佳，轉換投資方式才可望找到新的機會；學生族今天得失心太重不易有收穫。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

情緒受到節日氣氛的影響。

整體運：★★★★☆

情侶們的甜蜜恩愛易刺激單身者，有心儀對象的人應該抓住這個機會乘「虛」而入，用真情感動他；今天情緒比較亢奮，會急著辦理事情，可心思沒有完全集中在工作上；沒有情人可以約會的人，下班後最好別去找朋友玩，有可能會讓自己或朋友感到尷尬。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

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