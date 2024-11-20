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11月20日星座運勢 金牛愛情運佳 雙子商機不斷

科技紫微網

今天各星座運勢如何？

牡羊座

決定權在自己，不要輕易被他人的言語所左右。

整體運：★★☆☆☆

如果輕信別人不負責任的言語，造成的後果會很嚴重，考察求證後再做出你的判斷吧。別把神經繃得太緊，工作一段時間後到窗口吹吹風，伸展筋骨，有助舒緩精神壓力。戀愛中的人遇事找戀人傾訴一下，就能找到避風的港灣。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

多在形象上下功夫，可提升愛情運。

整體運：★★★★★

裝扮上不用刻意追求時尚，只要穿出個人的品味與個性，就能吸引眾人的眼光。單身者參加團體聚會，會有不少異性主動接近你，把握好機會就有希望獲得良緣哦。工作上特別積極，會迫不及待提出自己的見解，希望得到上司的認同。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙子座

喜悅不知不覺便洋溢在臉上。

整體運：★★★★☆

已婚者享受著被疼愛的感覺，有了情感的滋潤，做事的熱情尤其濃厚。創業者商機源源不斷，關鍵時刻還能獲得意想不到的幫助，即便有難關亦能順利度過。今天的工作可得用心一點，上司正在看著你喔。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

敢於表現自我，易給人留下好印象。

整體運：★★★☆☆

今天你特別注重個人形象，容易給人眼前一亮的感覺。對求職者特別有利，穿著打扮容易給人留下深刻的第一印象，再加上得體的談吐，有機會進入形象良好的公司任職。因請客而有一筆不小的支出。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

多做公益可帶動好運。

整體運：★★★☆☆

今天容易受到流言蜚語的中傷，不要太在意，以免因此阻礙你前進的步伐。單身者會感到空虛，不能因此而放縱自己。財運較好，新的進財管道讓你收入頗豐，對需要幫助的人伸出援手會為你帶來好運。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

處女座

運勢平穩，多留意身心健康。

整體運：★★★☆☆

今天愛情比較平淡，雙方都忙於自己的事情，少有單獨相處的機會。工作較忙碌，要想完成任務還需抓緊時間。身體方面，不小心磕到、碰到會造成不小的損傷，不管在家或是出門，都需多多注意腳下才好。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

積極面對外來的壓力。

整體運：★★☆☆☆

工作上該收起玩樂的心，切換回原有的緊迫感，才能讓工作順利完成；情感上會遇到意想不到的挫折，身心上或許會感到些痛苦，以更努力的方式面對，運氣可望恢復；同事或朋友那裡獲得的消息讓你投資信心大增。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

助人為樂，易有善報的一天。

整體運：★★★★☆

今天多幫助身邊有困難的人，你的小小善意就能讓受惠的人感動，而且你還會因此招來好運。另外，有機會在同事、朋友的介紹下，結識志趣相投的異性朋友，有機會發展一段新戀情喔。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

調整積極性保持良好狀態。

整體運：★★★☆☆

精神萎靡不振的話，整個人的運勢也會減弱喲，這點特別表現在工作上，工作積極性不高會導致手上CASE狀況不斷，要注意調節；今日偏財運不錯，有賺外快的機會；佩戴紅色飾品可增強愛情運勢，試試也無妨喲。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

授人以魚，不如授人以漁。

整體運：★★★★☆

多與對方交流，今天是你們增進感情的好時機。把錢包塞滿，會對你的財運帶來絕佳開運作用。將自己的工作技能告訴他，既能享有好心情，還能實際幫到他，真是一舉兩得。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

處理好人際關係是今天要做好的功課。

整體運：★★☆☆☆

顯得慷慨大方，對他人的委託多會爽快應允，但運勢不佳，輕言允諾易惹麻煩，即使是好朋友的請求，也應視實際情況做出回應，以免給人留下信口開河的印象。抽些時間瞭解伴侶的心思，你的言行對方都很在意喔。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

有明確的堅守方案才能有望扭轉財運。

整體運：★☆☆☆☆

運勢進入低潮，財運欠佳，不宜冒險投資，孤注一擲只可能帶來更壞的結果，還是耐心等待時機為妙。工作不太穩定，需要同事協助時，說話要禮貌溫和些才不會讓人產生反感。對遠距離的朋友，不妨多利用電話或網路進行溝通，不可因時空的距離而疏遠了對方。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

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