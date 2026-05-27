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台228公園鱷雀鱔遭大學生吃下肚 海科館還有一隻罕見白化鱷雀鱔

記者游明煌／基隆即時報導
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基隆的國立海科館飼養1隻罕見白化鱷雀鱔，咬合力十分驚人。(記者游明煌／攝影)
基隆的國立海科館飼養1隻罕見白化鱷雀鱔，咬合力十分驚人。(記者游明煌／攝影)

台北市228公園養了20多年的鱷雀鱔遭一名成功大學校友與友人以「清除外來種」為由釣走、烹煮，過程貼在成大釣魚社粉專，引發議論。位基隆的國立海科館飼養1隻罕見白化鱷雀鱔，咬合力十分驚人，獵食行為十分凶悍，館方主要餵食魚肉，每天可吃下300公克，逾10公斤，體長約1.2公尺。

北市府公園處指出，這尾老鱷雀鱔養在封閉的人工池塘，並無繁殖擴散、影響生態之虞，兩名「釣客」已致電道歉，將各罰3600元(台幣，約114美元)。成大釣魚社發道歉聲明指出，釣走鱷雀鱔是陳姓校友與姜姓友人所為，兩人皆非社團成員，未經同意情況下擅用粉專發文，導致外界誤解與不良觀感，社團對管理疏失致歉。

鱷雀鱔在基隆也有一尾，國立海洋科技博物館8年前獲贈一隻罕見白化的鱷雀鱔，全身潔白且略帶粉嫩，游動時不疾不徐推進，館方說，主要餵食魚肉，每天可吃下300公克，推測體重已逾10公斤，體長約1.2公尺。

潮境智能海洋館研究助理蔡宇鴻表示，鱷雀鱔覓食時強勢且凶悍，也具有高度攻擊性，原產於北美洲及中美洲，分布於佛羅里達、墨西哥灣水域，壽命可長達50年，體重可達上百公斤。

蔡宇鴻說，鱷雀鱔的嘴部像鱷魚得名，銳利的牙齒咬合力驚人，早期水族界因看中凶猛習性引進台灣，曾有一波飼養風潮，但因愈長愈大很多飼主無法飼養，因而曾有棄養潮，目前在市面上已經少見，白化的鱷雀鱔更是罕見。

基隆的國立海科館飼養1隻罕見白化鱷雀鱔，咬合力十分驚人。(記者游明煌／攝影)
基隆的國立海科館飼養1隻罕見白化鱷雀鱔，咬合力十分驚人。(記者游明煌／攝影)

基隆的國立海科館飼養1隻罕見白化鱷雀鱔，咬合力十分驚人。(記者游明煌／攝影)
基隆的國立海科館飼養1隻罕見白化鱷雀鱔，咬合力十分驚人。(記者游明煌／攝影)

基隆的國立海科館飼養1隻罕見白化鱷雀鱔，咬合力十分驚人。(記者游明煌／攝影)
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